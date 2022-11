Sata vuotta Tutankhamonin haudan löytymisestä – teinifaaraon elämä jäi lyhyeksi mutta hän ei ollut heikko nukkehallitsija, sanoo tutkija

Lähi-itään pitkällisesti perehtynyt arkeologi Minna Silver esittelee tuoreessa kirjassaan, mitä kerrottavaa nykytieteellä on Tutankhamonista ja muinaisesta Egyptistä. Aika on tuonut uusia tulkintoja.

Marraskuun neljäntenä päivänä vuonna 1922 nuori egyptiläispoika Hussein Abdel-Rasoul huomasi Luxorin lähellä Kuninkaiden laaksossa hiekasta pilkistävän kiviportaan kantaessaan vettä arkeologisen kaivausten työntekijöille.

Tämä tiettävästi tositarina ei ehkä riittäisi aiheeksi satavuotisjuttuun mutta sitäkin enemmän perusteita on siinä, mitä sitten tapahtui.

Seuraavien viikkojen, kuukausien ja vuosien aikana portaiden päässä sijainneista kammioista dokumentoitiin vähä vähältä tuhansia esineitä ja lopulta niiden omistajan muumio sisäkkäisissä arkuissaan, joista viimeinen oli taottu puhtaasta kullasta.

Tutankhamonin hauta on epäilemättä maailman kuuluisin hautalöytö. Se herätti heti valtavan innostuksen ympäri maailmaa, niin tutkijoissa kuin lehtiuutisia ahmineissa lukijoissa. Suomessa Fazer alkoi jopa valmistaa Tutankhamon-makeisia.

3 300 vuotta sitten elänyt poikafaarao ei hallitsijana ehtinyt olla kovin merkittävä. Hautansa ansiosta hän kuitenkin on epäilemättä se, joka tulisi Suomessakin useimpien mieleen, jos heitä pyydettäisiin nimeämään yksi faarao.

Vaikka hauta oli faaraon viimeiseksi leposijaksi pieni ja vaatimaton, se on ainutlaatuinen, koska vain siellä hautaryöstäjät eivät koskaan päässeet alkua pitemmälle. Siksi muinaisesta Egyptistä ja maailmasta laajemminkin tiedetään paljon sellaista, joka olisi muuten hävinnyt ajan virtaan.

Sata vuotta on kulunut, mutta uutta tietoa saadaan edelleen, kertoo Lähi-itään pitkällisesti perehtynyt arkeologi, dosentti Minna Silver. Kaikkia esineitä ei ole vieläkään tutkittu läpikotaisin, tutkimusmenetelmät ovat kehittyneet ja vanhoja tulkintoja pohditaan uusista näkökulmista.

Silverin tänä syksynä ilmestynyt teos Tutankhamonin salaisuudet, arkeologinen matka muinaiseen Egyptiin (siirryt toiseen palveluun)on jättipaketti haudan etsinnöistä ja löytymisestä, tutkimuksista ja tulkinnoista sekä muinaisesta Egyptistä ja senaikaisesta maailmasta ylipäätään.

Haudan lisäksi juhlistamisen aihetta on löytäjässä, brittäisessä Howard Carterissa. Hänen dokumentointimenetelmissään ei ole tänäkään päivänä juuri moittimista. Ilman hänen huolellisuuttaan paljon tietoa olisi väistämättä mennyt hukkaan.

– Carter oli kerrassaan uranuurtaja. Arkeologisen tutkimuksen kentällä oli kaikenlaisia suhareita, mutta hän loi tarkkaa dokumentaatiota. Syynä oli osittain se, että hän oli työskennellyt Flinders Petrien alaisuudessa ja oli tavallaan oppinut arkeologi, vaikka ei ollut saanut mitään yliopistokoulutusta, kertoo Minna Silver.

Petrie oli Britannian ensimmäinen egyptologian professori. Hänen kaivauksillaan piirtäjänä aloittanut Carter oppi hänen luomansa systemaattisen arkeologisen metodologian.

