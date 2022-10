HUSin Eeva Ruotsalainen A-studiossa: Neljänsille rokotuksille olisi lääketieteelliset perusteet

HUSin apulaisylilääkärin Eeva Ruotsalaisen mielestä neljännen rokotteen antamiselle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle on lääketieteellisiä perusteita.

Lapin sairaanhoitopiiri ilmoitti tänään, että se suosittelee sote-henkilökunnalle neljänsiä koronarokotuksia.

Linjaus poikkeaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n suosituksista.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mielestä Lapissa on otettu askel oikeaan suuntaan.

– Toivon toki kansallista linjausta, jotta meillä olisi kaikilla yhteinen näkemys asiasta. Ymmärrän hyvin Lapin edistysaskelta ja toivon, että me kaikki seuraisimme sitä.

A-studiossa tiistai-iltana vieraillut Ruotsalainen pitää THL:n nykyistä linjausta eurooppalaisesta linjasta poikkeavana, koska siinä ei erikseen suositella neljättä koronarokotusta sote-henkilökunnalle.

– Me olemme Suomessa ihan oma kolkkamme. Kyllä mielestäni on lääketieteellisiä perusteita antaa se rokote. Meille on tullut nyt aivan uusi rokote, omikron-räätälöity täsmärokote. Sillä voi olla sekä tarttumista että tartuntaa estävä vaikutus.

THL:n terveysturvaajat-osaston johtaja Otto Helve totesi, että THL:n linjaukset eivät ole sitovia vaan nimensä mukaisesti suosituksia.

– Rokotteiden jakelu tehdään lääketieteellisillä perusteilla. Kunnat toteuttavat rokotukset. Kunnat hyödyntävät suosituksia, kun rokotuspäätöksiä tehdään.

Helve ei myöskään näe tarvetta neljänsille rokotuksille alle 60-vuotiaille perusterveille ihmisille.

– Meillä väestön suoja vakavalle taudille on varsin hyvä. Tietenkin seuraamme tilannetta jatkuvasti ja suosituksia muutetaan, jos on tarvetta.

Katso tästä A-studion koko lähetys.