Vaikeat asiat kasautuvat hallituksen pöydälle ja repivät rivejä eduskunnassa – Andersson: Joillakin on huolta kannatuskäyristä

Vihreillä ja keskustalla on eri näkemys muun muassa EU:n esityksestä luonnon ennallistamiseen. Kuvassa ympäristöministeri Maria Ohisalo (vihr.) ja maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.)

Eroja on etenkin keskustan, vihreiden ja vasemmistoliiton näkemyksissä.

Eduskuntavaaleihin on enää viitisen kuukautta aikaa, ja poliittiset kiistat alkavat kuplia.

Hallituksen työpöydälle on jäänyt nippu vaikeita esityksiä, ja joistakin eduskunnassa käsiteltävistä aiheista on revennyt railoja hallituspuolueiden välille.

Erimielisyyttä on hallituksessa muun muassa EU:n ennallistamisasetuksesta, maastapoistumisverosta ja translaista.

EU:n ennallistamisasetuksen tavoitteena on, että vähintään 20 prosenttia EU:n maa- ja merialueista olisi ennallistamisen kohteena vuoteen 2030 mennessä.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo yllättyneensä keskustan, SDP:n ja RKP:n irtiotosta talousvaliokunnassa liittyen hallituksen yhteiseen kantaan.

Ne yhtyivät talousvaliokunnan kriittiseen lausuntoon asetuksesta, kun taas vihreät ja vasemmistoliitto kannattavat hallituksen alkuperäistä kantaa.

Anderssonin mielestä paljon on nyt kiinni pääministeripuolue SDP:stä, miten se haluaa asian ratkaista.

– Hallituksella on jo kanta ennaltamisasetukseen, joka on yhdessä hallituksessa neuvoteltu ja päätetty. Meidän oletusarvomme on se, että totta kai hallituksen sisällä sovitun kannan mukaan mennään myös eduskunnan päässä, Andersson sanoo.

Ohisalo ja Lindtman toppuuttelevat

Vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoilmastoministeri Maria Ohisalo arvioi, että kierrokset liittyen ennallistamisasiaaan käyvät nyt julkisuudessa kovempana kuin ne ehkä ovatkaan.

– Se mitä ymmärsin talousvaliokunnan päästä, kyse oli siitä, että tässä muodosssaan kuin esitys on annettu, sitä ei pitäisi hyväksyä. Kun miettii hallituksen yhteistä kantaa, niin kyllähän siinäkin sanotaan, että kustannuksia pitää kohtuullistaa ja kansallista liikkumatilaa varmistaa.

Myös pääministeripuolue SDP.n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman toppuuttelee. Lindtmanin mukaan keskustelusssa unohtuu se, miten paljon lakiesityksiä myös saadaan maaliin.

– En lähtisi nyt tätä tilannetta dramatisoimaan. Tiedossa on, että monissa asioissa, kuten esimerkiksi ennallistamisasetuksessa, on erilaisia näkemyksiä. Ratkomme näitä asiat edellä ja asia kerrallaan, Lindtman sanoo.

Kurvinen: Asia on nyt eduskunnan käsissä

Kiistaa on hallituspuolueiden välillä siis myös muista asioista kuin ennallistamisesta.

Hallituslähteistä arvioidaan, että kyse on ennen kaikkea keskustan kipuilusta liittyen kannatuslukuihin, ja toivotaan, että irtiottoja ei tulisi lisää.

Keskustasta puolestaan kuvaillaan, että kyse on tavanomaisesta hallituskauden lopusta, jolloin lukuisista esityksistä on tehtävä valintaa, jotta ne ehditään saattaa maaliin.

Keskustassa ollaan tyytyväisiä, että SDP oli talousvaliokunnassa samoilla linjoilla sen kanssa ennallistamiesityksestä.

Vasemmistoliiton Li Andersson arvioi, että asiassa "näkyy vaalikauden loppu".

– Puolueet valmistautuvat vaaleihin ja eri puolueissa analysoidaan kannatuskäyriä. Ehkä joissakin hallituspuolueissa on huolta siitä, miltä ne näyttävät.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson näkee, että halllituksen pitää pysyä toimintakykyisenä. Kuva: Toni Määttä / Yle

Maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.) sanoo olevan selvää, että hallituspuolueilla on erilaisia näkökulmia ennallistamiseen.

– Ei ole mikään salaisuus, että keskustalla on erilainen suhtautuminen luonnonsuojeluun ja ympäristöpolitiikkaan kuin vihreillä ja vasemmistoliitolla. Olemme sitä joutuneet hallituksessa sovittelemaan aika paljon.

