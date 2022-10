Uusi vuokratyöfirma Itäkeskuksessa keskittyy vain maahanmuuttajiin ja lupaa, ettei tarjoa insinööreille siivoustöitä

Helsingin Itäkeskuksessa Puhoksen kauppakeskuksen liepeillä liikkuu paljon toimettoman näköisiä ihmisiä, keskellä päivää.

– Katso ympärillesi. Nyt on työaika ja täällä liikkuu paljon maahanmuuttajia. Se tarkoittaa sitä, että jotain puuttuu. Meidän tehtävämme on yhdistää näiden ihmisten osaaminen ja avoimet työmarkkinat, liiketoimintajohtaja Shaho Jaff Eezy Shine Oy:stä sanoo ja osoittaa upouuden toimistonsa ikkunasta ulos.

Jaff osoittaa myös pöydällä olevia silmälaseja.

– Jos aiot myydä nuo silmälasit, sinun pitää tietää, minkä merkkiset lasit ovat, mitkä niiden vahvuudet on ja millaiset ne ovat. Pitäähän sinun tietää, mitä sinä myyt, eikö niin? hän kysyy.

Jaff uskoo, että työntekijöiden välittäminen on helpompaa, kun välittäjinä on maahanmuuttajataustaisia, jotka ovat itsekin kokeneet töiden etsimisen Suomessa.

– Jos minä en tiedä, minkälaisia työnhakijoita minulla on, minä en tiedä, miten myydä heidän osaamistaan. Mutta meidän tietomme ei tule ulkopuolelta, vaan sisäpuolelta, Jaff sanoo.

Henkilöstövuokrausyritys Eezy Shine Oy:n liiketoimintajohtaja Shaho Jaff välittää maahanmuuttajien osaamista työnantajille. Kuva: Matti Myller / Yle

Itäkeskuksen toimistolla palvellaan Jaffin mukaan 32 eri kielellä. Hän itse on irakilaistaustainen ja puhuu neljäätoista eri kieltä.

Työntekijää haastatellaan parhaassa tapauksessa siis hänen omalla äidinkielellään, hänen työkokemuksensa ja koulutuksensa kartoitetaan ja se, millainen kielitaito hänellä on.

– Sen jälkeen käymme Suomen työelämän sääntöjä läpi kaikkien työntekijöiden kanssa, koska kaikilla on erilainen tausta. Jokainen maahan tullut on ollut töissä omassa maassaan, joten meidän tehtävämme on sopeuttaa heidän osaamisena Suomen työmarkkinoille, Jaff kertoo.

Hän sanoo, että yrityksen tehtävä on välittää työtä vaikeasti työllistyville ihmisille. Yritys kertoo olevansa Suomen ensimmäinen vain maahanmuuttajien erityistarpeisiin keskittynyt henkilöstövuokrausyhtiö.

Yrityksellä on jopa asuntoauto, jolla sen on tarkoitus ajaa lähialueilla etsimässä työntekijöitä.

Henkilöstövuokrausyrityksessä luvataan palvella asiakkaita 32 eri kielellä. Kuva: Matti Myller / Yle

Yrityksen kautta on Jaffin mukaan välitetty muutama sata työntekijää eri aloille. Tarkoitus on tarjota työnhakijan osaamista ja koulutusta vastaavaa työtä.

– Yleensä maahanmuuttajista on se kuva, että he tekevät halpatöitä, matalapalkkatöitä ja siivoustöitä.

Jaff kertoo, että hänellä on asiakkaana insinööri, jolle on tarjottu siivoustöitä.

– Se ei ole reilua. Minä tarjoan hänelle sopivaa työpaikkaa, hän sanoo.

Suomen kielen taito on avainasemassa maahanmuuttajien työllistymisessä, mutta liiketoimintajohtaja uskoo, että Suomessa on paljon töitä, joiden tekeminen ei edellytä täydellistä suomen kielen taitoa. Myös englannilla pärjää usein hyvin.

– Jos jollakin maahanmuuttajalla on vaikeuksia oppia kieltä, ei se tarkoita, että hänen pitäisi olla työtön loppuelämänsä ajan, Jaff sanoo.

Kielitaitoa ei hänen mukaansa tarvita esimerkiksi työtehtävissä kuten siivouksessa, teollisuussiivouksessa, valokuvauksessa ja muissa taiteellisissa työtehtävissä, marjanpoiminta, jotkut maatalouden työtehtävät ja hotellin aamiaistarjoilu.

