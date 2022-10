"Koko maailman kannalta huono uutinen", sanoo ekonomisti Kiinan puoluekokouksen annista – myös sijoittajat säikähtivät uusia nimityksiä

Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Xi valittiin puoluekokouksessa uudelle virkaukaudelle. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun presidentti on Kiinassa jatkamassa kolmannelle kaudelle.

Presidentti Xi Jinpingin aikakaudella talouden sääntely on voimistunut ja päätöksien talousvaikutuksille on asiantuntijoiden mukaan annettu aiempaa vähemmän painoarvoa. Siksi vallan keskittyminen yhä enemmän Xille herättää huolta.

Kiinan presidentti Xi Jinpingin asema maailman toiseksi suurimman talousmaan vallassa vahvistuu entisestään. Tämä kävi ilmi viikonloppuna päättyneessä puoluekokouksessa, jossa Xi valittiin odotetusti kolmannelle virkakaudelle.

Asiantuntijoiden mielestä Xin aseman vahvistuminen ei ole talouden kannalta hyvä uutinen.

Xin roolin vahvistumisesta kertoo etenkin Kiinan tärkeimmistä päätöksistä vastaavan elimen eli kommunistisen puolueen politbyroon pysyvän komitean kokoonpano. Komiteaan valittiin neljä uutta jäsentä. Pysyvän komitean jäsenet ovat nyt yksinomaa Xin uskollisia tukijoita.

Vanhempi ekonomisti Juuso Kaaresvirta Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksesta sanoo, että komiteasta "heitettiin pois" kaikki sellaiset henkilöt, jotka olisivat olleet vastavoimia Xi Jinpingille. Sisäinen keskustelu jäänee jatkossa hyvin vähäiseksi, Kaaresvirta sanoo.

– Henkilönimitykset vaikuttavat talouden näkökulmasta aika ikäviltä, enkä usko että tästä voi hyvää heilua.

Kaarevirta arvioi, että Kiinan talouden ennakoinnista tulee jatkossa yhä vaikeampaa, sillä päätöksentekoa näyttää ohjaavan aiempaa enemmän ideologiset eivätkä niinkään taloudelliset perusteet.

– Sieltä voi tulla hyvinkin paljon yllätyksiä. Se on koko maailmalle huono uutinen, myös suomalaisille yrityksille, etenkin niille, jotka toimivat Kiinassa.

Myös pankkikonserni Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu arvioi, ettei vallan keskittyminen yhä voimakkaammin Xi Jinpingille ole hyvä asia talouden näkökulmasta.

– Olisi toivottu, että päätöksentekijät olivat monipuolisemmista taustoista ja joukkoon olisi mahtunut sellaisia henkilöitä, jotka tunnetaan talousliberaaleina.

Pelkona on Koivun mukaan se, että Kiinan päätöksenteko yksipuolistuu entisestään. Xin linja on viimeiset kymmenen vuotta ollut se, että talouden sääntelyä ja kontrollia on lisätty, Koivu sanoo.

– Kokouksen anti oli siinä mielessä enemmänkin huolestuttava kuin huojentava.

Myös sijoittajat säikähtivät nimityksiä

Myös sijoittajien liikkeet kertovat siitä, etteivät viiden vuoden välein järjestettävän puoluekokouksen lopputulemat olleet talouden kannalta vakuuttavia.

Hongkongin pörssissä Hang Seng -indeksi sukelsi maanantaina lähes viisi prosenttia – heikoimmalle tasolleen sitten vuoden 2009. Myös Shanghai Composite -indeksi putosi selvästi. Kiinan valuutta yuanin arvo niin ikään laski.

Kiina julkaisi maanantaina myös tuoreimmat talouskasvulukunsa, mutta sekä Kaaresvirran että Koivun mukaan markkinat reagoivat ennemminkin puoluekokouksen nimityksiin kuin bkt-lukuihin.

