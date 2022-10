Joonas Konstigin kolumni: Mitä enemmän asiat muuttuvat, sitä enemmän ne pysyvät samana – elämme 1940-lukua uudelleen

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Kuuntele kolumneja Yle Areenassa

Historia on kipulääkettä. Historia auttaa huomaamaan, että menneisyydessä on koettu kamalia, mutta niistäkin selvittiin.

Saan kiinni tästä historioitsija Teemu Keskisarjan ajatuksesta. Suomalainen arki on tämänkin vuoden ollut monin tavoin myllättynä, kun pandemian päälle tuli sota naapuriin.

Moni on syystäkin muistellut oman maamme sotavuosia. Olen itse viettänyt viime vuodet syvällä 1940-luvussa, koska olen kirjoittanut kolme sodanjälkeiseen Suomeen sijoittuvaa kirjaa.

Hämmästyttävintä on ollut huomata, että nyt muukin Suomi tuntuu elävän 40-lukua uudelleen. Onneksi sentään vähemmän kivuliaasti.

1940-luvulla meillä oli sota ja sen mukana tuoma poikkeustila, joka vallitsi vuoteen 1947 asti. Hallitus julisti maan seuraavan kerran poikkeustilaan heti perään 2020.

Pandemiasulkujen myötä elämä meni sekaisin kaikilta, mutta varsinaisia kuolemia tautiin on liittynyt kuusi ja puoli tuhatta. Sodissa kuoli noin 100 000 suomalaista, ja koska suurin osa heistä oli nuoria miehiä, menetetyt ikävuodet olivat aivan eri mittaluokkaa. Vähällä olemme nyt selvinneet.

Nyt meillä on vain yksi kasvisruokapäivä viikossa, ja sokeria pääsee syömään joka aterialla, joten selvästi asiat ovat inflaatiosta huolimatta paremmin.

40-luvulla oli vakava materiaalipula perusasioista kuten vaatteista ja kengistä, ja lykkyä tykö vain, jos tarvitsit luistimet tai polkupyörään kumin. Nyt on pulaa muovista ja mikrosiruista, mutta tavallinen kuluttaja löytää kaupoista silti kaikkea haluamaansa (paitsi kahvakuulia).

40-luvulla kaikki oli kortilla. Pula-aika tarkoitti pularuokaa. Maha täytettiin perunalla ja viljalla, ja liha-annoksesta tai karkeista sai unelmoida koko viikon. Nyt meillä on vain yksi pakollinen kasvisruokapäivä viikossa, ja sokeria pääsee syömään joka aterialla, joten selvästi asiat ovat inflaatiosta huolimatta paremmin.

Kahvi on kallista, mutta 40-luvulla jouduttiin juomaan vastiketta.

40-luvulla ei ollut energiaa asuntojen lämmittämiseen. Sisälämpötilat olivat helposti kuudentoista asteen paikkeilla, ja ihmiset elivät villakerrastoissaan niin, ettei paljasta ihoa vilahtanut koko talvena. Jos kaupungin taloyhtiössä oli yksi kuumavesipäivä kuukaudessa, se oli luksusta. Nyt meillä säästetään laskemalla lämpötilat kahteenkymmeneen ja kansalaisia kehotetaan viettämään päivittäisessä kuumassa suihkussa yksi minuutti vähemmän.

Päivittäinen kuuma suihku! Ei meillä hätää ole.

40-luvulla lehdistö oli propagandakoneisto. Narratiivi läpi sodan oli, että vihollinen on epäinhimillinen hirviö, mutta omilla urheilla pojilla menee hyvin, ja voitto häämöttää koko ajan lähempänä. Nyt emme voi ylistää omien poikiemme sankaritekoja, mutta sentään Ukrainan armeijaa ja Volodymyr Zelenskyin johtajuutta. Ja lehdistö kuvaa joka päivä, kuinka Vladimir Putin on tehnyt paitsi hirviömäisiä tekoja myös jatkuvasti kamalia virheitä, joten hänen tuhonsa odottaa ehkä jo huomenna. Mutta sentään lehdistöllä on nyt mahdollisuus kirjoittaa mitä haluaa.

40-luvulla vallitsi sotasensuuri vielä pitkään aseiden vaiettuakin. Narratiivi vaihtui nopeasti syksyn 1944 välirauhansopimuksen jälkeen, ja entisistä vihollisista tuli saman tien rauhanomaisia ystäviä. Kirjastoista ja mediasta sensuroitiin haitalliseksi katsottu tieto. Nyt taas meillä on Youtube ja Facebook, jotka sensuroivat (siirryt toiseen palveluun) Maailman terveysjärjestön WHO:n kulloisestakin linjasta poikkeavat mielipiteet, ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL muistuttaa uskomaan vain virallista lähdettä, eli valtiota. Mutta kirjoja ja sanomalehtien painoksia ei tuhota eikä ihmisiä vangita. “Känselöinti” on siihen nähden edistystä.

Jotain on sentään muuttunutkin 40-luvusta. Tuolloin Suomi aloitti diplomaattisen tasapainottelunsa Venäjän ja lännen välissä. Tänä vuonna Suomi valitsi lopulta leirinsä avoimesti ja äkillisesti lännestä.

Ja entä se Venäjä? 40-luvulla Venäjä oli arvaamaton diktatuuri, joka pyrki vaikuttamaan muihin maihin propagandalla ja vakoilulla, ja jota koko länsi diplomaattisen kohteliaisuuden takaa pelkäsi. Ukrainalaisia se ensin tappoi nälkään ja sitten tuhosi ”nationalisteina”, jotka haittasivat iso-Venäjän luomista.

Mutta silloin iso-Venäjästä käytettiin nimeä Sosialististen neuvostotasavaltojen liitto. Nykyään se on kivan ytimekkäästi vain Venäjä.

Joonas Konstig

Kirjoittaja on espoolainen kirjailija, joka suosii villatakkeja ja kotitohveleita.

Kolumnista voi keskustella 1.11. klo 23.00 saakka.