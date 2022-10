Belgian vastine kaljakellunnalle: melontakilpailu kurpitsankuorella

Belgian pohjoisosassa, Kasterleessa, sadat kilpailijat osallistuivat viikonloppuna vuosittaiseen kilpailuun, jossa neljän hengen joukkueet melovat kilpaa koverretuilla kurpitsoilla.

Tavoitteena on kiertää lammen keskellä oleva kelluva maja, kauhoa takaisin rantaan ja lähettää seuraava joukkueen jäsen matkaan. Ankkuriosuuden edustaja kiipeää rannalle ja ylittää juosten maaliviivan.

Monilla kilpailijoilla on naamiaisasu. Paikalla on muun muassa merirosvoja ja nunnia.

Matkan varrella kilpailijat voivat tehdä pieniä epäurheilijamaisuuksia, eli roiskuttaa vettä toisen kurpitsaan. Uppoamisiakin on sattunut.

Melojien mukaan kurpitsa on yllättävän hankala väline meloa.

– Kun yrität meloa, se ei lähde eteenpäin, vaan alkaa pyöriä, sanoo Jonas Verbruggen uutistoimisto Reutersille.

Kasterlee on tunnettua kurpitsanviljelyaluetta. Seudun maanviljelijät ovat yrittäneet löytää tuotteilleen muutakin kuin ravintokäyttöä. Vuodesta 2008 lähtien järjestetty melontakilpailu on ollut menestys.

Kilpailijoiden haasteena on löytää sopivan kokoinen vihannes, josta kovertaa vene. Sopivia on lähtöpainoltaan noin 400-kiloiset. Jos kasvi on suurempi, sen kelluntaominaisuudet huononevat. Kasterleessa on tuotettu jopa yli 1000-kiloisia kurpitsoita.

Espanjalainen Oscar Guell kuvailee urheilemista elintarvikkeen sisällä "likaiseksi, tahmeaksi ja öljyiseksi". Pienestä epämukavuudesta huolimatta hän aikoo ehdottomasti tulla uudestaan ensi vuonna.