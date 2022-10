Lentoliput alkavat nyt kallistua, Ylelle arvioidaan – lennot ulkomaille voivat olla lähivuosina muutaman kympin kalliimpia

Lentoliikenne on korona-ajan jälkeen palautunut ennalleen, mutta hinnat ovat aiempaa kalliimmat.

Lentolippujen hinnat nousevat lähivuosina, arvioivat Ylen haastattelemat asiantuntijat.

Paljonko, sitä ei osaa tarkasti arvioida kukaan. Yleisin arvio liikkuu korkeintaan muutamissa kymmenissä euroissa per lentomatka.

Hinnannousu liittyy koko markkinan muuttumiseen ja päästövähennyksiin.

Yle kertoi tiistaina YK:n alaisen ilmailujärjestön ICAO:n päätöksestä, jonka mukaan lentoliikenne pyritään saamaan hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.

Tätä tavoitellaan niin, että uusiutuvien polttoaineiden käyttöä lisätään vähitellen vuodesta 2025 alkaen. Tämä nostaa kustannuksia ja valuu hyvin todennäköisesti myös lipunhintoihin.

– Ei lentäminen ainakaan ole halpenemassa, sanoo liikenne- ja kuljetusjärjestelmien professori Heikki Liimatainen Tampereen yliopistosta.

Hinnannousu puree jo – ja lisää on tulossa

Lippujen hinnat ovat jo nousseet. Tämä tuntuu tavallisten matkailijoiden ja yritysten lentokuluissa.

Tämä johtuu kysynnän eli matkustamisen rajusta kasvusta kahden koronavuoden jälkeen, ja myös energian kallistuminen näkyy hinnoissa.

Finnair kertoo Ylelle, että sen polttoaineen osuus kaikista kuluista oli tämän vuoden alkupuoliskolla 34 prosenttia. Tavallisina vuosina osuus on lentoyhtiöillä noin 20–30 prosenttia (siirryt toiseen palveluun).

Suomessakin toimiva liikematkatoimisto CWT ja alan kansainvälinen järjestö GBTA arvioivat elokuussa, että liikematkustamisen lipunhinnat nousevat tänä vuonna peräti 48 prosenttia (siirryt toiseen palveluun).

Finnair ja moni muu yhtiö maksaa polttoaineesta tänä vuonna poikkeuksellisen paljon. Kuva: Mikko Koski / Yle

Nousutrendin odotetaan jatkuvan, kun uusiutuvien polttoaineiden sekoitevelvoite tulee voimaan.

Se tarkoittaa, että lentoyhtiöt velvoitetaan käyttämään tavallisen polttoaineen joukossa uusiutuvaa lentopolttoainetta. EU-jäsenmaat ovat jo päässeet asiasta keskenään sopuun, ja lopullista sopua parlamentin ja komission kanssa odotetaan lähikuukausina.

Jos kaikki menee suunnitellusti, vuonna 2025 koneet pitää tankata EU:ssa niin, että kaksi prosenttia polttoaineesta on uusiutuvaa. Vuonna 2030 osuus nousee viiteen tai kuuteen prosenttiin.

Vaikutus lipunhintaan muutamista euroista muutamiin kymppeihin

Pienikin sekoitevelvoite lisää kustannuksia merkittävästi, sillä uusiutuva polttoaine on kallista.

Kustannus lentoyhtiöille on kolme–viisi kertaa tavallista polttoainetta suurempi, kertoo Nesteen uusiutuvien lentopolttoaineiden yksikön Euroopan-johtaja Jonathan Wood. Neste on alan markkinajohtaja maailmalla.

Polttoainekulujen kasvu ei välttämättä siirry kokonaan lipunhintaan. Mutta painetta siihen on, sillä yhtiöiden voittomarginaalit ovat niukat, tyypillisesti vain 1–2 prosenttia liikevaihdosta.

Alankomaalainen KLM veloittaa matkustajalta jo nyt 1–4 euron lisämaksun lennoilla, joilla puoli prosenttia polttoaineesta on korvattu uusiutuvalla lentopolttoaineella.

Viiden tai kuuden prosentin sekoitevelvoite tarkoittaisi yhtiöille vähintään kymmenen prosentin nousua kokonaiskuluihin.

Suoraan lipunhintaan siirrettynä tämä nostaisi perinteisten lentoyhtiöiden 200–500 euron Euroopan-lentojen hintaa 20–50 eurolla, halpalentoyhtiöillä vähemmän.

Hinnannousu riippuu muun muassa lennon kestosta. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Liikennesuunnitteluun erikoistunut suomalainen konsulttitoimisto Flou on selvittänyt asiaa muun muassa valtioneuvostolle.

– Hintamuutos voi olla lyhyellä aikavälillä muutamista euroista kymmeniin euroihin ja kalliimpien lippuluokkien kohdalla enemmänkin, toimisto arvioi Ylelle sähköpostitse.

Konsulttiyhtiö McKinsey & Company arvioi, ettei muutos ole välttämättä näin suuri.

– Viiden prosentin velvoite voisi nostaa hintaa Euroopan sisäisillä lennoilla muutamilla euroilla. Mannertenvälisillä lennoilla nousu olisi suurempi, mutta kuitenkin vain kymmeniä euroja, asiantuntija Tapio Melgin yhtiön Suomen-toimistosta sanoo.

Korkeampiakin hintalisiä on markkinoilla jo nyt. Flou mainitsee esimerkkinä Finnairin kompensointipalvelun eli päästöjen hyvittämisen rahalla.

Siinä Helsinki–Barcelona-lennolle tulee lisähintaa 7–150 euroa riippuen siitä, valitseeko hiilensidonnan eli puiden istutuksen vai kalliimman tavan, jossa osa polttoaineesta korvataan uusiutuvalla.

Miten käy halpalentoyhtiöiden?

Murros ravistaa koko lentoalaa.

– Osa lentoreiteistä ja vuoroista katoaa kannattamattomina, kun matkustajamäärä laskee hinnan kasvaessa. Toisaalta matkustajamäärä voi joillain reiteillä kasvaa, kun kysyntä keskittyy, Flou arvioi.

Halpalentoyhtiöihin liittyy isoja kysymysmerkkejä. Kuluva vuosi on ollut vilkas, mutta kulujen nousu osuu niiden bisneslogiikan ytimeen.

Halpalentoyhtiö Ryanairin koneita Lontoon Stanstedin lentokentällä. Kuva: Andy Rain / EPA

Halpalentoyhtiöille muutokset voivat olla prosentuaalisesti suuria, Flou sanoo.

Halpalentojen osalta on todettu, että pienehkötkin hintamuutokset vähentävät nopeasti niiden myyntiä. Halpalennoilla iso osa matkoista tehdään siksi, että osa paikoista on niin halpoja että lähes jokaisella on niihin varaa.

Jos halvimmat hinnat jäävät historiaan, potentiaalinen asiakasmäärä voi vähentyä tuntuvasti.

Voit keskustella aiheesta 29.10. klo 23 saakka.

Lisää aiheesta:

Maailman maat sopuun lentoliikenteen ilmastopäästöjen leikkauksista – “Ilmaista tämä ei ole”, sanoo asiantuntija

Lentoliikenne elpyy nyt nopeasti, ja se yllätti lentoyhtiöt – ala kärsii työntekijöiden ja kapasiteetin pulasta