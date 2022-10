The Voice of Finland -kilpailun osallistuja poistettiin kisasta Venäjän kaksoiskansalaisuuden takia: "Tämä on tuhonnut minut henkisesti"

The Voice of Finland -ohjelmaa näytetään Suomessa Nelosella.

Maria (nimi muutettu) muutti Suomeen seitsemän vuotta sitten Pietarista. Venäjällä hän teki ammatikseen laulajan töitä, eikä muutettuaan Suomeen halunnut luopua rakastamastaan ammatista.

Uudessa kotimaassaan Maria jatkoi laulamista, antoi laulutunteja ja yritti rakentaa itselleen laulajan uraa. Tänä vuonna hän sai Suomen kansalaisuuden.

Maria oli aiemminkin osallistunut laulukilpailuihin, mutta viimein tänä vuonna menestys oli käsin kosketeltavissa: hän selviytyi karsinnoista ja pääsi mukaan yhteen Suomen suosituimmista laulukilpailuista, The Voice of Finlandiin. Ohjelman nauhoitukset alkoivat alkusyksystä ja niiden piti Marian osalta jatkua lokakuun puolivälissä.

Esiintymistään edeltävänä iltana Maria sai tekstiviestin, jossa ilmoitettiin, että hänet on päätetty sulkea pois kisasta. Vastaavan tuottajan englanninkielisessä viestissä päätöstä perusteltiin seuraavasti:

“Osallistuja suljetaan pois kisasta. The Voice of Finland on epäpoliittinen viihdeohjelma ja sellaisena sen täytyy pysyä. Kilpailija on hyökkäyssotaa käyvän maan kansalainen ja riippumatta siitä, kuinka moitteetonta hänen käytöksensä ohjelmassa olisi, ohjelmasta käytävä keskustelu politisoituisi väistämättä, emmekä valitettavasti voi sallia tämän tapahtuvan.”

The Voice of Finland -ohjelman tuotantoyhtiö lähetti Marialle tekstiviestin, jossa kerrotaan, että hänet on poistettu kilpailusta. Kuva: Yle

– Kun sain Suomen passin, ajattelin, että olen nyt saanut toisen kodin. Mutta nyt minulle ikään kuin osoitettiin paikkani. 24. helmikuuta jälkeen menetin sekä kotimaani että itseni. Luulen, että monet muutkin venäläiset kokevat samoin. Nyt minulla on sellainen tunne, ettei minulla ole kotia sen enempää Venäjällä kuin Suomessakaan, sanoo Maria.

– Ukrainan sodan alettua en ollut kokenut Suomessa syrjintää, päinvastoin, kerroin kaikille, että suomalaiset eivät ole sellaisia. Mutta nyt sain tuntea, että minä en ole kukaan tässä maassa.

Marian mukaan tuotantoyhtiön päätös on vaikuttanut hänen henkiseen hyvinvointiinsa.

– Minä, kuten monet muutkin Suomessa asuvat venäjänkieliset, osallistuin mielenosoituksiin, tuin Ukrainaa, autoin pakolaisia, tuomitsin yksiselitteisesti sodan ja Putinin hallinnon.

– Olen siis Suomen kansalainen, saan äänestää presidentinvaaleissa, mutta en saa laulaa suomalaisessa viihdeohjelmassa. Tämä on tuhonnut minut henkisesti.

Ylen yhteydenoton jälkeen kilpailija pyydettiin takaisin

Yle Novosti otti yhteyttä tuotantoyhtiöön ja kanavan edustajaan. The Voice of Finland -formaattia kuvaa Suomessa tuotantoyhtiö ITV ja ohjelmaa näytetään Nelosella. ITV:n toimitusjohtaja Pete Paavolainen vastasi Ylen kysymyksiin aluksi sähköpostitse:

– Olemme sitoutuneet kaikkien yhdenvertaiseen kohteluun. Poikkeuksellinen maailmantilanne tuo yhteiskuntaan ja myös viihteeseen kuitenkin nyt näkökulmia, joita ei ennen ole kohdattu. Tuotantoyhtiö ja kanava tekivät yhdessä nopeasti kesken tuotantoa päätöksen, joka pian todettiin vääräksi. Pahoittelemme sitä ja haluamme korjata virheen. Olemme olleet kyseessä olevaan kilpailijaan yhteydessä ja tarjonneet hänelle mahdollisuutta palata ohjelmaan.

