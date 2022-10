Kaasun hinta laskee nyt jyrkästi – se tekee myös sähköstä halvempaa Suomessa ja Euroopassa

Euroopassa kaasun hintaa laskevat muun muassa leuto sää ja täydet kaasuvarastot. Energiamarkkinaa on rauhoittanut nurinkurisesti myös Nord Stream -kaasuputkien räjäytykset.

Maakaasun hinta Euroopassa laskee tällä hetkellä jyrkästi. Suomeen se tarkoittaa halvempia sähköhintoja, vaikka meillä sähköä ei tuoteta kaasulla juuri lainkaan.

Euroopassa kaasun hinta on laskenut vähitellen kesän huippulukemista kohta jo kahden kuukauden ajan.

Viikonvaihteessa hinnassa nähtiin kuitenkin äkkipudotus: maanantain hinta oli lähes 20 prosenttia perjantain hintaa pienempi. Nyt kaasu on ensi kertaa halvempaa kuin ennen kesäkuuta, jolloin Venäjä alkoi rajoittaa kaasutoimituksia Eurooppaan.

– Kaasu on juuri nyt halventunut, koska Euroopassa on odotettua lämpimäpi keli ja kaasuvarastot on saatu pitkälti täytettyä, sanoo Energiateollisuuden kaasumarkkina-asiantuntija Heikki Lindfors.

Lämmitykseen kaasua siis tarvitaan odotettua vähemmän eikä sitä kulu myöskään varastojen täyttämiseen. Siksi kaasusta on hetkellistä ylitarjontaa.

Myös ensi vuoden kaasuhinta putoaa

Lyhyen aikavälin lisäksi selvässä laskussa ovat tällä hetkellä myös ensi vuoden kaasutoimitusten hinnat.

Energiateollisuuden Lindfors arvioi, että kaasumarkkinoita rauhoittaa muun muassa EU-komission viime viikolla julkaisema toimenpidepaketti, jolla tähdätään kaasunkäytön vähentämiseen ja tarjonnan tasaamiseen. Kysyntää on saatu vähennettyä jo tätä ennen, kun Euroopassa sovitut kaasun säästöohjelmat ovat alkaneet purra.

Ensi vuoden kaasunkäytön tiedetään vähenevän myös siksi, että Euroopan ja maailmantalouden tiedetään kääntyvän laskuun.

Kaasun hinta lähti jyrkkään nousuun kesän alussa, kun Venäjä alkoi rajoittaa Eurooppaan tuotavan kaasun määrää.

Hinta nousi elo–syyskuun vaihteeseen asti, koska markkinoilla on ollut epävarmuutta siitä, saadaanko kaasua Venäjältä ja miten hyvin Venäjän-tuonnille löytyy korvikkeita. Syyskuun lopussa Itämeren pohjassa kulkeviin Nord Stream -kaasuputkiin räjäytettiin reikiä, jolloin varmistui, että Venäjältä kaasua ei enää tule.

Sabotaasi nosti kaasun hintaa hetkellisesti, mutta markkinoilta poistui epävarmuus.

– Hieman nurinkurisesti kaasu hinta jatkoi pian laskemistaan ja markkinoilla huomattiin, että kaasulähteitä on sitten kuitenkin muuallakin.

Suomessa sähkön hinta laskee mutkan kautta

Sähkön hinta on laskenut Euroopassa viime viikkoina lähes samaa tahtia kuin kaasun hinta.

Kehitys johtuu siitä, että Manner-Euroopassa sähköä tuotetaan laajasti kaasua polttamalla. Sähkömarkkinoilla hinnan määrää kallein tuotantomuoto, joten kaasun mukana nousee myös esimerkiksi tuulivoiman hinta.

Suomessa sähköä tuotetaan hyvin harvoin kaasulla, mutta tänne sähköä tuodaan Norjasta ja Ruotsista. Samaa ruotsalaista ja norjalaista sähköä ostavat esimerkiksi Baltian ja Keski-Euroopan maat.

Kun kallis kaasu nostaa Manner-Euroopan oman sähkötuotannon hintaa, alueen maat ovat valmiita maksamaan korkeampaa hintaa pohjoismaisesta sähköstä. Siksi Suomikin joutuu pulittamaan Norjan ja Ruotsin sähköstä suurempaa hintaa.

Tällä hetkellä kehitys tapahtuu käänteisesti. Sähköntuotanto kaasulla halpenee Manner-Euroopassa, joten pohjoismaisen sähkön tarve ei ole yhtä kova.

Kuinka paljon kaasun hinta sitten vaikuttaa sähkön hintaan Suomessa?

– Jos ei tuule paljoa ja esimerkiksi Olkiluoto kolmonen ei ole käytössä, kaasun vaikutus on kohtalaisen näkyvä, vastaa Pekka Salomaa, energiamarkkinoiden johtaja Energiateollisuudesta.

Vaikka energian hinta laskee nyt etenkin lyhyellä mutta myös pitkällä aikavälillä, sen hinta on yhä moninkertainen aiempaan verrattuna.

– Hinta on vähemmän kamalalla tasolla, mutta edelleen kamalalla tasolla verrattuna siihen, mihin on vuosien ajan totuttu, Salomaa kiteyttää.

