Hyvinvointialueiden valmistelut loppusuoralla, erityishuomio palkanmaksun varmuudessa

Vuoden alusta käynnistyvillä 21 hyvinvointialueella on meneillään iso myllerrys, kun uudistuksen loppuvalmistelut ovat käynnissä.

Kunnista siirtyy itsehallintoalueille yli 170 000 soten ja pelastustoimen työntekijää.

Keski-Suomen hyvinvointialueella yli 20 eri organisaation sulautuessa yhteen tulevat lähes 12 000 työntekijän palkat maksettavaksi yhdeltä taholta.

Palkanmaksu-urakka on vaatinut pitkää valmistelua.

– Suurin haaste on henkilöstön tietojen siirtäminen luovuttavilta organisaatioilta palkanmaksuun, ja tietojen oikeellisuuden varmistaminen. Toinen on eri tietojärjestelmien toimiminen keskenään. Järjestelmätoimittajien resurssi on nyt kysyttyä kaikkialla, sanoo HR-valmistelija Eeva Aarnio Keski-Suomen hyvinvointialueelta.

Eri riskejä pyritään tunnistamaan.

– Käytännöt, toimintatavat, tietojärjestelmät sekä työroolit ovat olleet erilaisia, kun tullaan niin monesta organisaatiosta, kertoo Aarnio.

Palkanlaskijoita tarvitaan lisää

Ammattitaitoisesta HR-työvoimasta on pulaa.

Keski-Suomessa hyvinvointialueen palkka-asioiden hoitoon tarvitaan kymmeniä työntekijöitä. Tehtävistä kymmenkunta on vielä täyttämättä. Kaikkia paikkoja ei todennnäköisesti saada täytettyä siirtyvistä työntekijöistä.

– Luovuttavissa organisaatiossa palkka-asioita on voinut hoitaa kolmekin eri henkilöä. Työt ovat jakaantuneet, joten sieltä ei ole henkilöitä siirtymässä. Tätä yritetään koko ajan ratkoa, Aarnio sanoo.

Keski-Suomen hyvinvointialueen palkanmaksun hoitaa Monetra Keski-Suomi.

– Olemme tehneet yhteistyötä muun muassa oppilaitosten kanssa uusien työntekijöiden palkkaamiseksi. Tällä alalla on haasteita ammattitaitoisten työntekijöiden saamiseksi, kertoo toimitusjohtaja Mari Soukka Monetra Keski-Suomesta.

Riskienhallintaan keskittymistä

Helsingin kaupungin uuden palkanmaksujärjestelmän ongelmista otetaan Keski-Suomessa oppia. Helsingissä palkkoja jouduttiin odottamaan viime keväänä jopa kaksi kuukautta.

Samat riskit ovat kaikilla hyvinvointialueilla.

– Riskien arvioinnin ja varasuunnitelmien välttämättömyys on Helsingin ongelmien vuoksi korostunut. Olemme saaneet paljon hyviä neuvoja tietojärjestelmien toimivuudesta pääkaupunkiseudulta, sanoo Aarnio.

Työntekijöiden palkkojen uskotaan olevan pankkitileillä oikein palkkapäivänä tammikuussa.

– Olemme erittäin luottavaisia, että saamme palkat ajallaan ja oikein, sanoo Soukka.

