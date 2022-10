Kansallisbalettiin on niin vaikea päästä, että kovatasoisia tanssijoita putoaa kuin taivaasta tanssiryhmä Ballet Finlandin syliin

Aino Louhivaara ja Katerina Torp poimivat harjoitussalin lattialta sylin täyteen syksyn ruskasta muistuttavia tekolehtiä. Tanssijat ovat mukana Ballet Finlandin uudessa teoksessa Yksi lampi joutsenten, ja rekvisiitta liittyy koreografiaan, jonka on tehnyt turkkilainen Emrecan Tanış.

Tanış on lupaava uuden polven koreografi ja Kansallisbaletin tanssija. Ballet Finlandin teos on sekä ryhmän että Aleksanterin teatterin kunnianosoitus Joutsenlammen 100-vuotiaalle historialle Suomessa.

Tanssijat ovat innoissaan Ballet Finlandista.

– Kansallisbaletin ulkopuolella on tosi paljon ammattitanssijoita. Ballet Finland tarjoaa meille aamutunnit, mikä on tärkeää, jotta pystymme pitämään ammattitaitoamme yllä, Aino Louhivaara sanoo.

– Ballet Finlandilla on iso merkitys lisäksi siinä, että pääsee toteuttamaan itseään tanssijana myös Kansallisbaletin ulkopuolella, Katerina Torp toteaa.

Katariina Luukas tanssi Kansallisbaletissa neljä vuotta, mutta nyt hän esiintyy Ballet Finlandin riveissä.

– Niin ihanaa kuin Kansallisbaletissa oli työskennellä, olen saanut freelancerina valita, mihin projekteihin lähden mukaan, Luukas toteaa.

Emrecan Tanış on lupaava nuoren polven koreografi. Kuva: Rinna Härkönen / Yle

Ballet Finland on tullut tunnetuksi yleisötyöstä, jota se on tehnyt jo vuosia kouluissa. So You Think You Can Muuv? -työpajoja on pidetty 5.-9.-luokkalaisille pääasiassa pääkaupunkiseudulla.

Ryhmä on tehnyt yhteistyötä Kansallisoopperan- ja baletin kanssa ja esiintynyt oopperatuotannoissa, kuten Iloisessa leskessä ja Oopperan kummituksessa. Lisäksi Ballet Finlandilla on merkittävä tehtävä balettitanssijan ammattitaidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

– Aamutunneille on jatkuvasti kova tunku, sillä alalla on paljon ammattilaisia, joilla ei ole kovin paljon muita vaihtoehtoja treenaamiseen, Ballet Finlandin taiteellinen johtaja Jouka Valkama sanoo.

Sitkeys kannatti

Yli kymmenen vuotta sitten perustettu Ballet Finland on vahvistanut asemiaan kotimaisen tanssin kentällä. Ryhmä sai tänä vuonna ensi kertaa Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) määräaikaista toiminta-avustusta.

Se on merkittävä muutos Ballet Finlandin rahoituksessa, sillä valtio (Taike) on tukenut yleensä myös jatkossa kyseisen tuen piiriin päässeitä ryhmiä. Toiminta-avustus tarkoittaa vakaampaa taloutta. Ja avustuksen määrän kasvattaminen on Valkaman mukaan lähitulevaisuuden tärkein tavoite.

Sisään tuleva raha on mennyt hänen mukaansa tähän asti pääasiassa taiteilijoiden palkkoihin.

– Säännöllinen toiminta-avustus mahdollistaisi sen, että pystyisimme laittamaan resursseja hallintoon ja tuotantoon, Valkama sanoo.

Nyt hallintoa on pyöritetty lähinnä talkoovoimin. Ryhmän toiminta voisi Valkaman mukaan kasvaa parempien resurssien ansiosta.

– Meille on jo selkeästi kysyntää, ja pystyisimme silloin vastaamaan siihen, Valkama toteaa.

Ballet Finland työllistää vuosittain noin 20 tanssijaa pääasiassa lyhyin sopimuksin.

Ballet Finlandin kannalta on hienoa, että Kansallisbaletissa on ollut niin vähän tilaa suomalaisille huipuille, Ballet Finlandin taiteellinen johtaja Jouka Valkama (edessä) sanoo. Oikealla Samuele Ninci ja Salla Eerola (vierailija). Takana Konsta Roos. Kuva: Rinna Härkönen / Yle

Vaihtoehto Kansallisbaletille

Suomalaisten balettitanssijoiden osuus on vähentynyt dramaattisesti Kansallisbaletissa 15 viime vuoden aikana. Suomalaisia on ryhmässä enää vajaa kolmannes.

Suuntaus alkoi baletin taiteellisen johtajan Kenneth Greven kaudella, sillä ennen häntä tanssijoista vain noin joka neljäs oli ulkomailta.

Greve johti Kansallisbalettia vuosina 2008–2018, ja ryhmän taso nousi.

Ballet Finland perustettiin vuonna 2009. Sen tarkoitus oli tarjota töitä nuorille, lahjakkaille balettitanssijoille, jotka eivät syystä tai toisesta päässeet Kansallisbalettiin töihin. Moni lähti sen takia ulkomaille.

Ryhmän nimi oli aluksi Pieni suomalainen balettiseurue, ja sen perusti Kansallisbaletin tanssija Sami Saikkonen.

Ballet Finlandin tehtävä on yhä sama.

– Ballet Finlandin kannalta on hienoa, että Kansallisbaletissa on ollut niin vähän tilaa suomalaisille huipuille. Olemme saaneet ryhmään todella kovatasoisia tanssijoita, Valkama iloitsee.

Hän korostaa ryhmän tanssijavetoista luonnetta.

– Punainen lanka on siinä, että ohjelmisto rakennetaan nimenomaan balettikoulutuksen saaneiden tanssijoiden ehdoilla.

Yksi lampi joutsenten -teoksen harjoitukset Elannon vanhalla leipätehtaalla lokakuussa 2022. Kuva: Rinna Härkönen / Yle

Valkama toivoo, että Ballet Finland voisi käyttää jatkossa yhä enemmän vierailevia koreografeja sekä Suomesta että ulkomailta.

Nyt tanssin tekijät on valittu lähipiiristä.

Ryhmän uuden teoksen on tehnyt neljä koreografia: Emrecan Tanış, Minna Tervamäki, Sami Saikkonen ja Jouka Valkama. He tuntevat toisensa Kansallisbaletista.

Tekeillä oleva teos on saanut inspiraationsa Joutsenlammesta, jota kaikki neljä koreografia ovat myös tanssineet. Siihen yhtäläisyydet päättyvät. Tulossa on nykytanssiteos, jossa tuttua on ehkä vain Pjotr Tšaikovskin musiikki.

– Se on tässä haastavaa. Kun Tšaikovskin musiikki alkaa soida, näen Joutsenlammen alkuperäisiä kohtauksia. Ja nyt yritän mennä niitä vastaan. Se tuntuu hieman epämukavalta, mutta myös hauskalta, kun yritän etsiä omia rajojani, koreografi Emrecan Tanış sanoo.

Yksi lampi joutsenten Aleksanterin teatterissa, ensi-ilta 2.11.

