Kymmenen päivää miehitetyssä Irpinissä opetti Kristina Volkovaa, 24, varautumaan tukaliin aikoihin

IRPIN Kun ajaa Kiovasta Irpiniin, surullisen kuuluisan sillan takana alkaa alue, jossa on omakotitaloja ja uudempia asuinkomplekseja. Joka puolella näkyy tuhon merkkejä.

Kristina Volkova, 24, ja hänen miehensä ostivat alueella sijaitsevasta kerrostalosta kaksion vain viikkoa ennen Venäjän hyökkäystä. Myös heidän kotitalonsa on vaurioitunut.

Sota esti muuttosuunnitelmat. Hyökkäyksen kymmenen ensimmäistä päivää 24. helmikuuta alkaen pariskunta vietti miehen vanhempien talon pommisuojassa ja pakeni miehitetystä kaupungista miltei viimeisenä mahdollisena päivänä.

Tämä kokemus oli Vokovalle hyvin opettavainen. Kun pariskunta pääsi vihdoin muuttamaan uuteen asuntoonsa, he alkoivat varustaa hätäkomeroa.

– Se sijaitsee sisäänkäynnin vieressä ja siihen on varastoitu kaikenlaisia tarvikkeita hätätapauksen varalta. Harmi, että meillä ei ollut sellaista silloin keväällä, Volkova sanoo.

Komerossa on pitkään säilyvää ruokaa, lääkkeitä, hygieniatarvikkeita ja pesuainetta, joka ei vaadi vettä, teippiä ikkunoiden suojaamiseen ja makuupusseja.

Iso osa tarvikkeista on tarkoitettu sähkö- ja kaasukatkojen varalle: vara-akkuja, taskulamppuja, paristoja, matkaradio ja jopa pieni kaasuliesi kaasupulloineen. Nämä ovat jo osoittaneet tarpeellisuutensa, sillä sähköt menevät Irpinissä poikki usein.

Ukrainassa on alkanut suuri sähkönsäästöohjelma: katuvalot on himmeinä, liikennevalot on poissa, sähkökatkoista on tullut jokapäiväisiä. Kuva: Oleg Petrasyuk / EPA

Venäjä tuhoaa järjestelmällisesti energiainfraa

Presidentti Volodymyr Zelenskyi on kertonut Twitterissä (siirryt toiseen palveluun), että Venäjän viime viikkoina tekemät ohjus- ja drooni-iskut tuhosivat 30 prosenttia Ukrainan voimalaitoksista.

Iskujen jälkeen maassa alkoi massiivinen sähkönsäästökampanja: katuvalaistus on joko himmeänä tai poissa, kansalaisia ja yrityksiä kehotetaan olemaan käyttämättä paljon sähköä kuluttavia laitteita.

– Nämä eivät ole täysiä tuhoja vaan eriasteisia vahinkoja sekä tuotantolaitoksille että kantaverkolle. Suurimmassa osassa paikkakuntia sähköt onnistuttiin palauttamaan hyvin nopeasti iskujen jälkeen, kertoo Razumkov-keskuksen energiatutkimuksen johtaja Volodymyr Omeltšenko.

Keskus tekee riippumatonta talouden ja politiikan tutkimusta.

Omeltšenkon mukaan Ukrainan energiajärjestelmä on toistaiseksi kestänyt iskut, vaikka ne olivat selvästi järjestelmällisempiä kuin aiemmin. Mutta järjestelmän kestävyys ei ole lopullinen: jos iskut jatkuvat, jotkin alueet voivat jäädä kokonaan sähköttä.

– Tähän on vain yksi vastatoimi: Ukraina tarvitsee kipeästi lennokkien tuhoamiseen soveltuvia ilmatorjuntajärjestelmiä.

Täydennyksiä tehdään vähitellen

Irpiniin ei ole kohdistunut iskuja viime aikoina. Siitä huolimatta Kristina Volkova odottaa, että ilman sähköä voi joutua selviämään pitkiäkin aikoja. Myös vesikatkon varalle pariskunta on varannut tarpeeksi juomavettä.

Hätäkomero täydentyy vähitellen, kun jokaisesta palkasta osa menee hätätarpeisiin. Pariskunta tilaa tavarat verkosta hintavertailun jälkeen. Heidän haaveenaan on hankkia vielä ainakin dieselgeneraattori ja isompi aurinkokennolaturi.

