Puheet ministeriön lakkauttamisesta ovat merkki kiihtyvästä kiistasta luonnonvarojen hyödyntämisen ja suojelemisen välillä, tutkija sanoo

Ruotsin päätös lakkauttaa ympäristöministeriö on nostanut Suomessa pintaan ristiriidat luonnonsuojelun ja luonnonvarojen hyödyntämisen välillä.

Keskustan kansanedustaja Juha Pylväs ehdotti eilen myös Suomen ympäristöministeriön lakkauttamista. Vihreistä Atte Harjanne iski takaisin toteamalla, että maa- ja metsätalousministeriön toiminnot pitäisi sulauttaa työ- ja elinkeinoministeriöön sekä ympäristöministeriöön.

Ylen haastattelema keskustalainen maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari sanoo, että tällä hetkellä ympäristöministeriö näkee monissa asioissa vain "ideologisen näkökulman".

– Ehkä ympäristöministeriössä on totuttu siihen, että ei ole tarvinnut ottaa muuta huomioon kuin yksittäisen lajin tilanne tai yksittäisen elinympäristön kannalta paras mahdollinen tapa toimia.

Kalmarin mielestä ympäristöministeriö kannattaisi siirtää maa- ja metsätalousministeriöön. Siitä muodostuisi "luonnonvaraministeriö".

– Ehkä tulisi parempaa tulosta monissa vaikkapa EU:n vaikuttamisasioissa, Kalmari sanoo.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo (vihr.)ei kannata ajatusta luonnonvaraministeriöstä.

– En allekirjoita ajatusta siitä, että ilmastotyö ja luonnon itseisarvo alistettaisiin jonkin toisen toimialan alle.

Ohisalon mielestä ympäristöministeriön roolia kannattaisi päinvastoin kasvattaa.

– Ilmastokriisi ja luontokato ovat suurimpia ihmiskuntaa uhkaavia kysymyksiä ja niiden ratkaiseminen tarvitsee lisää voimavaroja, Ohisalo sanoo.

Vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo korostaa metsien merkitystä hiilinieluina ja monimuotoisen luonnon itseisarvoa. Kuva: Silja Viitala / Yle

Vuosikymmenien poliittinen kamppailu vain kiihtynyt

Tampereen yliopiston professori Pekka Jokinen kuvailee puhetta ministeriöiden lakkauttamisesta "päivänpoliittiseksi kohinaksi", jonka taustalla on vuosikymmeniä kestänyt poliittinen kamppailu luonnonvarojen hyödyntämisen ja niiden suojelemisen välillä.

– Kumpi sulautetaan kumpaan ja kumpi lopulta on se vahvempi, professori Jokinen kuvailee kamppailua

Tämä rajoittaa myös ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön välistä yhteistyötä. Ensimmäiseen kuuluu muun muassa ympäristönsuojeluosasto. Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimii puolestaan esimerkiksi Metsähallitus, joka on valtion liikelaitos. Se puolestaan omistaa Metsätalous Oy:n, joka tuottaa puuta metsä- ja energiateollisuuden tarpeisiin.

Helsingin yliopiston professorin Janne Hukkisen mielestä Metsähallituksessa on intressiristiriita.

– Siellä on tällainen valtiojohtoinen liikelaitos, joka hoitaa tätä avohakkuupuolta, ja sitten siellä on näitä luontopalveluita, jotka yrittävät epätoivoisesti suojella jämämetsiä, joita on vielä olemassa.

Metsähallitus hakkauttaa metsää tosin muillakin tavoilla (siirryt toiseen palveluun) kuin avohakkuilla.

Talouden ja ympäristön suhde on muuttunut professori Pekka Jokisen mukaan entistä jännitteisemmäksi.

– Ilmastopolitiikan laajeneminen, vahvistuminen ja ilmastokriisin radikalisoituminen näkyy ainakin siinä, että jännite on tullut näkyvämmäksi ja voimistunut.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari (kesk) eduskunnassa. Kalmarin mielestä ympäristöministeriö näkee monissa asioissa "vain ideologisen näkökulman". Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Tutkijat: pitäisi katsoa päivänpolitiikan yli

Ympäristöpolitiikan professorien mielestä nyt pitäisi katsoa päivänpolitiikan yli ja keskittyä asiasisältöön.

Heidän mielestään tarvitaan sekä vahvaa ympäristöpolitiikan hallintoa että laajaa yhteistyötä.

Jokinen näkee, että ympäristökysymyksen monimutkaistuminen kasvattaa tarvetta hallinnollisia rajoja ylittävälle yhteistyölle.

Professori Hukkinen puolestaan pitää ympäristöministeriön itsenäisyyttä keskeisenä edellytyksenä sille, että ekologiset reunaehdot huomioidaan. Eli, että luonnon kestävyys huomioidaan politiikan valmistelussa.

Ruotsin ratkaisussa ympäristöministeriön yhdistämisestä elinkeinoministeriöön Hukkinen näkee vaarana, että ympäristöpolitiikka kaventuu vain ilmasto- ja energiapolitiikaksi.

Hukkisen mukaan esimerkiksi ilmastoystävällisten energiamuotojen tukeminen voi johtaa löyhään kaivospolitiikkaan, sillä tuuli- ja aurinkovoimaloita varten tarvitaan paljon metalleja, joita löytyy niin Suomen kuin Ruotsinkin maaperästä. Liberaalista kaivospolitiikasta voi puolestaan koitua ympäristöongelmia.

– Hyödynnämme näitä harvinaisia maametalleja ja saamme lisää tuulivoiman ja aurinkopaneelien metalleja, mutta samalla me unohdamme totaalisesti luonnon monimuotoisuuden, Hukkinen pohtii.