Howard Carter (oik.), kaivausten rahoittaja lordi Carnarvon ja hänen tyttärensä lady Evelyn Herbert Tutankhamonin haudan rappusilla pian niiden löytymisen jälkeen. Vielä he eivät olleet varmoja siitä, johtivatko portaat hautaan tai ehkä esinekätköön – eivätkä he tienneet, olivatko haudanryöstäjät ehtineet jälleen ensin. Kuva: The Picture Art Collection / AOP

Arkeologian kehittymiselle tieteenalana sekä hautalöytö sinänsä että Carterin ammattimaisuus olivat onnenpotkuja. Kiinnostus viitoitti tietä uusille tutkijoille ja herätteli myös rahoittajia.

– Se nosti arkeologian profiilia varmasti aika paljon ja nimenomaan Lähi-idän arkeologiaa. Nähtiin, että tällaisia löytöjä voitiin tehdä ja niillä on ihmiskunnan historian kannalta suurta merkitystä, sanoo Minna Silver.

Entäpä jos Egyptissä työskenteleville arkeologeille tulisi nyt vastaan yhtä huima löytökokonaisuus? Päihittäisivätkö he menetelmillään Carterin?

Minna Silver esittää vastakysymyksen: Mikä on se taho, joka tänä päivänä rahoittaisi niin valtavan tieteellisen työn?

Lady Alminalla, joka rahoitti tutkimuksia vielä miehensä lordi Carnarvonin kuoleman jälkeenkin, oli ehtymättömät varat. Niillä hanke voitiin viedä loppuun.

Howard Carter tirkistää suurennuslasilla Tutankhamonin kääreisiin, kun niihin on juuri tehty ensimmäinen viilto. Kuva: Realy Easy Star / AOP

Pientä puutetta Carterin työssä nykyisiin tapoihin verrattuna Silver näkee siinä, että hautaan johtaneet rappuset ja käytävä dokumentoitiin heikohkosti. Eniten kritiikkiä hän esittää muumion rankasta kohtelusta.

– En tiedä, miksi se oli niin rajua. Carterin olisi pitänyt siinä kohdassa painaa jarrua, Silver sanoo.

Palsamointinesteet olivat liimanneet muumion kiinni arkkuun. Irrottamista yritettiin panemalla arkku auringonpaisteeseen. Kun se ei auttanut eivätkä muutkaan konstit, turvauduttin raakaan voimaan, ja muun muassa katkottiin muumion käsivarret, jotta niistä saatiin otettua korut.

Kun vainaja oli paljastettu käärinliinoistaan, ruumiin tutkinnassa yritettiin selvittää myös kuolinsyytä. Se jäi ratkaisematta, eikä tänäkään päivänä ole varmaa, mihin 18- tai 19-vuotias Tutankhamon menehtyi.

Vuosisadan varrella kuolemalle on esitetty kymmeniä syitä, muun muassa nämä: sisäsiittoisuus, malaria, hevosvaunuonnettomuus, sääriluun murtumista seurannut tulehdus, murha (isku päähän tai myrkyttäminen) ja haavoittuminen taistelussa.

Kenttäarkeologien perustyökalut eivät ole sadassa vuodessa juuri muuttuneet. Lapiot ja pelkat olisivat Carterille yhä perin tuttuja, mutta mistä tutkimusmenetelmistä hän olisi hämmästynyt, jos nyt tulisi katsomaan kollegojensa työtä?

– Takymetreistä, laserskannereista, digikameroista, GPS:stä, radiohiiliajoituksesta, DNA-analyyseistä, Minna Silver luettelee arsenaalia, jota on tullut yhä enemmän arkeologian avuksi.

Muinais-DNA:n tutkimus on saanut alkunsa nimenomaan Egyptin muumioista, tuoreen Nobel-voittajan Svante Pääbon kiinnostuksesta niihin jo lapsena. Yliopisto-opintonsakin hän aloitti juuri egyptologiasta. 1980-luvulla Pääbo onnistui eristämään muumioiden DNA:ta.

Kun Tutankhamonin perimää päästiin avaamaan, siitä alettiin jäljittää hänen sukuaan, etenkin isää, ja todettiin Carterin osuneen oikeaan päätellessään, että Tutankhamonin täytyi olla faarao Ekhnatonin poika. Pääkallot olivat mittauksissa niin samankaltaisia, kertoo Silver.

Välillä ehdittiin olla sitä mieltä, että Carterin ja hänen työtoverinsa Douglas Derryn mittailema muumio oli liian nuori Ekhnatoniksi ja sen täytyi olla hänen seuraajansa Smenkhara.

