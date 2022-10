Tällaista tuhoa likainen pommi voi saada aikaan – Chatham Housen tutkija Ylelle: "Venäjä testaa, miten länsi reagoi"

Venäjä väittää Ukrainan valmistelevan niin sanotun likaisen pommin käyttöä, mutta väite on tyrmätty perättömänä. Ydinasetutkimuksen johtaja Marion Messmer kertoo Ylelle, millainen asetyyppi likainen pommi on.

Venäjä on syyttänyt Ukrainaa aikeista räjäyttää likainen pommi omalla maaperällään.

Likaiseksi pommiksi kutsutaan tavanomaisella räjähdysaineella ladattua pommia, joka räjähtäessään levittää ympäristöön radioaktiivisia aineita pölynä ja savuna.

Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigun sunnuntaina esittämät väitteet on tyrmätty Ukrainassa ja länsimaissa täysin perusteettomina.

Venäjä ei ole tarjonnut väitteelleen minkäänlaisia todisteita. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on kertonut lähettävänsä tarkkailijoita kahteen ukrainalaiseen ydinlaitokseen, jossa Venäjä väittää Ukrainan valmistelevan likaista pommia.

Aseina epäluotettavia

Likainen pommi ei päädy käyttöön rintamalle, vaan se suunnataan kaupunkikäyttöön, jolloin sen säteilylle voi altistua suuri joukko ihmisiä.

Kansainvälisen politiikan tutkimuslaitoksen Chatham Housen tutkija ja ydinasetutkimuksen johtaja Marion Messmer kertoo Ylen puhelinhaastattelussa, että pommille altistuvien ihmisten määrä riippuu monesta tekijästä, kuten esimerkiksi radioaktiivisen aineen määrästä ja laadusta sekä tuulen voimakkuudesta.

– Likainen pommi on tehokas levittämään väestön keskuudessa pelkoa ja saastetta.

Likainen pommi tappaisi todennäköisesti vain välittömän räjähdyksen alueella olevia ihmisiä. Sen radioaktiiviset laskeumat voivat tosin aiheuttaa vakavia sairauksia, kuten syöpää.

Räjähdyksen ympäriltä olisi evakuoitava laaja alue puhdistamista varten tai se täytyisi hylätä kokonaan.

Ydinasekehittäjien perustama järjestö Federation of American Scientists (FAS) on BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) laskenut, että jos New Yorkissa sijaitsevan Manhattanin kärjessä räjähtäisi pommi, joka sisältää 9 grammaa radioaktiivista ainetta ja viisi kilogrammaa räjähdysaine TNT:tä, se tekisi koko kaupungin alueesta asumiskelvottoman vuosikymmenten ajaksi.

Likaiset pommit tunnetaan joukkotuhoaseina, mutta aseina ne ovat kuitenkin erittäin epäluotettavia.

Jotta likaisen pommin radioaktiivinen materiaali, kuten uraani, leviäisi kohdealueensa läpi, sen täytyisi olla jauheen muodossa. Jos sen hiukkaset ovat liian hienoja, ne leviävät laajalle, eivätkä tällöin aiheuta suurta haittaa.

Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA aikoo lähettää tarkkailijoita kahteen ukrainalaiseen ydinlaitokseen, joissa Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigu väittää Ukrainan valmistelevan likaista pommia. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Marion Messmer pitää likaisten pommien yleistä käyttöä epätodennäköisenä.

– Radioaktiivisia aineita säilytetään nykyään erittäin turvallisesti vartioituina ja siksi niiden haltuun saamisen mahdollisuus on hyvin alhainen.

Räjähteitä ja radioaktiivista ainetta saatetaan tosin kaupata pimeillä markkinoilla. Likaisen pommin tekemiseen ei tarvita pitkälle jalostettuja, ydinpommin rakentamiseen tarkoitettuja aineita.

Sen sijaan likaiseen pommiin voidaan käyttää sairaaloista, ydinvoimaloista tai tutkimuslaboratorioista saatavia radioaktiivisia aineita, mikä tekee niistä paljon halvempia ja nopeampia valmistaa kuin ydinaseet. Likaisia pommeja voidaan myös kuljettaa esimerkiksi auton takaluukussa (siirryt toiseen palveluun).

Ei onnistuneita iskuja

Likaisella pommilla ei ole toistaiseksi tehty onnistunutta hyökkäystä missään päin maailmaa. Muutamia yrityksiä on kuitenkin ollut.

Esimerkiksi vuonna 1996 tšetšeenikapinalliset veivät dynamiittia ja radioaktiivista cesium-137-ainetta sisältävän pommin Moskovassa sijaitsevaan Izmailovo-puistoon. Cesium oli uutettu syövänhoitolaitteista. Turvapalvelut löysivät pommin ja se purettiin.

Vuonna 1998 Tšetšenian tiedustelupalvelu löysi ja tuhosi likaisen pommin, joka oli sijoitettu lähelle rautatietä Tšetšeniassa.

Vuonna 2002 Chicagossa Yhdysvaltain kansalainen Jose Padilla, jolla oli yhteyksiä terroristiverkosto al-Qaidaan, pidätettiin epäiltynä likaisen pommin suunnittelusta.

Messmer uskoo, että Venäjä sanoo Ukrainan valmistelevan likaista pommia saadakseen itselleen tekosyyn kemiallisten tai biologisten aseiden käyttöön Ukrainassa.

Messmerin mukaan Venäjä testaa harhaanjohtavilla kampanjoillaan, miten länsimaat niihin reagoivat ja vastaavat.

– Venäjän väitteet saavat sen toimet ehkä vaikuttamaan oikeutetuilta.

Mitä ajatuksia artikkeli sinussa herättää? Voit keskustella aiheesta perjantaihin kello 23:een saakka.

Lue myös:

IAEA aikoo lähettää tarkastajia kahteen ydinlaitokseen Ukrainassa Venäjän "likainen pommi" -syytösten vuoksi

Asiantuntija: "En halua pelotella enkä liioitella, mutta ydinaseen käyttö on mahdollista" – Venäjä voisi valita näistä neljästä vaihtoehdosta

Asiantuntija: Radioaktiivista materiaalia varastetaan laillisista lähteistä – "Likaisen pommin valmistaminen ei ole kovin vaikeaa"