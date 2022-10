9-vuotiaan Pyryn tunnekuohut olivat Hannele Helènin perheelle liikaa: "Kun kotiin ei huvita enää tulla, tarvitaan apua"

Hannele Helèn on tyytyväinen, kun perhe sai apua.

Jo kymmenet perheet ovat päässeet avun piiriin Luotain-hankkeessa Kanta-Hämeessä. Hanke auttaa 14–17-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka kärsivät väkivallasta tai joiden käyttäytymisessä on haasteita.

Kun joka päivä tuntuu siltä, että ei onnistu. Siinä meni raja, jonka jälkeen Hannele Helèn päätti hakea apua. Hannelen perheeseen kuuluvat puolison lisäksi 9-vuotias poika ja 6-vuotiaat kaksoset. Maalla asuva perhe on touhukas ja aktiivinen.

– Ollaan paljon ulkona myös siksi, että siellä energiaa saa purettua järkevästi, hän kertoo.

Silti sekään ei aina riitä 9-vuotiaalle Pyrylle. Tunneyliherkkä Pyry reagoi vahvasti ympäristöön, ja väsyneenä riitely, huutaminen ja töniminen ovat jokapäiväistä. Jokainen perheenjäsen saa osansa.

– Huonona päivänä mikään ei suju. Pyry käyttäytyy huonosti, hän riitelee, ei kuuntele ohjeita eikä noudata niitä. Se voi jatkua iltaan asti, listaa Hannele Helen.

Keväällä Kanta-Hämeen perhetyö ry aloitti Luotain-hankkeen (siirryt toiseen palveluun), jossa pyritään auttamaan 4–17-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka kärsivät väkivallasta tai joiden käyttäytymisessä on haasteita. Työlle on kova tarve, ja jo nyt se on auttanut 40 ihmistä.

Hyvinä iltoina Pyry rauhoittuu nopeammin, asiat sovitaan ja ilta jatkuu rauhallisena. Huonona iltana kaikki hermostuvat ja huutavat toisilleen. Kun kaikki keinot on käytetty, lähdetään ulos kävelylle.

– Mutta totesin juuri miehelleni, ettei ihan joka ilta jaksaisi enää lenkkeilläkään, sanoo Hannele Helèn.

Hanketyöntekijä Anne Imppola kertoo perheiden tilanteiden vaihtelevan paljon. Tavallisimmat syyt hakea apua ovat sisarusten välinen väkivalta ja lapsen altistuminen väkivallalle.

– Jotkut ovat jonottaneet esimerkiksi perheneuvolaan tai erikoissairaanhoitoon pitkään, ja osa perheistä kokee, ettei ole saanut haluamaansa apua, Imppola sanoo.

Hanketyöntekijät Anne Imppola ja Vesa Thynell auttavat väkivallasta kärsiviä lapsia ja nuoria. Avopalveluiden lähijohtaja Nana Lindholm (keskellä) kertoo Luotain-työn olevan ennaltaehkäisevää perhetyötä. Jokainen osallistuja saa pehmopandan. Kuva: Heidi Kononen / Yle

Tehokas apu lapselle on yksilöllistä, monialaista ja oikea-aikaista. Myös vanhempiin panostaminen on tärkeää, Imppola toteaa.

Vesa Thynellin mukaan apua hakeva perhe on usein merkittävästi kuormittunut. Häpeä tai tiedonpuute estävät avun hakemista.

– Sisarusten välistä väkivaltaa ei tunnisteta väkivallaksi eikä itseenkään kohdistuvaa väkivaltaa osata pitää väkivaltana, toteaa Thynell.

“Ai, hän ajattelee sen noin”

Hannele Helèn kokee saaneensa Luotaimesta apua. Jo se, että saa kertoa huolensa ammattilaiselle, tuntuu antavan lisäpontta arkeen. Ammattilainen löytää uusia näkökulmia itselle ja lapselle.

– Kaikki odottavat näitä tapaamisia kovasti. On ollut antoisaa kuulla lapsen pohdintoja, hän kertoo.

Ahaa-elämyksiä on tullut. Kun kaksostytöt olivat piirtäneet perheen tärkeät ihmiset, tärkein kaikista oli Pyry. Sisarusten välinen rakkaus kukoistaa.

– Toisaalta kun Pyry satuttaa, se tuntuu tytöistä varmasti vaikealta, pohtii kolmikon äiti.

Hanketyöntekijä Vesa Thynell sanoo, että lapsen on ymmärrettävä miksi käy työskentelyssä. Palvelut eivät saa olla omissa poteroissaan, vaan lähtökohtana on yhteistyö ja työnjako perheen tilanteen suhteen. Se parantaa lopputuloksia.

– Alussa lapsi voi olla arka ja sulkeutunut, mutta avautuu kyllä, jos aikuinen jaksaa edetä lapsentahtisesti, Thynell toteaa.

Tunneyliherkkyys tuo iloa, mutta myös väsymystä. Kuuntele kuinka perheensä tarinaa kertoo äiti Hannele.

Pyryn ilot ja haasteet

Pyryn herkkyydessä on paljon hyvää. Pyry on tunneälykäs, äärimmäisen rehellinen, sekä hyvin toimelias ja kekseliäs, äiti kertoo. Ympäristön kuormitus tuntuu, mutta avun myötä sanoja sille on jo löytynyt.

– Pyry pystyy jo sanomaan ääneen, että nyt hänet täytyy jättää rauhaan, ja antaa tilaa, kertoo Helèn.

Miltä pojan tulevaisuus näyttää hektisessä maailmassa? Hannele sanoo, että omat rajat tulevat vastaan ehkä myös kantapään kautta.

– Ehkä Pyryn täytyy vain yksinkertaisesti välillä kokea jotain niin, että sitten tietää mikä on itselle yksinkertaisesti liikaa, hän pohtii.

Luonto antaa Hannelelle paljon voimavaroja. Luonnossa Pyrykin usein rauhoittuu, ja äiti toivookin pojan pitävän luontosuhteestaan kiinni matkalla aikuiseksi.