DNA-tutkimukset kuitenkin vahvistivat Carterin ja Derryn päätelmän 90 prosentin todennäköisyydellä oikeaksi. Egyptologeja tosin epäilyttää edelleen, kertoo Silver.

– Kielitieteilijöillä on vähän erilainen näkökulma. He tuntevat piirtokirjoitukset todella hyvin. Minä en osaa lukea niitä. Heiltä taas ovat jääneet katsomatta 1900-luvun alkuperäislähteet, joiden mukaan Ekhnatonin avaamattomissa muumiokääreissä luki "Ekhnaton".

Egyptiläinen tutkija konservoimassa Tutankhamonin kultaista muumioarkkua toissa keväänä. Arkku on yksi Tutankhamonin haudan tuhansista aarteista, jotka pannaan esille Gizassa aukeamaisillaan olevaan Suureen egyptiläiseen museoon. Kuva: Khaled Elfiqi / EPA

Tutankhamon itse ei ole museossa, hän lepää uusissa käärinliinoissa lasiarkussa omassa haudassaan, mistä Minna Silver on iloinen. Vaikka arkeologit kaivavat hautoja, niin tutkimusten jälkeen vainajat pitäisi haudata uudelleen, hän sanoo. Kuva: EPA

Yksi asia, jossa Howard Carter oli aikaansa edellä, oli haudasta löytyneiden ruoka-aineiden näytteiden vieminen UCL-yliopistoon Lontooseen. Siellä viime aikoina tehdyt siemenanalyysit ovat antaneet uutta tarkkaa tietoa ruoka-aineista: pavuista, linsseistä, meloneista, leivästä, Minna Silver kertoo.

Vanhastaan tiedetään, että Tutankhamon sai mukaansa runsaasti viiniä ja muumioitua lihaa, muun muassa yhdeksän ankkaa ja valikoituja paloja naudanlihaa, mutta tuikitavalliset kalat puuttuvat. Tutkijat ovat arvelleet, että niitä pidettiin liian arkisena ruokana ikuisuusmatkalle.

Tekstiililöytöjäkin on analysoitu viime vuosikymmeninä. Tekstiilit jäivät unohduksiin Kairon museoon, kun Carter kuoli 1930-luvun lopulla eikä ehtinyt viedä kaikkia tutkimuksiaan loppuun. Konservoimattomina tekstiilit olivat huonossa kunnossa.

– En tiedä, olisiko senaikaisilla menetelmillä pystytty avaamaan niitä myttyjä ja näkemään, millaisia kaapuja ne olivat olleet, Silver miettii.

1990-luvun alussa hollantilaisen Leidenin tekstiilintutkimuskeskuksen arkeologi Gillian Vogelsang-Eastwood otti asut ja niiden rekonstruktiot elämäntehtäväkseen.

Ruotsalaisessa Boråsin tekstiilikoulussa ja -museossa tehtyjä kaapuja ja tekoleopardiviitta on parhaillaan esillä Tukholman Välimeren-museon Carter-näyttelyssä, kertoo Minna Silver. Papillinen viitta on kangasta mutta kirjailtu niin, että se näyttää leopardin turkilta, ja solkena on kultainen leopardin tai puuman pää.

– Tekoleopardi ei ole vain meidän aikamme turkkimuotia, sellaista oli jo Tutankhamonilla, Silver nauraa.

Riipuksia Tutankhamonin haudasta: skarabeessa on pyhä pillerinpyörittäjä, kovakuoriainen, ja toisessa riipuksessa haukanhahmoinen Horus-jumala. Kuva: Archiv Gerstenberg & The Print Collector / AOP; kuvankäsittely: Yle

Jos Howard Carter olikin arkeologina likipitäen tätä päivää, niin ihmisenä hänkin oli aikansa kasvatti. Asenteet ovat sadassa vuodessa muuttuneet niin, että yksi asia on varmaa: työvoima kaivauksilla olisi nyt toisenlaista.

– Ei missään tapauksessa käytettäisi lapsityövoimaa! Valokuvista näkyy, että silloin suuri osa oli lapsia. Moni oli varmasti läheisestä Kurnan kylästä hankkimassa perheelle tienestiä, arvelee Minna Silver.

