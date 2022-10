Analyysi: Hallituskauden lopusta on tulossa riitaisa, etenkin keskustan ja vihreiden kehno kannatus repii jo sovitut asiat rikki

Keskusta taistelee Annika Saarikon (kuvassa keskellä) johdolla poliittisesta tulevaisuudestaan. Myös vihreiden kannatus on pudonnut Maria Ohisalon (kuvassa oikealla) puheenjohtajakaudella. Pääministeri Sanna Marin (sd.) yittää pitää hallitustaan kasassa.

Hallituspuolueiden kiistat ovat olleet arkea Sanna Marinin (sd.) viiden puolueen hallituksessa.

Ympäristöpolitiikkaa ja luonnonsuojelua koskevissa asioissa on kipunoinut erityisesti keskustan ja vihreiden välillä. Talous-, työllisyys- ja verokiistoissa keskusta ja RKP ovat usein liittoutuneet punavihreitä vastaan.

Arvokysymyksissä, kuten hallituksessa sovitun translain eduskuntakäsittelyssä ja tänään kansalaisaloitteen pohjalta käydyssä aborttiäänestyksessä, osa keskustan kansanedustajista on vastustanut uudistuksia uskonnollisista syistä.

Eduskuntavaalien lähestyessä puolueilla on entistä suurempi tarve nostaa omaa profiiliaan. Hallituspuolueista keskustan ja vihreiden kannatus on tällä hetkellä selvästi alle viime eduskuntavaalien tuloksen.

Keskusta kärsi Juha Sipilän (kesk.) pääministerikauden jälkeen kevään 2019 eduskuntavaaleissa raskaan tappion ja lähti sisäisesti erimielisenä vasemmistovetoiseen hallitukseen. Osa keskustan päättäjistä olisi halunnut oppositioon nuolemaan haavojaan ja hakemaan uutta kannatusnousua.

Kahden puheenjohtajavaihdoksen jälkeen keskustan kannatus on edelleen historiallisen alhaalla. Annika Saarikon johdolla puolue taistelee ensi kevään eduskuntavaaleissa poliittisesta tulevaisuudestaan.

Vihreät sai viime eduskuntavaaleissa suuren voiton ja vahvan aseman hallitukseen. Vaalien jälkeen puoluejohtajaksi nousseen Maria Ohisalon puheenjohtajakaudella vihreiden kannatus on ollut kuitenkin laskusuunnassa. Ohisalokin tarvitsee vahvoja näyttöjä ennen uusia vaaleja.

Vasemmistoliiton piikki hallituskumppaneille

Keskustelu hallituksen sisäisten pelisääntöjen noudattamisesta nousi pintaan, kun viisi vasemmistoliiton kansanedustajaa äänesti syyskuussa hoitajien suojelutyötä koskeneessa asiassa hallituksen esitystä vastaan.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson pääsi tiistaina Ylen haastattelussa kuittaamaan pelisäännöistä hallituskumppaneille.

SDP:n, keskustan ja RKP:n edustajat vastustivat viime viikolla eduskunnan talousvaliokunnassa (siirryt toiseen palveluun) hallituksen kantaa luonnon monimuotoisuutta tukevaan EU:n ennallistamisasetukseen yhdessä oppositiopuolue kokoomuksen kanssa.

Anderssonin mielestä pääministeripuolue SDP:n on nyt päätettävä, miten se haluaa asian ratkaista.

– Hallituksella on jo kanta ennallistamissasetukseen, joka on yhdessä hallituksessa neuvoteltu ja päätetty. Meidän oletusarvomme on, että totta kai hallituksen sisällä sovitun kannan mukaan mennään myös eduskunnan päässä, Andersson puolusti hallituksessa sovittua kompromissia.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson (kuvassa vasemmalla) on hämmästellyt SDP:n, keskustan ja RKP:n irtiottoa hallituksen kannasta EU:n ennallistamisasetukseen. Kuvassa hallituspuolueiden puheenjohtajat budjettiriihen tiedotustilaisuudessa 1. syyskuuta 2022. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko kirjoitti sunnuntaina Facebook-sivullaan (siirryt toiseen palveluun), että hän on tyytyväinen talousvaliokunnan kriittiseen lausuntoon ennallistamisesityksestä.

