Venäjä iski jälleen aamupäivällä Ukrainan voimalaitoksiin: Kohteet maan länsiosassa, sähkönjakelua rajoitettu eri puolilla maata

Ukrainan mukaan Venäjä teki jälleen tänään aamupäivällä ohjusiskuja voimalaitoksiin. Iskut ovat aiheuttaneet sähkökatkoja eri puolilla Ukrainaa.

Ukrainan ilmavoimat sanoo Venäjän ampuneen 33 ohjusta, joista ilmavoimat kertoo torjuneensa 18 ohjusta. Osa ohjuksista ammuttiin alas lähellä pääkaupunki Kiovaa. Ohjusiskut tehtiin kello yhdentoista jälkeen.

Ukrainan kansallisen sähköyhtiön Ukrenergon mukaan iskujen kohteena oli pääosin maan länsiosan jakeluverkko.

Korjaustyöt ovat meneillään, mutta iskujen takia sähkönjakelua on rajoitettu kymmenellä alueella koko maassa, muun muassa Kiovassa, Harkovassa ja Sumyssa.

Sähköt ovat olleet poikki sadoiltatuhansilta ihmisiltä Ukrainan länsi- ja eteläosissa.

Tietyillä alueilla sähkönkäyttöä on rajoitettu viidenneksellä. Viranomaiset ovat vedonneet ihmisiin sähkön säästämiseksi.

Ukraina: Vahingot samaa luokkaa kuin 10. lokakuuta

Iskuja voimalaitoksiin ovat raportoineet aluejohtajat läntisillä Rivnen, Khemlnytskyin ja Volynin alueilla.

Venäjä teki Ukrainan viranomaisten mukaan iskuja voimalaitoksiin myös eteläisellä Odessan alueella sekä maan keskiosassa sijaitsevalla Kirovohradin alueella.

Iskut ovat aiheuttaneet Ukrenergon mukaan energianjakelussa vastaavia tai suurempia vahinkoja kuin Venäjän 10.-12. lokakuuta tekemät iskut. Lokakuun 10. Venäjä ampui Ukrainaan yli 80 ohjusta.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan kolmannes Ukrainan voimalaitoksista on tuhoutunut Venäjän pommituksissa vajaan kahden viikon aikana.

Ukraina varoittaa Venäjän miinoittaneen vesivoimalan

Yhdysvaltalaisen ajatushautomon Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan Venäjä on alkanut vetää joukkojaan Hersonin alueen länsiosista. Ukraina on edennyt viime viikkoina alueella.

Britannian puolustusministeriö puolestaan sanoo, että Venäjä on saanut valmiiksi Dnepr-joen ylittävän ponttonisillan.

Proomuista rakennettu silta kulkee Ukrainan pommittaman Antonivskyin sillan vieressä. Ukraina on pommittanut Hersonin kaupungin lähellä sijaisevaa siltaa hidastaakseen Venäjän etenemistä joen yli.

Presidentti Zelenskyi on vaatinut länsimaita varoittamaan Venäjää olemaan räjäyttämättä Kakhovkan vesivoimalaa Hersonin alueella. Zelenskyi sanoi aiemmin Venäjän miinoittaneen Dnepr-joen varrella olevan voimalan.

Padon räjäyttäminen aiheuttaisi suuret tuhot Ukrainan eteläosassa.

Lue tästä artikkelista tuoreimmat tiedot Ukrainasta