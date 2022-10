Poliittisten johtajien paine keskuspankkia kohtaan kasvaa, mitä tekee EKP tänään? Suomen Marin, Ranskan Macron ja Italian Meloni kriittisinä

Ensin Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.), sitten Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja viimeksi tiistaina Italian uusi pääministeri Giorgia Meloni.

Tämä EU-johtajien kolmikko on kritisoinut keskuspankin toimia viime aikoina.

Euroopan keskuspankin EKP:n neuvosto kokoontuu torstaina Frankfurtiin rahapoliittiseen kokoukseensa. Miten pääjohtaja Christine Lagarde johtajille vastaa, se nähdään tiedotustilaisuudessa iltapäivällä kello 15.45 .

Marin herätti some-myrskyn tviitattuaan pari viikkoa sitten sitaatin, että keskuspankit vain suojelevat uskottavuuttaan ja ajavat taloudet taantumaan.

Macron valitsi sanansa talouslehden haastattelussa hieman tarkemmin:

– Olen huolissani nähdessäni monien Euroopan rahapolitiikan asiantuntijoiden ja eräiden toimijoiden selittävän meille, että kysyntä pitäisi rikkoa inflaation hillitsemiseksi. On oltava erittäin varovainen, Macron vastasi Les Echos -lehden (siirryt toiseen palveluun) toimittajan kysymykseen.

Ehkä kaikkein ärhäkimmän arvostelun keskuspankin rahapolitiikkaa kohtaan heitti Italian Meloni (siirryt toiseen palveluun). Ensimmäisessä puheessaan Italian parlamentille tiistaina hän sanoi näin:

– Monet pitävät lainakulujen nostamista harkitsemattomana valintana, joka vaikeuttaa perheiden ja yritysten pankkilainojen hoitoa.

Harkitsemattomana Meloni piti myös EKP:n päätöstä alkaa vetäytyä joukkovelkakirjalainojen – käytännössä valtioiden velkakirjojen – tukiostoista.

Keskuspankki on itsenäinen

Johtajien kritiikki on herättänyt paljon huomiota, koska poliittiset päättäjät eivät totutusti ole puuttuneet rahapolitiikkaan. Sen sijaan eurokriittiset ovat yrittäneet horjuttaa EKP:n itsenäisyyttä viime vuosina perustuslakituomioistuimen kautta Saksassa.

Poliittisten päättäjien päävastuualue taloudessa ovat valtion budjetit, joiden kautta he voivat vaikuttaa myös inflaatioon eli kuluttajahintojen nousuun. Keskuspankin kontolle on annettu rahapolitiikka ja erityisesti hintavakauden vaaliminen jo Maastrichtin sopimuksessa (siirryt toiseen palveluun) 1992.

Euroalueen heikkous on, että jäsenmaat eivät koordinoi taloudenpitoaan riittävästi, eikä EKP:n vastinparina ole yhtä keskushallintoa toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa.

Entinen EKP:n pääjohtaja Mario Draghi luovutti Italian pääministeriyden kansalliskonservatiiviselle Giorgia Melonille viikonloppuna. EKP:ssa Draghi sai aloittaa valtavat velkakirjojen osto-ohjelmat rauhassa poliittisten päättäjien kritiikiltä. Kuva: Massimo Valicchia / AOP

Viimeksi poliitikkojen painostusta on nähty yhtä laajasti kuin nyt euron alkuvuosina (siirryt toiseen palveluun). Silloinen pääministeri Paavo Lipponen (sd.) yhtyi sosiaalidemokraattisten johtajien kuoroon vaatimalla EKP:ta alentamaan ohjauskorkoa.

Keskuspankilla ei kuitenkaan ole mitään velvollisuutta toimia poliitikkojen vaatimusten mukaan, koska se on mandaattinsa mukaan velvollinen tekemään itsenäisiä päätöksiä. Rahapolitiikan itsenäisyydellä on nimenomaan haluttu estää poliitikkojen sekaantuminen rahapolitiikkaan.

On selvää, että keskuspankkiirit silti keskustelevat kotimaidensa päättäjien kanssa ja ottavat näkemyksiä huomioon jollakin tasolla. EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde osallistuu EU-johtajien huippukokouksiin sekä käy säännöllisesti Euroopan parlamentin kuultavana pankin rahapolitiikasta.

Yksi syy Marinin, Macronin ja Melonin huolestumiseen on todennäköisesti valtioiden kova velkaantuminen – siis alue, josta he itse vastaavat. Kun velkaa on itse kullakin maalla nyt selvästi enemmän kuin ennen koronapandemiaa, pienilläkin koronnousuilla on suuret vaikutukset.

Sekä Suomen, Ranskan että Italian lainojen korkoerot suhteessa varmimpana laina-asiakkaana pidettyyn Saksaan ovat kasvaneet viime viikkoina.

Nouseeko talletuskorko 1,5 prosenttiin?

Keskuspankkiirit kokoontuvat torstaina Frankfurtiin päättämään uusista rahapolitiikan toimista. EKP:n neuvosto on pankin ylin päättävä elin, jossa Suomea edustaa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn.

Markkinat ja ekonomistit esimerkiksi Bloombergin ekonomistikyselyissä uskovat, että EKP nostaa ohjauskorkoja. Talletuskorko nousisi nyt 0,75 prosenttiyksikköä lisää. Se kaksinkertaistaisi koron, sillä viime kokouksessaan syyskuun alussa EKP nosti korkoa saman verran.

Näin talletuskorko olisi 1,5 prosentissa eli korkeimmillaan sitten tammikuun 2009.

EKP:n koronnostot tuntuvat myös asuntovelallisten kukkaroissa. Odotukset rahan hinnan noususta ovat jo siirtyneet lainojen viitekorkoihin.

Yleisin viitekorko eli 12 kuukauden euribor on ollut poikkeuksellisen kovassa nousussa viime aikoina. Se lähestyy kohta kolmea prosenttia.

Jarrua valtioiden velkaantumiselle

EKP alkaa todennäköisesti jarruttaa rahapoliittista elvytystään myös toista kautta.

Se aloitti avokätisen valtioiden ja yritysten velkojen tukemisen vuonna 2014 ostamalla näiden velkakirjoja ja luotottamalla niitä. Koronapandemian alussa ostoja kiihdytettiin.

Vuosien varrella EKP:n tase on nelinkertaistunut 8,8 tuhanteen miljardiin euroon. Vielä kahdeksan vuotta sitten tase oli 2,2 tuhatta miljardia. Käytännössä tuon verran euroalue on samana aikana velkaantunut.

Inflaatio on kiihtynyt jo 9,9 prosenttiin euroalueella. Kuluttajahinnat nousevat siis viisi kertaa EKP:n tavoitetta eli noin kahta prosenttia nopeammin.

– Tulevat kuusi kuukautta ovat EKP:lle vaikeat. Kompromissit inflaation, talouskasvun ja rahoitusvakauden välillä voivat muuttua hankalammin hallittaviksi, Barclays-pankin johtava eurooppalainen ekonomisti Silvia Ardagna sanoo Financial Times -lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