Saarikko totesi, että keskusta teki tarvittavat tarkennukset yhteistyössä SDP:n ja kokoomuksen kanssa.

Suomen kannan ennallistamisasetukseen ratkaisee lopulta eduskunnan suuri valiokunta. Talousvaliokunnan lisäksi lausuntoja on lähipäivinä tulossa useilta eduskunnan valiokunnilta.

Keskustan kattilaan tuo lisää painetta oppositio, joka on esittämässä hallitukselle välikysymystä EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa.

Keskustan Saarikko opasti demaripääministeriä

Saarikko linjasi, että EU-politiikassa pitää olla nyt terävä linja.

– Pääministerin ja hänen puolueensa kanta on tässä työssä ratkaiseva. Kannustan heitä rohkeuteen ja selkeyteen asiassa, Saarikko heitti haastetta SDP:lle ja puoluejohtaja-pääministeri Sanna Marinille.

Marin vastasi samana sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla. Marinin mukaan ei ole salaisuus, että hallituksen sisällä on erilaisia painotuksia liittyen metsien käyttöön.

– Lopulta on arvioitava, mikä on Suomen kansallisen edun näkökulmasta paras vaihtoehto ja pitää katsoa, onko se sellainen kokonaisuus, jota voimme tukea vai pitääkö meidän äänestää sitä vastaan, Marin kuvaili Suomen kantaa komission esitykseen.

Pääministeri Marin varoitti keskustaa seurauksista

Pääministeri Marin nosti pöydälle myös kiistan maastapoistumisverosta. Marinin mukaan arvonnousuverosta ei olla hallituksessa luopumassa eikä asiasta ole hallituksen sisällä käyty keskustelua.

Arvonnousuvero tarkoittaa sitä, että Suomessa kertyneen omaisuuden myyntivoitot verotettaisiin Suomessa myös silloin, kun omaisuus luovutetaan ulkomailla asuessa. Ehdotusta perustellaan verovälttelyn torjumisella.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) ovat eri mieltä arvonnousuverosta. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Valtiovarainministeri Saarikko oli arvioinut Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että hänen ministeriössään valmistellusta verosta pitäisi luopua. Myös lainsäädännön arviointineuvosto (siirryt toiseen palveluun) on arvostellut esitystä puutteelliseksi.

Marinin mukaan arvonnousuverosta on yhdessä sovittu ja se pitää toteuttaa.

– Jos lähdetään siitä, että niistä asioista ei pidetä kiinni, joista on yhdessä sovittu, niin sitten keskustallekaan tärkeistä asioista ei varmasti pidetä kiinni. Silloin puhutaan koko hallituksen toimintakyvystä, Marin varoitti hallituskumppania.

Saarikko toivoi pääministeripuolueen perehtyvän asiaan

Keskustan Saarikko vastasi pääministerille tiistaina Kauppalehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun). Saarikko toivoi, että pääministeripuolue perehtyy asiantuntijalausuntoihin, harkitsee vielä omaa kantaansa ja ottaa huomioon muuttuneen ympäristön.

Saarikon mukaan nykyisessä taloustilanteessa kaikki signaalit, jotka voivat heikentää investointihalukkuutta, kansainvälisyyttä ja työperäistä maahanmuuttoa ovat myrkkyä.

Hallituksen pöydällä olevien kiistanalaisten lakiesitysten valmistumisella on kiire, sillä esitykset pitäisi tuoda eduskuntaan marraskuun puoliväliin mennessä, jotta eduskunta ehtisi käsitellä asiat ennen huhtikuun 2023 eduskuntavaaleja.

