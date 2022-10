UPM takoi ennätystuloksen ja hyötyi omasta energiasta – toimitusjohtajan mukaan oma sähköntuotanto on yhtiölle erinomainen kilpailuetu

Metsäyhtiö on saanut hyvää nostetta reittiä, joka voi tulla monelle yllätyksenä: UPM on Suomen toiseksi suurin sähköntuottaja Fortumin jälkeen. Energialiiketoiminnan lisäksi neljä muuta liiketoiminta-aluetta ylsivät ennätystulokseen.

Metsäyhtiö UPM:llä pyyhkii nyt hyvin.

Vuoden kolmannella neljänneksellä yhtiö kasvatti liikevaihtoaan yli kolmanneksen ja lähes tuplasi tuloksensa.

Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 779 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 424 miljoonasta, ja liikevaihto nousi 3,4 miljardiin euroon.

Metsäyhtiö on saanut hyvää nostetta reittiä, joka voi tulla monelle yllätyksenä: UPM on Suomen toiseksi suurin sähköntuottaja Fortumin jälkeen.

Metsäyhtiöllä on Suomessa kahdeksan omaa vesivoimalaa, ja se omistaa Olkiluodon uudesta ydinvoimalayksiköstä kolmasosan. Lisäksi sillä on osuuksia energiayhtiö Pohjolan Voimasta.

Sähköä syntyy myös tehtaiden sivutuotteena. Sitä hyödynnetään itse, mutta yli jäävä osa myydään markkinoille – missä hinnat ovat nousseet.

Oma sähköntuotanto on yhtiölle erinomainen kilpailuetu, sanoo toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

– Energialiiketoiminta luo paljon mahdollisuuksia myös muille liiketoiminnoille optimoida sähkönkulutustaan. Markkinatilanteessa, jossa energiasta on pulaa, se on koko UPM:lle äärimmäisen tärkeä liiketoiminta.

Tuleeko UPM:sta jatkossa enenevissä määrin energiayhtiö?

Ei tule, sanoo Pesonen.

– UPM on biomateriaaliyhtiö. Meillä on erittäin vahva vesivoimaan ja ydinvoimaan perustuva energialiiketoiminta, mutta UPM on biomateriaaliyhtiö.

Paperiliiketoiminta nousi tappiolta

Sitä paitsi vuoden kolmannella neljänneksellä muutkin yhtiön liiketoiminta-alueet loistivat.

Pesosen mukaan yhtiö takoi ennätystuloksen viidessä seitsemästä liiketoiminta-alueesta. Ennätystuloksiin ylsivät energian lisäksi painopaperit, erikoispaperit, tarrat ja biopolttoaineet.

Painopaperiliiketoiminta teki edellisellä vuosineljänneksellä 30 miljoonaa euroa tappiota, mutta nousi nyt 151 miljoonaa euroa voitolle.

Paperintuotanto on vähentynyt tehtaiden sulkemisten myötä, mikä nostaa paperien hintoja. Pesosen mukaan paperin kysyntä ja tarjonta ovat nyt tasapainossa.

Yhtiö on Pesosen mukaan myös onnistunut siirtämään nousseita kustannuksia hintoihin, ja kyennyt säästämään niin kiinteissä kuin muuttuvissa kustannuksissa.

Taantumapelot ja yleisen taloustilanteen heikkeneminen luovat silti varjoja tulevaisuudennäkymiin. Toimitusjohtaja on kuitenkin luottavainen siihen, että yhtiön liiketoimintamalli toimii myös kasvavien kustannusten maailmassa.

Suurelta sähköntuottajalta on kysyttävä vielä EU-maiden kaavailema energiayhtiöiden ylisuurten tuottojen rajoittaminen. Kuinka huolissaan Pesonen on siitä?

– Markkinoiden täytyy olla avoimet. Siellä täytyy olla koko ajan hintasignaali, joka toimii markkinapohjaisesti, tai muuten verkkojen tasapainossa tulee lisää vaikeuksia.