Kurvinen on kuitenkin tyytyväinen, että hallitus kykeni muotoilemaan ennallistamiseen yhteisen kannan. Hänen mukaansa asia on nyt eduskunnan käsissä.

Kurvinen sanoo myös haluavansa "rauhoitella keskustelua". Hänen mukaansa nyt vasta alkavat monimutkaiset EU-neuvottelut.

– Peliä ei todellakaan ole vielä menetetty. Nyt tarvitaan vain rajua edunvalvontaa Suomen kansallisesta edusta.

Myös hallituslähteistä korostetaan Ylelle, että kyseessä on pitkä neuvotteluprosessi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi sunnuntaina Pääministerin haastattelutunnilla olevan mahdollista, että Suomi äänestää EU:n ennallistamisesitystä vastaan, mikäli esityksestä ei saada riittävän hyvää.

Maastapoistumisvero aiheuttaa kitkaa

Erimielisyyttä on hallituksessa myös kaavaillusta arvonnousuverosta, eli niin sanotusta maastapoistumisverosta.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on katsonut, että hänen ministeriössään valmistellusta verosta pitäisi luopua. Lainsäädännön arviointineuvosto on arvostellut esitystä puutteelliseksi (siirryt toiseen palveluun).

Marin kommentoi Pääministerin haastattelutunnilla, että arvonnousuverosta on yhdessä sovittu ja se pitää toteuttaa.

– Jos lähdetään siitä, että niistä asioista ei pidetä kiinni, joista on yhdessä sovittu, niin sitten keskustallekaan tärkeistä asioista ei varmasti pidetä kiinni. Silloin puhutaan koko hallituksen toimintakyvystä, Marin sanoi.

Keskustasta puolestaan kuvaillaan maastapoistumisveroa kokoaan suuremmaksi. Puolueessa esimerkiksi nähdään, että on väärin tässä taloustilanteessa antaa signaali, että Suomeen ei kannata tulla tai tänne investoida.

Arvonnousuvero tarkoittaa sitä, että Suomessa kertyneen omaisuuden myyntivoitot verotettaisiin Suomessa myös silloin, kun omaisuus luovutetaan ulkomailla asuessa. Ehdotusta perustellaan verovälttelyn torjumisella.

Vasemmistoliitto pitää tiukasti kiinni verosta.

– Me pidämme hyvin tärkeänä, että tämä viedään eteenpäin ja toteutetaan. Meillä on ollut aika vaikeaa tässä hallituskokoonpanossa saada eteenpäin sellaisia verouudistuksia, jolla pyritään puuttumaan verovälttelyyn, Andersson sanoo.

Marin ja Saarikko eivät tänään kommentoineet Ylelle lakiesitysten tilannetta.

Pysyykö hallitus kasassa loppuun saakka?

Li Anderssonin mukaan on tärkeää, että Suomella on toimintakykyinen hallitus, sillä edessä on vaikea talvi.

– Ukrainassa on sota ja energiakriisi on päällä. On paljon sellaista, jota voi tulla eteen, mitä me emme pysty tässä tilanteessa ennakoimaan. Siksi olisi äärimmäisen tärkeää, että hallituksella olisi toimintakykyä. Pidetään kiinni niistä asioista, joista jo ollaan sovittu hallituksen sisällä.

Andersson kiistää, että vasemmistoliitto olisi itse avannut "Pandoran lippaan" potilasturvallisuuslakiäänestyksessä. Tuolloin viisi vasemmistoliiton kansanedustajaa äänesti hallituksen esitystä vastaan.

Andersson sanoo, että kansanedustajat saivat sanktiot toiminnastaan.

– Nyt on aika eri tilanne, kun meillä on sekä pääministeripuolue että hallituksesta kaksi muutakin ryhmää, jotka ovat asettuneet tavallaan kantaan, joka on hallituksen yhdessä päättämän kannan kanssa ristiriidassa.

Vihreiden Maria Ohisalo sanoo, että vihreät on sitoutunut hallitusyhteistyöhön.

– Itse pidän kiinni siitä, että mennään yhdessä sovituilla päätöksillä.

Myös vihreiden kannatus on viime aikoina ollut alamaissa. Ylen Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä vihreiden suosio oli 9,4 prosenttia.

EU:n luonnon ennallistamisesitys jakaa hallituspuolueita. Oppositio on jo esitystä arvostellut, mutta kriitikoiden joukossa on myös osa hallituksesta. Tulisiko esitys Suomelle liian kalliiksi? Vai pitäisikö Suomen pitää huolta luontoarvoista? Keskustelemassa kansanedustajat Mari Holopainen (vihr.), Kimmo Kiljunen (sd.) sekä Hanna Kosonen (kesk.).

