Vallankumoushuutoja, väkivaltaa, kiukkua ja toiveikkuutta. Myös kymmeniä, mahdollisesti satoja turvallisuuskoneiston käsissä kuolleita mielenosoittajia.

Iranin hallintoa vastustavat mielenosoitukset ovat jatkuneet jo yli kuukauden vaatien vallanvaihtoa ja naisille perusoikeuksia.

Kun kansainvälisiä toimittajia ei päästetä maahan tai he eivät saa kuvata mielenosoituksia, tihkuu ulkomaille tietoa protesteista tavallisten ihmisten kuvaamista videoista ja viesteistä ulkomaille. Iranin valtio on rajoittanut merkittävästi nettiä, mikä vaikeuttaa iranilaisten yhteydenpitoa ulkomaille.

Yle kävi läpi somessa julkaistuja videoita Iranin mielenosoituksista ja pyrki varmistamaan niiden aitoutta.

Useimpien somessa levitettävien videoiden tarkkaa kuvaushetkeä, paikkaa ja tapahtumien taustaa on vaikea vahvistaa. Silti protesteista tietoa levittävien tilien kokonaisuus on laaja ja sen verran yhtenäinen, että niistä voi päätellä, millaisia protestit ovat.

Poikkeuksellisen laajat mielenosoitukset saivat alkunsa syyskuussa, kun22-vuotias iranilaisnainen Masha Amin kuoli epäselvissä oloissa. Siveyspoliisi oli pidättänyt hänet epäasiallisen pukeutumisen takia.

Sen jälkeen kaduille on lähtenyt naisten oikeuksia ajavia sekä hallintoon yleisesti tyytymättömiä ihmisiä eri puolilla maata. Samalla on nähty poikkeuksellinen tottelemattomuuden aalto, kun naiset ovat uhmanneet tiukkoja pukeutumissääntöjä liikkumalla julkisesti ilman hiukset peittävää hijab-huivia ja löysää kaapua.

Protesteja syntyy eri puolilla maata jatkuvasti, pienistä kymmenien ihmisten mielenosoituksista isoihin mellakoihin. Videoissa kaduilla palaa, kivet lentävät ja hallintoa vastustavat huudot kaikuvat.

Naisten hiustenleikkausprotesti on kasvanut sitkäksi ja äänekkääksi hallinnon vastustamiseksi. Mukana on eri ikäisiä ihmisiä, miehiä ja naisia – osalla naisista on huivit, osalla ei.

Vastassa ovat turvallisuusjoukot, jotka ovat pukeutuneet mellakkavarusteisiin. Mielenosoittajien kohtelu on kovakouraista. Poliisit pamputtavat ihmisiä julkisesti ja raahaavat näitä autoihin. On mahdotonta tietää, mitä sen jälkeen tapahtuu. Sometileillä julkaistaan kuvia hautajaisista ja nuorista, joiden kerrotaan tulleen tapetuiksi protesteissa.

Yle on pyrkinyt todentamaan videoiden aitouden. Videoiden kuvauspaikka on selvitetty vertailemalla videoilla näkyviä rakennuksia ja kaupunkiympäristön yksityiskohtia satelliittikuvista saataviin tietoihin sekä muuhun saatavilla olevaan kuvamateriaaliin. Kuvausajankohtia ja tapahtumien kulkua on todennettu samoja tapahtumia kuvaavista muista videoista ja somepostauksista. Tarpeen mukaan on nojattu myös tapahtumista julkisesti saatavilla oleviin tietoihin ja medialähteisiin.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty on pystynyt vahvistamaan 144 ihmisen kuolleen mielenosoitusten yhteydessä, mutta määrä on todennäköisesti huomattavasti suurempi. Amnestyn varmistamista kuolleista 23 on lapsia.

Amnestyn mukaan turvallisuusjoukkoihin kuuluvat poliisit sekä muut viranomaiset ovat ampuneet mielenosoittajia ja sivullisia kovilla panoksilla lähietäisyydeltä. Ihmisiä on ammuttu esimerkiksi päähän, sydämeen ja kaulaan, eli luotien on ollut tarkoitus tappaa tai vahingoittaa vakavasti. Mielenosoittajia on kuollut myös turvallisuusjoukkojen pahoinpitelyiden seurauksena.

