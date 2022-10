Marin: Hallitus varautuu tukemaan yrityksiä ja maataloutta energiakriisissä – Yle seurasi Pääministerin haastattelutuntia

Hallituksen sisällä kiistaa metsäpolitiikasta

Pääministeri Sanna Marinin mukaan on mahdollista, että Suomi äänestää EU:n ennallistamisesitystä vastaan, mikäli esityksestä ei saada riittävän hyvää.

EU-asetuksen tavoitteena on muun muassa, että vähintään 20 prosenttia EU:n maa- ja merialueista olisi ennallistamisen kohteena vuoteen 2030 mennessä.

Marin korostaa, että metsäpolitiikka on kansallisissa käsissä.

– Mielestäni on tärkeää, että pyrimme parantamaan luonnon tilaa. Siitä tässä ennallistamisessa on kyse, mutta se on tehtävä siellä missä se on järkevää ja toimivaa, Marin sanoo.

Metsäpolitiikka jakaa hallitusta, jossa riitapukareina ovat erityisesti vihreät ja keskusta.

Marinin mukaan ei ole salaisuus, että hallituksen sisällä on erilaisia painotuksia liittyen metsien käyttöön.

– Lopulta on arvioitava, mikä on Suomen kansallisen edun näkökulmasta paras vaihtoehto ja pitää katsoa, onko se sellainen kokonaisuus, jota voimme tukea vai pitääkö meidän äänestää sitä vastaan.

Hallitusrintama repesi perjantaina, kun EU:n ennallistamiesitystä käsiteltiin eduskunnan talousvaliokunnassa.

Valiokunnan mielestä Suomen ei pidä tukea EU:n komission esitystä.

Hallituspuolueista tätä mieltä olivat SDP, keskusta ja RKP. Vihreät ja vasemmistoliitto olivat alkuperäisen esityksen kannalla.

Hallitusrintaman repeydyttä talousvaliokunnassa kokoomus ilmoitti tekevänsä hallituksen metsäpolitiikasta välikysymyksen. Kokoomuksen mukaan hallitus on epäonnistunut kansallisten etujen ajamisessa.

Haastattelutunnin alkajaisiksi Marin ilmoittaa kallistuvansa sille kannalle, että asettuu eduskuntavaaleissa ehdolle kotivaalipiiristään Pirkanmaalta. Aiemmin on spekuloitu sillä, että Marin asettuisi keräämään ääniä Helsingistä.