Presidentti Niinistö vieraili Islannissa Langjökull-jäätiköllä – seuraa matkaa päättävää tiedotustilaisuutta

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää torstaina illalla hänen kaksipäiväisen Islannin-vierailun päättävän tiedotustilaisuuden. ** **

Niinistö ja rouva Jenni Haukio vierailivat aiemmin torstaina valtiovierailun yhteydessä Langjökull-jäätiköllä yhdessä Islannin presidenttiparin kanssa.

Langjökull on Islannin toiseksi suurin lakijäätikkö, jonka korkein kohta on noin 1 450 metriä merenpinnan yläpuolella.

Jäätikön arvioidaan voivan kadota kokonaan seuraavan 150 vuoden aikana, jos ilmastonmuutos jatkuu nykyistä vauhtia.

Niinistö ja Haukio vierailivat jäätiköllä ja luolassa jäätikön sisällä

Presidenttipari vieraili myös merkillä, jossa jäätikön raja oli ollut vielä vuonna 2020.

– Tämä on uskomaton, mutta ei pelkästään hyvä kokemus. Voimme nähdä, kuinka jäätikkö on vetäytynyt kahdessa vuodessa ainakin 100 metriä. Se siis sulaa. Se on merkki ilmastonmuutoksesta, Niinistö puhui.

– Täällä ymmärtää konkreettisesti, mitä ilmastonmuutos merkitsee.

Islannin presidentti Guðni Thorlacius Jóhannesson sanoi, että jäätiköt ovat laajentuneet ja pienentyneet aina, mutta ihmisen toiminnan johdosta jäätiköiden sulaminen on "suurempaa ja nopeampaa".

Jóhannessonin mukaan on surullista, jos ihmiset luulevat, ettei ilmastonmuutokselle voi tehdä mitään.

– Voimme vaikuttaa. Aivan kuten meillä on ollut negatiivinen vaikutus planeetallemme, meillä voi olla myös myönteinen vaikutus, Jóhannesson puhui.

Jóhannesson sanoi toivovansa, että kun ihmiset voivat omin silmin nähdä ilmastonmuutoksen vaikutukset, niin ihmiset toimisivat ilmaston eteen.

– Me tiedämme, mitä pitää tehdä.