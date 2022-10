Moni juhlii pikkujouluja firman piikkiin aiempaa leveämmin – yhteisöllisyyteen halutaan panostaa välivuosien jälkeen

Pikkujoulusesonki on alkanut.

Pikkujoulusesonki on alkamassa.

Turkulaisen Panimoravintola Koulun yrittäjä ja ravintolapäällikkö Mika Lattu selaa varauskirjaa ja myhäilee tyytyväisenä. Syystäkin, sillä tämän pikkujoulukauden osalta joutuu jo myymään ei-oota.

– Kaksi marras-joulukuuta on menty puolivaloilla, mutta nyt näyttää siltä, että porukat ovat liikkeellä. Osa on tehnyt varauksen jo keväällä. Marraskuusta joulukuun puoleenväliin kaikki perjantait ja suurin osa lauantaista on jo loppuunmyyty.

Mika Lattu on pistänyt merkille, että nyt pikkujouluissa halutaan juhlia kunnolla. Juomatarjonta jää harvoin yhteen glögiin. Kuva: Johanna Manu / Yle

Panimoravintola Koulun yrittäjä ja ravintolapäällikkö Mika Lattu on tyytyväinen tulevaan pikkujoulukauteen. Muutaman vuoden hiljaiselon jälkeen pikkujoulusesongin varauskirja on täyttynyt kiivasta tahtia. Ensimmäiset varaukset tehtiin jo keväällä.

Hotelliryhmänjohtaja Tarja Jalonen Turun Osuuskaupasta kertoo, että heillä pikkujouluvaraukset ovat palanneet lähes koronaa edeltävälle tasolle. Varauskalenterissa on paljon loppuunmyytyjä viikonloppuja.

– Pikkujouluissa ja juhlissa on nähtävissä selvä kysynnän patouma. Monet firmat ovat siirtäneet juhliaan usean vuoden ajan, joten nyt halutaan tuoda työyhteisöt yhteen.

Pientä varovaisuutta on ollut havaittavissa siinä, että varaukset ovat tänä vuonna tulleet lyhyemmällä varausajalla kuin aikaisempina vuosina.

– Yrityksissä on todennäköisesti haluttu varmistaa syksyn epidemiatilanne, ennen kuin varauksia on lähdetty tekemään, Jalonen arvioi.

Ovatko vasta juhliaan suunnittelevat jo pahasti myöhässä?

Kysyntä on kiivasta. Panimoravintola Koululla on neljä erilaista kabinettia, joista suurimpaan mahtuu enimmillään 300 henkilöä kerrallaan.

– Riippuu paikasta, mutta meidän tapauksessamme on jo myöhässä varsinkin perjantaiden osalta. Yhdelle porukalle vitsailinkin, että otetaanko vuoden 2023 kalenteri esiin, niin saadaan varaus tehtyä ajoissa. Nyt varsinkin on kysyntää ja paikka kuin paikka alkaa täyttyä, Mika Lattu kertoo.

Myös Turun Osuuskaupan tiloissa on luvassa vilkas pikkujoulukausi.

– Marinan ja Seurahuoneen isot juhlatilat ovat aivan muutamaa yksittäistä päivää lukuun ottamatta jo loppuunmyytyjä, mutta pienemmille ryhmille löytyy vielä tilaa niin Marinasta, Seurahuoneelta kuin muistakin hotelleistamme, Jalonen listaa.

Yrittäjälle loppuunmyyty kalenteri tietää pitkää päivää, mutta myös kassan kilinää. Kuva: Johanna Manu / Yle

"Ei se ilta kahdella kympillä lähde"

Pikkujouluissa harvemmin mennään pelkällä piparilla ja glögillä. Usein juhliin kuuluu jonkinlainen ruokailu ja ainakin ruokajuoma. Mika Lattu kertoo, että nyt ei pihistellä, kuten menneinä vuosina.

– Nyt tulee pari kolme drinkkiä ja moni firma laittaa vielä drinkkikuponkeja työntekijöilleen. En osaa sanoa tarkkaa euromäärää, mutta ei se ilta kahdella kympillä lähde. Se voi olla 60–70 euroa, jopa satasen per henkilö. Sillä saa jo hyvä tarjoilut.

Tarja Jalosen mukaan yritysten pikkujoulujen hinta on vakiintunut heillä noin 70–100 euroon per henkilö.

– Meillä rahan käytössä ei ole huomattu suuria muutoksia. Hotelleissamme järjestettävissä yritysten pikkujouluissa ilta sisältää pääsääntöisesti illallisen ruokajuomineen ja hinta pyörii tänäkin vuonna keskimäärin aikaisempien vuosien tasolla.

Koululle odotetaan tuhansia juhlijoita tänä pikkujoulukautena. Lattu tietää, että moni välttää pahimman pikkujouluruuhkan ja jättää juhlat suosiolla tammikuulle. Juhlia on luvassa myös arki-iltoina.

– Se on onnistuneiden juhlajärjestelyjen merkki, kun bileiden jälkeen saatetaan jo tehdä varaus seuraaville juhlille.