Työtilanne parempi kuin koskaan

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikön erityisasiantuntija Antti Kaihovaara kertoo, että ulkomaalaisten työllisyystilanne on Suomessa tällä hetkellä parempi kuin koskaan mittaushistoriassa.

TEM:n elokuussa julkistaman tilaston mukaan heinäkuussa ulkomaalaisia työttömiä oli 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suomen kansalaisten työllisyysaste oli 7,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin ulkomaalaisten työllisyysaste.

Lisäksi esimerkiksi Viron, Thaimaan, Kiinan ja Vietnamin kansalaisten kohdalla työttömien työnhakijoiden määrä laski selvästi enemmän, yli 20 prosenttia edellisvuoteen nähden.

Kaihovaara kertoo pakolaisten työllistyvän Suomessa heikoimmin muun muassa siksi, että hyvinvoinnin ja elämän järjestäminen kuntoon uudessa maassa on hidasta. Myös kielitaito vaikuttaa, ja monet eivät puhu englantia Suomeen saapuessaan. Toisaalta pakolaisina Suomeen tulleiden työllisyysaste myös nousee nopeasti sen jälkeen kun oleskelulupa ja koti on saatu.

Kaihovaaran mukaan maahanmuuttaneiden työllisyystilanteen paraneminen on monen tekijän summa. Esimerkiksi työllisyyspalveluiden kehittäminen ja yleinen noususuhdanne ovat nostaneet työllisyysastetta.

– Maahanmuuttaneiden työllisyys yleensä reagoi vahvemmin suhdanteisiin kuin maassa syntyneiden työllisyysaste. Suomessa on ollut ihan hyvä noususuhdanne, niin se on parantanut erityisesti maahanmuuttaneiden työllisyyttä, Kaihovaara kertoo.

Sukupuolten välillä on suuri ero: maahanmuuttajanaisten työllisyys on noin 15 prosenttiyksikköä matalampi kuin miesten. Toisen polven maahanmuuttajanaisten kohdalla tilanne on selvästi erilainen, ja Kaihovaaran mukaan heidän työllisyysasteensa on hieman korkeampi kuin toisen polven maahanmuuttajamiesten.

Henkilöstövuokrausyritys Eezy Shine sijaitsee vastapäätä Puhoksen kauppakeskusta. Kuva: Matti Myller / Yle

"Pieni vaara siinä on"

TEM:ssä suhtaudutaan pääosin myönteisesti maahanmuuttajien henkilöstövuokrausyritykseen.

– Näen mahdollisuutena sen, että tällaisen palvelun kautta pystytään paremmin tarjoamaan nimenomaan maahanmuuttaneille suunnattuja palveluja ja tunnistamaan osaamista, jota heillä on, ja myymään sitä työnantajille, Kaihovaara sanoo.

Maahanmuuttajille suunnatun henkilöstövuokrausyrityksen avulla voi parhaimmillaan vähentää syrjintää työmarkkinoilla.

– Onhan tämä ihan potentiaalinen juttu, jos tätä kautta pystyisi pikkaisen taklaamaan työmarkkinasyrjintää ja jos tätä kautta pystytään vakuuttamaan työnantajille, että maahanmuuttaneiden rekrytointi kannattaa, vaikka suomen kielen taito ei aina olisikaan aivan natiivipuhujan tasolla, Kaihovaara sanoo.

Toisaalta Kaihovaaran mukaan on mahdollista, että maahanmuuttaneille tarjotaan yrityksen kautta jatkossakin lähinnä suorittavan työn tehtäviä. Maahanmuuttajat tekevät tällä hetkellä selvästi enemmän suorittavan työn tehtäviä kuin suomalaistaustaiset.

– Tällainen pieni vaara siinä on, mutta lähtökohtaisesti suhtaudun positiivisesti yksityisen puolen työnvälitykseen julkisen työnvälityksen tukena, Kaihovaara sanoo.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 26.10.2022 kello 23:een saakka.

Enemmän aiheesta:

Tuore selvitys maalaa Suomesta synkän kuvan ilman maahanmuuttajia – työministeri Haataisen mukaan onnistuminen vaatii yhteiskunnan avautumista

Suomessa on niin paha työvoimapula, että Ukrainan pakolaisille on työtä tarjolla missä tahansa, sanoo Maahanmuuttoviraston ylijohtaja