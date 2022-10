Analyysi: Valtava omaisuus ja maahanmuuttajatausta herättävät huomiota, mutta Rishi Sunak tuo politiikkaan käytännöllisyyttä ja tilannetajua

LONTOO Rishi Sunak nimitettiin tänään pääministeriksi ja markkinat kiittävät. Punnan arvo on jatkanut nousuaan ja lainakorot laskuaan sen jälkeen, kun torstaina eropäätöksestään ilmoittaneen Liz Trussin kansantaloudelliselle kokeilulle heitettiin lopulliset hyvästit.

Liz Truss koki mahalaskun jopa nopeammin kuin epäonnistumista povanneet olisivat voineet kuvitella.

Hän oli pääministerinä markkinaliberaali puskutraktori, joka laajoista varoituksista piittaamatta laittoi radikaaleihin veroleikkauksiin perustuvan talouspolitiikkansa täytäntöön, tuhoisin seurauksin.

Yksi valtionvelan paisumista merkitsevistä toimista varoittanut oli konservatiivipuolueen kesäisen puheenjohtajakisan kakkonen Rishi Sunak.

Hän jakaa Liz Trussin uskon matalaan verotasoon ja pieneen valtion rooliin, mutta näytti jo valtiovarainministerinä, että hän ei ole mielipiteisiinsä poteroitunut. Sunak ei kaihtanut edes verojen maltillisia korotuksia aikana, jolloin koronapandemia leikkasi lovea julkiseen kukkaroon.

Intialaistaustainen Rishi Sunak Britannian ensimmäinen ei-valkoinen pääministeri. Kuva: Tolga Akmen / EPA-EFE/All Over Press

Britanniaan EU-suhteeseen ripaus käytännöllisyyttä

Ainakin ripaus käytännöllistä ajattelua lienee luvassa myös Britannian EU-suhteisiin Rishi Sunakin kauden alkaessa.

Sunak on EU-eron kannattaja, ja oli sitä Liz Trussista poiketen myös brexit-kansanäänestyksen aikaan vuonna 2016. Hän on kuitenkin vaatinut brexitin taloushaittojen minimoimiseksi maltillisuutta EU-suhteissa kinastelun sijaan.

Sunak lupasi tänään tuovansa “vastuullisuutta, ammattimaisuutta ja rehellisyyttä” brittipolitiikkaan. Nämä olivat tietenkin piikittelyä edeltäjiä Liz Trussia ja Boris Johnsonia kohtaan, mutta kaikkia kolmea tarvittaisiin.

Britanniassa on arvioitu puoliksi leikitellen, että ainakin Sunakin on helppo olla lahjomaton valtavan henkilökohtaisen omaisuutensa turvin. Sunak teki aiemmin rahakasta uraa finanssialalla, mutta hänen perheensä on tukevasti superrikkaiden joukossa etenkin vaimon varallisuuden ansiosta.

Akshata Murtyn miljardööri-isä on Intian rikkaimpia henkilöitä ja Sunakin perheen yhteisomaisuus on arvioitu noin 830 miljoonan euron tasolle.

Toki omaisuus herättää kysymyksiä myös siitä, onko hiljattain parinsadan euron arvoisen kahvimukin kanssa (siirryt toiseen palveluun) esiintyneella Sunakilla samaistumispintaa esimerkiksi kansan inflaatiohuoliin.

Sunak on ensimmäinen ei-valkoinen pääministeri

Sunakin virallinen virkaan astuminen tänään oli merkkipaalu brittipolitiikassa, sillä hän on intialaistaustaisena Britannian ensimmäinen ei-valkoinen pääministeri ja aktiivinen hindu.

Southamptonissa syntyneen Sunakin vanhemmat muuttivat Britanniaan Itä-Afrikasta.

Sunakin tarina siitä, kuinka lääkäriperhe loi Britanniassa menestyksensä ja raivasi lapselle tien yhteiskunnan huipulle koulutuskustannuksista piittamatta sopii konservatiivipuolueen viestiin oman vastuun kantamisesta.

Brittikansalle kaikkein tärkeintä on kuitenkin talous. Sunak on irtisanoutunut Liz Trussin politiikasta oikein perustein. Se ei kuitenkaan riitä, sillä inflaatio jyllää Britanniassakin ja lisää todisteita EU-eron taloudellisista haitoista (siirryt toiseen palveluun) kasaantuu päivä päivältä.

Se, voiko Sunak palauttaa kansan luottamuksen konservatiiveihin jää nähtäväksi, sillä taloudellisten pilvilinnojen rakentelu brexitistä on ollut Sunakin kaltaisten konservatiivipolitiikkojen käsialaa. Paljon puhuttuja mutta vähän nähtyjä hyötyjä brexitistä, joita Sunak lupasi tänäänkin, pitäisi saada aikaiseksi.

Menestyäkseen Sunak tarvitsisi myös ripauksen onnea, sillä Britannian talousmenestykseen vaikuttavat myös maan ulkopuoliset tapahtumat Ukrainan sodasta lähtien.

Onni Sunakille on se, että Britannian seuraavien parlamenttivaalien vaalien takaraja häämöttää vasta reilun kahden vuoden päässä.