– Olemme miettineet toimintasuunnitelmaa hätätapauksen varalta. Suunnittelu on toistaiseksi on vaikeaa, koska emme tiedä, minkälainen vaara voisi tulla kyseeseen. Mutta ainakin joditabletteja on varastossa, Volkova sanoo.

He ovat uusia talossa eivätkä ole ehtineet vielä tutustua naapureihin, mutta varmasti ajan myötä naapureistakin tulee turvaverkosto hätätilanteessa, lisää Volkova.

Hätäkomeron suurin laite on retkikaasuliesi. Kuva: Maxim Fedorov / Yle

Tavallisilla kaupunkilaisilla vähän keinoja sähkökatkojen varalle

Volodymyr Omeltšenko sanoo, että kerrostaloissa asuvilla ukrainalaisilla on vain vähän keinoja valmistautua mahdollisiin sähkökatkoihin. Kaikki olennainen riippuu viranomaisten ja energia-alan toimista sekä ilmatorjunnasta.

– Mutta tavallisetkin kansalaiset voivat tehdä jotain hyödyllistä, esimerkiksi vähentää sähkönkulutusta, lisäämällä lämmöneristystä ja käyttämällä lämpimiä vaatteita.

Toinen tilanne on ihmisillä, joilla on omakotitalo tai mökki, toteaa Omeltšenko. He voivat valmistautua talveen hankkimalla generaattoreita, lämmityskattiloita tai puubrikettejä.

Energia-alan asiantuntija Volodymyr Omeltšenkon mukaan parhaiten voivat varautua ankaraan talveen vain ne, joilla on omakotitalo tai mökki. Kuva: Maxim Fedorov / Yle

Vaikka Venäjän tekemät iskut eivät näytä lannistavan ukrainalaisia, energiajärjestelmälle aiheutetut tuhot voivat vaikuttaa olennaisesti tilanteeseen rintamalla, Omeltšenko arvioi.

– Suuri osa asetoimituksista kulkee rautateitä pitkin, joten mahdollisilla häiriöillä on valtava merkitys. Sen lisäksi iskut voivat vahingoittaa tiedonvälitys- ja komentojärjestelmiä.

Kynttilöitä sotilaille ja omaan käyttöön

Kristina Volkova kertoo, että uusi mahdollinen hyökkäys Valko-Venäjän suunnalta ei enää pelota häntä.

– Olemme jo tässä ajassa tottuneet elämään kahden sellaisen arvaamattoman naapurin kanssa. Uskomme kuitenkin Ukrainan puolustusvoimiin ja meidän täytyy auttaa niitä kaikin keinoin.

Ja sitä hän tekee päivittäin valmistamalla erikoisia, niin sanottuja “juoksuhautakynttilöitä” armeijan tarpeisiin. Ne muistuttavat ulkokynttilöitä, eivät sammu tuulesta ja palavat pitkään ja tarpeeksi voimakkaasti, jotta niillä pystyy lämmittämään ruokaa.

– Meillä on tässä liukuhihnatyö. Minä sulatan vahaa ja parafiinia vedenkeittimessä liedellä, mieheni leikkaa pahvilaatikoita palasiksi ja siskoni laittaa pahvipalat tyhjiin säilykepurkkeihin, kuvailee työprosessia Volkova.

Kristina Volkova lähettää valmiit kynttilät tuttujen sotilaiden yksiköihin. Kuva: Maxim Fedorov / Yle

Tarvikkeet kynttilöiden valmistukseen hankitaan sekä omalla rahalla että lahjoituksilla. Valmiit kynttilät lähetetään tuttujen sotilaiden yksiköihin. Osa jää omaan ja ystävien käyttöön.

Volkova on kotoisin Luhanskin alueelta Svatoven kaupungista, jonka Venäjä valloitti vasta tänä vuonna. Volkovan sisar saatiin evakuoitua keväällä Kiovaan, mutta vanhemmat jäivät miehitetylle alueelle.

– Toivomme todella paljon, että kaupunki vapautetaan pian ja vanhempani pääsevät uudeksivuodeksi meidän luoksemme.

Voit keskustella aiheesta 26.10. klo 23 asti.

Lue lisää:

Venäjä pommittaa Ukrainan energialaitoksia

Pääministeri: Ukraina on säilyttänyt energiavarmuuden Venäjän iskujen jälkeen

Yle aloittaa ukrainankieliset uutiset – päätoimittaja Jouko Jokinen: "Haluamme tukea ukrainalaisten arkea"