Iran Human Rights -järjestön tuoreen arvion mukaan tuhansia on pidätetty mielenilmausten takia ja he ovat vaarassa joutua kidutetuksi.

Lauantaiksi on kutsuttu koolle isoja mielenosoituksia eri puolille maata. Toinen suuri mielenosoituspäivä saattaa olla ensi keskiviikkona, kun Mashan Aminin kuolemasta tulee kuluneeksi 40 päivää. Shiiamuslimeille 40. päivä kuoleman jälkeen on merkittävä päivä.

Protesti Helsingin ytimessä

"Nainen, elämä, vapaus!"

Shabnam Nikbakhsh, Fereshteh Sohrabi sekä Masha ovat tulleet Eduskuntatalon portaille osoittamaan tukensa Iranin mielenosoituksille. Masha ei halua sukunimeään julkisuuteen, mutta se on Ylen toimittajan tiedossa.

Kolmikolla on samantyylinen tausta: he ovat syntyneet ja kasvaneet Iranissa, mutta tulleet Suomeen useita vuosia sitten jatko-opintojen takia.

Fereshteh Sohrabi oli maalannut kasvoilleen Iranin lipun värit mielenilmausta varten. Kuva: Silja Viitala / Yle

Naiset pitävät tiiviisti yhteyttä Iraniin ja seuraavat sitä kautta maan tapahtumia – tosin nettisulku ja puhelinliittymien rajoittaminen vaikeuttavat yhteydenpitoa.

He kokevat eläneensä kaksoiselämää Iranissa. Siveyspoliisin puuttuminen pukeutumiseen on jokaiselle heistä tuttua.

– Sensuuri on osa elämäämme syntymästä lähtien. Vaikeinta on se, että ei saa elää, pukeutua tai puhua vapaasti. Se on osa kulttuuria, mikä on todella surullista, Masha sanoo.

Netin rajoitus vaikeuttaa suurlähetystön työtä

Suomen suurlähettiläs Teheranissa Kari Kahiluoto arvioi, että mielenosoitukset Iranissa ovat hieman laantuneet tällä viikolla.

Kahiluodon mukaan tilanteen seuraamista vaikeuttaa se, että netti on osittain alhaalla. Noin kolme viikkoa sitten Iranin valtio ilmoitti rajoittavansa nettiä hillitäkseen protestiliikettä. Iranissa suositut somepalvelut Instagram ja Whatsapp eivät tällä hetkellä toimi.

Sijaiskärsijöinä ovat paikalliset yritykset, kansainväliset järjestöt sekä esimerkiksi oppilaitokset. Arvioiden mukaan maan talous menettää miljoonia euroja tunnissa nettirajoitusten takia.

Nettikatkot vaikuttavat merkittävästi myös Suomen suurlähetystön toimintaan. Mobiiliverkot toimivat hyvin rajoitetusti, viisumeiden käsittely on viivästynyt.

Teheranin suurlähetystössä hoidetaan myös Afganistanin pakolaisten asiat, kuten perheenyhdistämiset.

Taustalla kansan syvä tyytymättömyys

Kahiluodon mukaan Iranissa on käynnissä monta yhteiskunnallista kriisiä samaan aikaan: epäluottamus hallintoa kohtaan, taloudellinen kriisi ja korkea inflaatio. Lisäksi Iran valmistautuu parhaillaan vallanvaihtoon.

– Taloustilanne on todella huono ja ihmiset tuntevat sen arjessaan: hinnat nousevat, työllisyystilanne on huono. On odotettu laajasti, että suhteet länsimaihin paranisivat ydinsopimuksen myötä ja talous sitä kautta elpyisi, mutta niin ei ole käynyt, Kahiluoto sanoo.

Kahiluodon mukaan on vielä mahdotonta sanoa, mihin protestit johtavat: uudistuksiin vai kovaan voimankäyttöön mielenosoittajia kohtaan.

Kansan laajaa tyytymättömyyttä kuvaa se, että mielenosoituksilla ei ole selkeää johtoa.

– Kyseessä on alhaalta ylöspäin toimiva, laajalle levinnyt yhteiskunnallinen voima, Kahiluoto sanoo.