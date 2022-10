Makuupussissaan nukkuneen nuoren murhaaja jäi selvittämättä – käräjäoikeuden tuomio Viking Sallyn jutussa sai lainvoiman

Tanskalainen Herman Himle tuli alun perin tunnetuksi sankarillisena uhreja auttaneena partiopoikana. Myöhemmin hänestä tuli poliisia vihaava taparikollinen. Poliisin mukaan Himle on tunnustanut murhan, mutta nyt tuota tunnustusta ei saa käyttää oikeudessa. Uutispodcastissa Ylen rikostoimittaja Tuomas Rimpiläinen kertoo, miten ratkaisevasta päätöksestä on kyse. Ja kuka Herman Himle oikeastaan on?