Kiinan virallisten lukujen mukaan maan talous kasvoi heinä-syyskuussa 3,9 prosenttia. Se on linjassa odotusten kanssa, Kaaresvirta ja Koivu arvioivat.

Kiinan oli tarkoitus julkaista tuoreimmat bkt-lukunsa jo viime viikolla, mutta niiden julkaisua siirrettiin, mikä herätti paljon kysymyksiä maan taloutta seuraavien keskuudessa. Kaaresvirran mukaan lukujen lykkäämisen taustalla oli kuitenkin todennäköisesti teknisiä syitä.

– He, jotka hyväksyvät näitä lukuja, olivat todennäköisesti puoluekokouksen koronakuplassa, minkä vuoksi niitä ei voitu julkaistu viime viikolla.

Koronapolitiikan höllentämisestä ei tullut uutta tietoa

Kiinan talouden näkymillä on suuri merkitys koko maailmantalouden ja siten myös Suomen talouden näkymiin.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja moni muu ennusteiden laatija ennakoi Kiinan talouden kasvavan tänä vuonna noin kolme prosenttia. Korkeisiin kasvulukuihin tottuneelle Kiinalle lukema on vaatimaton. Kyse olisi pandemiavuoden 2020 jälkeen toiseksi heikoimmasta kasvuluvusta sitten vuoden 1980, kertoo uutistoimisto AP.

Puoluekokouksen dramaattisin hetki nähtiin, kun Kiinan entinen johtaja Hu Jintao ohjattiin ulos kokoussalista. Silminnäkijöiden mukaan Xi Jinpingin vieressä istunut Hu, 79, poistui salista vastentahtoisesti. Kuva: Mark R. Cristino / EPA

Yksi Kiinan talouden suurimmista ongelmista on tällä hetkellä maan tiukka koronalinja. Jatkuvat koronasulut ovat heikentäneet kotitalouksien mahdollisuuksia kuluttaa.

Tuuli Koivun mukaan oli pettymys, ettei tiukan koronapolitiikan höllentämisestä tullut puoluekokouksessa mitään uutta tietoa. Muutenkaan Xin kokouksen alussa pitämässä puheessa ei painottunut taloutta koskevat kysymykset, Koivu sanoo.

– Ekonomistin silmään pisti se, että aika vähän taloudesta puhuttiin. Sanat, jotka liittyvät talouteen, uudistukseen tai markkinoihin, olivat harvassa. Puhe painoittui turvallisuuden miettimiseen, Koivu sanoo.

– Talouden rooli päätöksenteon taustalla on supistunut Xin aikakaudella ja tämän trendin ennakoidaan jatkuvan.

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen Juuso Kaaresvirta on samoilla linjoilla.

Hän arvioi, etteivät puoluekokouksessa tapetilla olleet aiheet ole esimerkiksi suomalaisten yritysten kannalta kovin mieluisia. Puheenvuoroissa painottui Kiinan kansallinen turvallisuus ja maan omavaraisuus.

– Samalla Kiina paaluttaa myös sitä, että suurvalta kilpailu tässä vain kiihtyy ja siten se lyö lisää vettä myllyyn. Etenkin suurvaltakilvan kiristyminen heijastuu suomalaisten yritysten toimintaan, Kaaresvirta sanoo.

Vaikka puoluekokouksen anti ei vaikuta talouden kannalta valoisalta, Tuuli Koivun mukaan ei kuitenkaan ole syytä kauhukuvien maalamiselle. Koivun mukaan ei näytä siltä, että Xi olisi valmis "tuhoamaan talouden peruspilareita".

Kaikesta huolimatta Xi antaa tunnustusta markkinamekanismeille ja on myös ratkomassa Kiinan talouden kannalta suurimpien kysymyksiä, kuten väestön hidasta kasvua, ympäristöongelmia ja maan sisäistä eriarvoisuutta, Koivu sanoo.

– Xi varmasti ymmärtää, että Kiinan talouden täytyy kasvaa, jotta maa pääsee pitkän aikavälin tavoitteisiinsa.

