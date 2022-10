"Suomi ei ole enää Suomi" – nuoret kertovat, miksi katujengit kiinnostavat entistä enemmän

Useat nuoret ovat kokoontuneet Tikkurilan rautatieasemalle lokakuisena perjantai-iltana. Paikalla ovat myös parikymppiset Arttur ja Velu. Molemmat nyökyttelevät, kun heiltä kysyy, onko nuorten väkivalta kaduilla lisääntynyt.

– Kyllä sen huomaa, että ihmiset ovat aggressiivisempia kuin aiemmin, Arttur toteaa.

Nuorten tekemiin väkivaltarikoksiin liittyvä keskustelu katujengeistä on kiihtynyt viimeisen vuoden aikana. Iltalehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne kertoo, että tällä hetkellä Suomessa toimii 11 katujengiä, joissa on noin 200 jäsentä. Rinteen mukaan jengit ovat keskittyneet pääkaupunkiseudulle ja Turkuun.

Parhaillaan käynnissä on paljon julkisuutta saanut oikeudenkäynti, jonka keskiössä on yhden helsinkiläisen katujengin johtohahmona pidetty Milan Jaff. Useisiin rikoksiin syyllistynyt Jaff on hankkinut mainetta sosiaalisessa mediassa.

Arttur ja Velu tunnistavat ilmiön: Heidän mukaansa sosiaalinen media vaikuttaa paljonkin jengikulttuurin levittämiseen. Esimerkiksi väkivaltaiset videot ovat siellä suuren joukon katsottavissa.

Velun mielestä monet yrittävät väkivaltavideoilla todistella olevansa jotakin.

– Halutaan esittää vähän kovempaa äijää, kovempaa mimmiä.

Arttur ja Velu uskovat, että usein taustalla on huono itsetunto ja näköalattomuus.

– Tuo on tavallaan helppo tie ottaa sellaista voimaa, Arttur pohtii.

Arttur ja Velu vertaavat Suomen tilannetta Ruotsiin. Heidän mielestään Ruotsissa tilanne on yhä pahempi, mutta myös kotimaassa nuorten yhteenotot ovat kärjistyneet aiempaa vakavammiksi.

– Meno on muuttunut. Suomi ei ole enää Suomi, Velu kiteyttää.

Arttur ja Velu kertovat, miten väkivaltaiset videot leviävät sosiaalisessa mediassa laajalle joukolle.

Jopa kymmenvuotiaat lapset käyttävät huumeita

Myös Aleksi ja Elina ovat tulleet viettämään aikaansa Tikkurilan asemalle. He sanovat, että kadulla liikkuvat entistä nuoremmat lapset. Molemmat ovat tavanneet kymmenvuotiaita, jotka käyttävät alkoholin lisäksi huumeita.

– Se on tosi epänormaalia. Itse aloin käyttää alkoholia ja tupakkaa 14-vuotiaana, Elina kertoo.

Aleksi on itsekin joutunut osalliseksi konflikteihin erityisesti lähijunissa.

– Aika helposti lähtevät tavarat liikkumaan, jos on jotakin vähän kalliimpaa päällä.

Hän on joutunut puolustautumaan esimerkiksi silloin, kun hänen takkinsa on yritetty varastaa.

– Olen tullut junasta siisti Adidaksen takki päällä. Sitten on tultu uhkailemaan, että tuo on nyt minun, ja yritetty viedä se päältäni.

Aleksi ja Elina ajattelevat, että perhetausta ja olot koulussa vaikuttavat nuorten käyttäytymiseen. Aleksilla on tästä omakohtaista kokemusta:

– Jos kouluikäisenä tulee köyhemmästä perheestä eikä ole jotain vaatetta tai tavaraa, ne on hankittava tavalla tai toisella. Sitä tulee helposti koulukiusatuksi ja jengiin lähtee mukaan, kun ei ole muuta vaihtoehtoa.

Aleksi odottaa, kun Elina keskustelee Aseman Lasten nuorisotyöntekijöiden kanssa. Kuva: Ilkka Loikkanen

Enemmän ennaltaehkäisyä ja kovemmat rangaistukset

Arttur ja Velu toivoisivat panostusta ennaltaehkäisevään toimintaan, jotta ongelmat eivät pahenisi entisestään. Heidän mielestään mahdollisen rikoskierteen voisi välttää, jos nuorten saatavilla olisi tarpeeksi ajoissa oikeanlaista tietoa muista mahdollisuuksista.

– Jos vaikka koulussa menee vähän huonommin, voi silti hakea töihin jonnekin ja rakentaa uraa, Arttur summaa.

Velu kannattaa myös rangaistusten tiukentamista.

– Linnatuomiot ylös! Nuoret romantisoivat vankilaa ihan liikaa. Nyt kaikki haluavat ja pyrkivät sinne. Siellä istuu vuoden tai kaksi, ja sen jälkeen on vielä isompi auktoriteetti.

Nuorisotyöntekijät Mikko Riiheläinen ja Mika Rouvinen päivystivät Tikkurilan asemalla perjantai-iltana. Kuva: Ilkka Loikkanen

Aseman Lasten pitämässä Walkers-bussissa vieraili perjantaina noin kolmekymmentä nuorta. Kuva: Ilkka Loikkanen