Myös kolonialismi oli voimissaan, vaikka britti-imperiumi oli hyvää vauhtia hajoamassa. Egypti oli julistautunut itsenäiseksi joitakin kuukausia ennen Tutankhamonin haudan löytymistä.

Vieläkö kolonialismin ja orientalismin perintö näkyy tulkinnoissa muinaisesta Egyptistä? Orientalismissa länsi katseli "eksoottista itää" erilaisuuden näkökulmasta, osittain ihaillen, osittain peläten.

– Maailmaa katsottiin silloin ihan eri silmälasein. Kun olin viime vuonna ASORin kokouksessa, siellä mietittiin uutta nimeä egyptologialle. Silläkin on kolonialsmin vuoksi iso painolasti. Olisiko uusi nimi vaikka Niilin laakson muinaistutkimukset? pohtii Silver.

ASOR, The American Society of Overseas Research, on vuonna 1900 perustettu järjestö, jonka tehtävänä on edistää Lähi-idän ja Välimeren alueen historian ja kulttuurin tutkimusta ja tuntemusta. ASOR pudotti orientalisuuden nimestään joitakin vuosia sitten.

Oxfordin yliopiston orientaalisten tutkimusten tiedekunnan vastaava päätös on aivan tuore: elokuusta asti nimenä on ollut Aasian ja Lähi-idän tutkimusten tiedekunta.

Tutankhamonin on päätelty ajaneen hevosvaunuja mutta taisteluihin hänen ei ole uskottu koskaan osallistuneen. Haudasta löytyneen kirstun maalaus hänestä vihollisia murskaamassa olisi siis kuvitteellinen, mutta uusimmissa tutkimuksissa siitä ei enää ollakaan aivan varmoja. Kuva: Gianni Dagli Orti / Shutterstock / AOP

Carterin ja kumppanien aikana vakiintunut ajatus oli, ettei Afrikassa ollut voinut syntyä korkeakulttuuria. Tuskinpa heille tuli mieleen, että he olivat tutkimassa juuri sellaista.

– Minun täytyy sanoa, että minä olin koko nuoruuteni sen näkökulman vanki: en minä ymmärtänyt, että Tutankhamon oli afrikkalainen hallitsija! tunnustaa Minna Silver.

Toki hän tiesi Egyptin sijaitsevan Afrikassa, mutta tutkimuksissa Egypti irrotettiin omaksi kokonaisuudekseen, joka korostui länsimaisen kulttuurin lähteenä, eikä Afrikkaa mainittukaan. Egyptin suuret jokilaaksot olivat meidän kulttuurimme alkulähteitä, Silver sanoo.

Vieläkö tällaiset asenteet elävät? Eipä sitä afrikkalaisuutta vieläkään erityisesti julki tuoda, Silver vastaa.

Vanhentunut ja nykyajan valistuneelle ihmiselle vieraampi rotuajattelu on suurelta osalta saanut onneksi väistyä, mutta silti Tutankhamonista ei ole osunut silmiini yhtään arkeologista tai egyptologista tutkimusta nimenomaan afrikkalaisena ja ei-valkoisena. Minna Silver kirjassaan Tutankhamonin salaisuudet

Tutankhamon on hautansa vuoksi tunnetuin faarao. Ryöstäjät kävivät kahdessa ensimmäisessä kammiossa tonkimassa niiden esineitä mutta eivät koskaan päässeet varsinaiseen hautakammioon asti. Jos faaraot tunnettaisiin saavutustensa mukaisessa järjestyksessä, kuka olisi ykkönen?

– Tutankhamonin isoisä Amenhotep III oli hyvin merkittävä. Hän piti valtakuntaa pystyssä ja rakensi valtavia monumentteja, vastaa Minna Silver.

Tutankhamonin isä Ekhnaton puolestaan mullisti maansa uskontoa ja kulttuuria siirtymällä monijumalaisuudesta pelkästään Aton-jumalan palvontaan.

– Tutankhamon oli siinä vähän jatke, mutta hän sitten palasi monijumalaisuuteen. Aton kuitenkin oli yhä mukana jumalien joukossa ja varmaankin Tutankhamonille hyvin henkilökohtainen. Hänen muumionsa päässä on kalotti, jossa ovat Atonin symbolit.

