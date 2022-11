Raimo Aro on yksi monista mökkinsä taloksi muuttaneista ja taustalla on yksinkertainen syy: arvonnousu on lähes varmaa

Koronavuodet ovat siivittäneet etätyön aivan uuteen suosioon ja moni on hoidellut leipätyönsä etänä kesämökiltä ja miltei asunut siellä. Niinpä yhä useampi on päättänyt muuttaa huvilansa vakituiseksi asunnoksi ihan virallisestikin.

Kesämökkejä onkin ryhdytty muuttamaan vakiasunnoiksi ja nyt jopa ennätystahtiin. Kunnat myönsivät poikkeuslupia ja suunnittelutarveratkaisuja viime vuonna 447 kappaletta. Nousua on liki sata edellisvuodesta 2020 ja edellisestä ennätysvuodesta 2018 miltei saman verran.

Ilmiö on havaittu myös suositussa mökkikunnassa, tuhansien kesämökkien Orivedellä.

– Kyllä voi sanoa, että on kiihtynyt viime vuosina. Meillä on tänä vuonna käsitelty seitsemän hakemusta ja kaksi aktiivista on vireillä. Viime vuonna oli viisi ja sitä edeltäneinä vuosina yhdestä kolmeen. Siihen nähden on kiihtyvä vauhti, kertoo rakennustarkastaja Esko Mäntysaari Oriveden kaupungilta.

Pitääkö muuttaa mökkikuntaan?

Kesämökin muutos vakituiseksi asunnoksi edellyttää lupaa mökkikunnalta, joko poikkeuslupaa tai joissain tapauksissa myös ns. suunnittelutarveratkaisua. Usein selvitään pelkällä rakennusluvalla.

Hakemukset kesämökkien muuttamiseksi vakiasunnoiksi ovat kasvussa Esko Mäntysaaren Orivedellä. Kuva: Markku Rantala / Yle

Luvan saanti edellyttää, että rakennus kelpaa vakituiseen asumiseen eli täyttää asetetut vaatimukset. Mäntysaaren mukaan tavallisesti mökin energiatehokkuutta täytyy kohentaa, esimerkiksi lisäeristeillä ja ilmalämpöpumpulla. Kulkuyhteyksienkin täytyy olla kunnossa, jotta esimerkiksi ambulanssi pääsee hätätapauksessa perille saakka.

Mökin ruuanlaitto-, hygienia- ja wc-tilat täytyy täyttää vakituisen asumisen kriteerit. Pelkkä soppakatila, pesuvati ja ulkohuussi eivät oikein riitä.

– On olemassa erilaisia käymälätyyppejä, mutta kyllä se huoneistossa (sisällä) pitäisi olla ja samaten myös peseytymismahdollisuudet, periaatteessa suihku joo, Mäntysaari sanoo.

Entä pitääkö mökkiläisen muuttaa asuinkuntansa eli "kirjat" kuntaan, jossa kesämökin muuttaa vakiasunnoksi?

– Ei ole pakko muuttaa. Se ei vaikuta luvan myöntämiseen mitenkään, Mäntysaari toteaa.

Kuntien rakennusvalvonnat auttavat hakijaa jo hakemusvaiheessa, mikä näkyy lupien korkeassa hyväksymisprosentissa. Esimerkiksi viime vuoden lupahakemuksista 94 prosentia sai myönteisen ratkaisun.

Toiveena arvon nousu

Orivedellä asuva Raimo Aro on vaimonsa kanssa pitänyt kotia jo pitkään hirsitalossa, joka kuitenkin oli virallisissa papereissa merkitty kesämökiksi. Viime keväänä he päättivät muuttaa hirsihuvilansa virallisestikin vakituiseksi asunnoksi ja pistivät lupahakemuksen vetämään. Etenkin energiatehokkuutta piti kohentaa.

– Vesi-ilmalämpöpumppu, ilmanvaihtokojeen päivitys, yläpohjan eristys ja paineenalennin, jolla saadaan säästymään lämmintä vettä, Aro luettelee luvan vaatimuksia.

Raimo Aro suosittelee kesämökin muuttamista vakiasunnoksi, jos siihen vain on mahdollisuus ja tarvetta. Kuva: Markku Rantala / Yle

Puoli vuotta kestäneen urakan lopputarkastus oli lokakuussa ja maksoi kaikkinensa reilusti yli kymppitonnin.

Miksi tähän kannatti lähteä?

– Siinä on kaksi tekijää: energiansäästö ja kiinteistön arvon nousu, Aro luettelee.

Hän uskoo, että vakituinen asunto järven rannalla on arvokkaampi kuin kesämökki samalla paikalla järven rannalla. Aro suositteleekin samaan muutokseen lähtöä muillekin.

– Ilman muuta, jos siihen vaan on mahdollisuudet.

Moni uskoo myös säästävänsä kiinteistöverossa. Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti on yleisesti alempi kuin vapaa-ajanasunnossa.

Mikä ihmeen suunnittelutarveratkaisu?

Ranta-aluekaavat on laadittu pääasiassa loma-asumista varten. Tällöin loma-asunnon muutos vakiasunnoksi edellyttää poikkeamislupaa ja sen jälkeen rakennuslupaa. Samanlainen kaksivaiheinen lupamenettely koskee myös kaavoittamattomia ranta-alueita.

Vanha kesämökki voidaan muuttaa suoraan rakennusluvalla vakiasunnoksi, kun se ei ole ranta-alueella tai suunnittelutarvealueella tai jos rakennuspaikka on kaavassa jo merkitty vakituiseen asumiseen.

Suunnittelutarveratkaisut koskevat lähinnä kiinteistöjä, jotka sijaitsevat rakennusjärjestyksessä määritellyllä suunnittelutarvealueella ja kaavojen lievealueilla. Lisäksi kaavoittamattomille alueille muodostuneet taajamat ovat suunnittelutarvealueita.

Suunnittelutarveratkaisu tehdään yleensä kuivanmaan mökeille, joiden käyttötarkoitusta muutetaan tai ne ovat kuivanmaan uusia asuinrakennuksia.

