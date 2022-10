Kyberrikolliset pyörittävät miljardien rikostoimintaa moderneilla organisaatioilla – yrityksissä ei aina tunnisteta omia haavoittuvuuksia

Samaan aikaan kun lisääntyvien digitaalisten palveluiden ja verkkoasioinnin turvallisuus korostuu yhä enemmän ja enemmän, Suomessa ja koko maailmassa on suuri pula kyberturvallisuuden osaajista.

Keskustelu kyberturvallisuudesta on lisääntynyt Suomessa erityisesti viime aikoina. Isojen organisaatioiden kohtaamat tietomurrot, sekä yksittäisille ihmisille lähetetyt epämääräiset tietopyyntökalastelut sähköposteissa ja tekstiviesteissä hermostuttavat monia.

Venäjän aggressivisuuskaan ei ole yhtään helpottanut ihmisten oloa.

Oulun yliopiston ja Maanpuolustuskorkeakoulun kyberturvallisuuden professori Kimmo Halunen sanoo, että kansainvälisesti kyberrikollisuudessa liikkuu miljardeja euroja, ja se on muuttunut koko ajan ammattimaisemmaksi. Se haastaa myös turvallisuusasiantuntijat.

– Suurimmat organisaatiot toimivat isoilla budjeteilla, ja niillä voi olla ihan samanlainen projektiorganisaatio kuin missä tahansa modernissa yrityksessä tai organisaatiossa. Ne toimivat sen mukaisesti, ja niistä löytyy managerit ja jopa liiketoiminta-asiantuntijat, jotka miettivät esimerkiksi, miten haitta- tai kiristysohjelmilla saadaan parasta tuottoa.

– Toisaalta digitalisaatiokehitys on ollut niin voimakasta viime vuosikymmeninä, jolloin aivan uusille aloille on tullut tilanteita, joissa pitää ottaa huomioon myös kyberturvallisuus, eikä se ehkä aina ole onnistunut, Halunen sanoo.

Suomessa alaa opetetaan esimerkiksi tietotekniikan yhteydessä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Pula alan asiantuntijoista on kuitenkin edelleen suuri. Oulun yliopistossa käynnistellään parhaillaan uutta koulutusta, jossa diplomi-insinööreiksi valmistuvilla on mahdollisuus erikoistua kyberturvallisuuteen.

Kyberturvallisuuden professori Kimmo Halunen kertoo radiohaastatelussa, mistä kyberturvallisuudessa on kyse.

Asiantuntija: "Uhat lisääntyneet ja tulleet vakavammiksi"

Kymmenissä eri maissa liikkeenjohdon konsultointia tarjoavan PwC-yritysryhmän Suomen kyberturvallisuuden asiantuntija Anne Hintzell kertoo uhkaympäristön muuttuneen aiempaan verrattuna paljon vakavammaksi.

Myös hän kaipaa alalle uusia asiantuntijoita, mutta ala kaipaa myös erilaisista taustoista tulevia ihmisiä.

– Osaajapula on, mutta toisaalta yrityksissä ei ole hyödynnetty ihan kaikkia keinoja osaajien löytämiseksi, Hintzell sanoo.

PwC:n yritysjohtajille tekemän kansainvälisen kyselyn mukaan jopa neljännes yrityksistä on joutunut jonkin asteisen tietomurron kohteeksi viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana.

– Ihan ensimmäinen kysymys yhtiöllä kuin yhtiöllä on se, että tiedetäänkö, miten kyberturvallisuus on hoidettu ja millä tasolla siinä ollaan. Sitten on kysyttävä, tiedetäänkö keskisimmät riskit ja mitä yrityksessä halutaan suojata, Hintzell listaa tärkeimpiä lähtökohtia.

Yritysten ja organisaatioiden lisäksi kyberturvallisuus koskee digimaailmassa myös yksityisiä ihmisiäkin, sanoo Kimmo Halunen.

– Kansallisella tasolla meille tulee myös tällaisia valtiollisia uhkia vastaan, mutta tavallisen ihmisen arjessa kyberrikollisuus ja mahdollisesti jonkinlainen kyberilkivalta tai kyberkiusaaminen ovat sellaisia, joihin useimmiten törmää.

