Stratovariuksen Timo Kotipelto toteutti sen, mistä moni haaveille – "Talvella saattaa olla päiviä ettei yhtään autoa mene ohi"

Power metal -yhtye Stratovarius on yksi hyvä esimerkki suomalaisen raskaamman musiikin tenhosta maailmalla. Yhtyeellä on erittäin sitoutunut fanikunta etenkin Etelä-Amerikassa ja Japanissa.

– Ehkä se on tällainen skandinaavinen melankolia yhdistettynä raskaisiin kitaroihin. Mutta se on jännä huomata, että musiikki yhdistää ympäri maailmaa, yhtyeen keulahahmo Timo Kotipelto summaa bändinsä musiikin suosiota.

Yhtye julkaisi syksyllä seitsemän vuoden jälkeen uuden albumin, jota työstettiin tiiviisti Kotipellon omalla studiolla Lappajärvellä. Alkujaan kesämökiksi tarkoitettu rakennus on nykyään Kotipellon koti, jonka pihapiiristä löytyy myös studio.

Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Kotipelto sanoo maaseudun rauhan tuovan tarvittavaa vastapainoa keikkailulle miljoonakaupungeissa.

– Jos on keikalla vaikka Mexico Cityssä, jossa on kymmeniä miljoonia ihmisiä, niin en kaipaa kotiin palatessa sitä samaa härdelliä. Se on tosi rauhoittavaa, kun pääsee maaseudun rauhaan.

Kotipelto kertoo asuvansa syrjässä vähän kaikesta.

– Talvella saattaa olla päiviä, ettei yhtään autoa mene ohi. Mutta kyllä siellä Vimpelin valoja saattaa näkyä. Se sijaitsee siis toisella puolella järveä, mutta sinne on 15 kilometriä matkaa, Kotipelto nauraa.

Stratovarius-yhtye perustettiin vuonna 1984 ja Timo Kotipelto liittyi bändiin vuonna 1994. Mies on monessa haastattelussa todennut olevansa ujo. Sitä on vaikea uskoa, kun kuuntelee miehen haastatteluja. Suorassa lähetyksessä hän kommentoi asiaa näin:

– Minä olen nyt töissä. En minä lavalla jännitä, se on mulle duunia. Ja olen tehnyt kohta 30 vuotta haastatteluja ja ujouden oppii siirtämään taka-alalle.

– Lavalla olen toki huomion keskipisteenä, mutta kun menen jonnekin muualle, niin en halua huomiota ollenkaan. Sitten kun ollaan töissä niin ollaan töissä.

