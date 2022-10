Vakoilusta epäilty venäläinen vangittiin Norjassa – teeskenteli poliisin mukaan olevansa brasilialainen hybridiuhkien tutkija

Vakoilusta epäilty mies aloitti työt Tromssassa syksyllä 2021. Kuva on otettu elokuussa 2022.

Norjan turvallisuuspoliisin mukaan maanantaina Pohjois-Norjan Tromssassa kiinni otettu mies on uhka kansalliselle turvallisuudelle.

Norjassa on vangittu vakoilusta epäilty mies. Turvallisuuspoliisi PST:n mukaan 30–40-vuotias mies on esiintynyt brasilialaisena, mutta on todellisuudessa venäläinen.

Viranomaiset uskovat Venäjän tiedustelupalvelussa työskentelevän miehen luoneen itselleen valeidentiteetin.

Epäilty saapui Norjaan syksyllä 2021 ja on työskennellyt tutkijana maan pohjoisosassa sijaitsevan Tromssan yliopistossa. Tutkimuskohteena ovat olleet muun muassa hybridiuhat ja hybridisodankäynti.

Mies otettiin kiinni eilen, kun hän oli matkalla työpaikalleen. Oikeus vangitsi miehen tänään neljäksi viikoksi.

PST:n apulaisjohtaja Hedvig Moe kertoo Norjan yleisradioyhtiölle NRK:lle (siirryt toiseen palveluun), että miestä vaaditaan karkotettavaksi Norjasta kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi.

Epäillyn puolustusasianajaja Thomas Hansen sanoo Norjan TV2:lle (siirryt toiseen palveluun), ettei mies voi käsittää viranomaisten esittämiä epäilyjä.

Norjassa on otettu lyhyen ajan sisällä kiinni useita venäläisiä epäilyksiä herättäneen käytöksen vuoksi. Joukossa on ollut muun muassa erilaisia kohteita lennokeilla kuvanneita ihmisiä.

Viime perjantaina Norjan viranomaiset kertoivat vapauttaneensa kiinniotetut venäläiset lennokkien lennättäjät.