Tutankhamon kuoli teini-ikäisenä ja on väitetty, ettei hänellä ehtinyt olla omaa tahtoa ja todellista valtaa, etenkin kun häntä on pidetty myös fyysisesti heikkona ja sairaalloisena.

– Pappi Eje näyttää olleen hyvin tärkeä neuvonantaja, eikä hänen rooliaan tarkalleen tiedetä. Ejen suhteen on paljon epäilyttävää. Hän yritti ohjailla Tutankhamonia, ja tämän kuoltua hän pakotti lesken omaksi vaimokseen ja sai legitimoitua faaraon vallan itselleen, kertoo Silver.

Olisiko jopa tapahtunut murha? Ejellä oli paljon motiiveja, puntaroi SIlver. Kenties tutkimusmenetelmät kehittyvät vielä niin, että Tutankhamonin todellinen kuolinsyy saadaan selville.

Tutankhamon ja hänen puolisonsa Ankhesenamon kuvattuina puusta tehdyn ja kullalla, hopealla, puolijalokivillä ja värillisellä lasilla koristellun valtaistuimen selkänojaan. Kuva: Realy Easy Star / AOP

Minna Silverin mielestä Tutankhamonin haudan kulta- ja muut esineet eivät ole ainoa syy siihen, että kauan sitten elänyt nuorukainen kiehtoo ihmisiä edelleen.

– Nuorena kuolleista syntyy idoleita. Kuolema nuorena nostaa henkilön ympärille jonkin ihmeellisen kehän, sanoo Silver ja luettelee tuttuja nimiä: James Dean, prinsessa Diana, Kurt Cobain.

Ehkä myös Tutankhamonin kohdalla nuori ikä saa miettimään, mitä hän olisi tehnyt, jos olisi saanut elää vielä vaikkapa 30 vuotta. Minna Silver nauraa, että tieteen edustajana hän on haluton spekuloimaan, mutta suostuu kuitenkin.

– Meillä on ollut ehkä vähän vääränlaiset silmälasit siinäkin, että Tutankhamonia on ajateltu nukkehallitsijana. Sitä minä en usko. Kyllä hänellä oli oma tahto.

Silverin mukaan Tutankhamon näyttää samaistuneen isoisäänsä Amenhotep III:een ja ihannoineen tätä.

– Jos kysyt, millainen hallitsija Tutankhamon olisi ollut 30 vuoden päästä, niin hän olisi varmaan tehnyt monia samantyyppisiä asioita kuin isoisänsä.

Alabasteriesineitä Tutankhamonin haudasta: kosmetiikkaruukku ja lootuksenkukkia jäljittelevä lamppu. Kuva: Nils Jörgensen, Shutterstock & Interfoto / AOP; kuvankäsittely: Yle

Amenhoptep III:n Egypti oli suurvalta, joka eli suurta rauhan aikaa. Ekhnatonin aikana alettiin menettää alueita Pohjois-Syyriasta, mutta Tutankhamon oli edelleen imperiumin hallitsija.

– Sekin oli jäänyt minulta täysin pimentoon! Koulun kartassa oli vain Egypti!

Silver kertoo halunneensa tuoda kirjassaan esiin sen, että myös Nuubia, Syyria ja Palestiina olivat Tutankhamonin alaisuudessa.

– Olen itse kaivanut Jerusalemissa, eikä sielläkään koskaan kukaan sanonut, että "hei, Tutankhamon oli hallitsija täälläkin".

Tutankhamonin ja hänen aikalaistensa maailma oli vielä sitäkin suurempi. Kauppareitit veivät Egyptistä Itämerelle asti. Tanskasta löydetyssä haudassa on siitä täydellinen luonnontieteellisin menetelmin varmistettu todiste.

– Haudasta löydetyt lasihelmet oli valmistettu samassa egyptiläisessä verstaassa, josta oli lasiesineitä myös Tutankhamonin haudassa, kertoo Minna Silver.

Jos arkeologisten löytöjen alkuaineanalyyseihin liikenisi enemmän rahaa, niin kuka tietää, millaisia yhteyksiä vielä selviäisikään Tutankhamonin Egyptin ja pohjan perien välillä.