Jutun teon yhteydessä useista lähteistä ilmeni, että Marian lisäksi myös toinen Venäjän kansalaisuuden omaava kilpailija suljettiin pois kisasta. Myöhemmin myös häntä pyydettiin takaisin.

Paavolaisen mukaan tuotantoyhtiö teki asiassa virheen, eikä Ylen yhteydenotto vaikuttanut päätökseen pyytää kilpailijoita takaisin. Yle haastatteli Paavolaista myöhemmin myös puhelimitse.

Kuitenkin Marian mukaan hänet pyydettiin takaisin lauantaina 22. lokakuuta, kun Yle oli yhteydessä tuotantoyhtiöön torstaina 20. lokakuuta. Alun perin Marialle ilmoitettiin ohjelmasta poistamisesta viikko sitten maanantaina 17. lokakuuta kello 23, kun hänen nauhoituksensa oli tarkoitus olla tiistaiaamuna.

Päätöksen pyörtämistä pohdittiin kansainvälisellä tasolla

Paavolaisen mukaan päätöstä pyytää kilpailijat takaisin pohdittiin yhdessä ITV:n kansanvälisen johdon sekä The Voice of Finland -formaatin omistajien kanssa.

– Ymmärsimme, että päätös oli väärä ja se täytyy perua heti. Sitä tässä olemme kaksi päivää miettineet, että miten se tehdään. Asia ei ole tuotannollisesti helppo. Näille molemmille, jotka ovat tässä kokeneet, että heitä on kohdeltu väärin, niin ennen kuin me heille tarjottiin [paikkaa takaisin] niin meidän täytyi pohtia, että miten me sen käytännössä tekisimme ohjelmassa.

Paavolainen ei ota kantaa siihen, onko tapaus syrjivä.

Muissa tuotannoissa ei hänen mukaansa ole ollut vastaavia tapauksia.

Suhtautuminen kilpailijoihin jakoi mielipiteitä tuotantoyhtiön sisällä

The Voice of Finlandissa tuottajana työskennellyt Lotta Stenroos kertoi Yle Novostille, että kilpailijoiden poistamispäätöksen jälkeen hän päätti jäädä pois ohjelman tuotannosta.

– En ole enää ITV:n palveluksessa tapauksesta syntyneen arvoristiriidan takia. En voinut seisoa päätöksen takana, joten koin parhaaksi irtisanoutua.

Maria ei halua palata ohjelmaan

Marian mukaan tuotantoyhtiön päätös pyytää hänet takaisin ei muuta mitään.

– Kaiken kokemani nöyryytyksen ja stressin jälkeen en yksinkertaisesti enää kokisi olevani turvassa näiden ihmisten lähettyvillä.

ITV:n toimitusjohtajan Pete Paavolaisen mukaan toinen kilpailija vielä pohtii päätöstään.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu: syrjinnän kielto koskee myös venäjänkielisiä

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman sanoo, että Suomen perustuslaki ja yhdenvertaisuuslaki kieltävät syrjinnän alkuperän, kielen tai kansalaisuuden perusteella.

Stenmanin mukaan joissakin tapauksissa sille, mitä ihminen pitää syrjintänä, voi löytyä jokin peruste, joka on oikeutettu. Esimerkkinä hän mainitsee Venäjän hyökkäyssodan johdosta asetetut pakotteet, jotka Suomi on hyväksynyt muiden EU-maiden kanssa ja jotka koskevat tietynlaisia tilanteita ja tiettyjä henkilöitä.

Samalla Stenman kuitenkin huomauttaa, että pakotteiden ulkopuolella on Suomessa iso venäjänkielinen vähemmistö, joista osa on vain Suomen, osa myös Venäjän kansalaisia, osa kaksoiskansalaisia, ja syrjinnän kielto koskee myös heitä.

Stenman ei voi kommentoida yksittäistapausta, mutta muistuttaa, että Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto tutkii kaikki sen tietoon saatetut syrjintäepäilyt.

– Me voimme antaa perustellun kannanoton, ja sen perusteella voidaan ehdottaa sovintoa. Niin vastapuoli myöntää tapahtuneen syrjinnän, ja niin syrjinnän uhrilla on mahdollisuus hyvitykseen. Jos taas ei tule sovintoa, uhri voi hakea hyvitystä kanteella käräjäoikeudessa, sanoo Stenman.

Marian nimi on muutettu hänen pyynnöstään, sillä hän pelkää, että artikkeli voi vaikuttaa hänen uraansa.

Artikkelin on venäjän kielestä osin kääntänyt Heli Jormanainen.