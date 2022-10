Metsästyskoira on ollut perjantai-illasta saakka jumissa onkalossa Vehmaalla

Vehmaalla metsästyskoiran pelastustehtävä on jatkunut jo tuntikausia.

Supikoiran perässä kallio-onkaloon mennyt metsästyskoira jäi jumiin perjantaina illalla. Koiraa on yritetty saada onkalosta pois useita tunteja.

Metsästyskoira on ollut jumissa kallio-onkalossa Vehmaalla perjantai-illasta saakka. Pelastustehtävä jatkuu edelleen.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos sai pelastustehtävän Vehmaan Postitielle lauantaiaamuna kahdeksan aikaan.

Tilannekeskuksen vuoroesimiehen mukaan koirilla oli gps-paikantimet ja omistajan huomatessa koiran jääneen paikalleen oli tarkistettava tilanne. Metsästysseurueen kahdesta koirasta toinen oli jäänyt jumiin onkaloon.

– Koira ei liikkunut, mutta toinen tuli takaisin seurueen luo, joten seurue päätteli koiran jääneen jumiin, Tilannekeskuksesta kerrotaan.

Pelastuslaitokselta ensimmäisellä kierroksella paikalle meni pienimuotoinen eläinpelastusyksikkö. Tilannekeskuksen mukaan pelastuslaitoksen välineillä ei voitu paikan päällä tehdä mitään.

– Asianosaiset siellä olivat jo pyytäneet lisäapua rakennusalan ihmiseltä. Pelastuslaitoksella ei ollut varsinaista tehtävää.

Kello kuudentoista jälkeen tuli uusi hälytys.

– Kyseessä on siis sama tapaus. Ajattelimme, että asia on hoidossa, mutta tilanne jatkuu edelleen. Toistaiseksi paikalla on saatu koloa kaivettua suuremmaksi. Nyt katsotaan, mitä pystytään tekemään.