Kuusamon suurpetokeskus kyseenalaistaa avin näkemykset eläinten terveydestä – avi muistuttaa karhujen hampaiden olevan yhä hoitamatta

Kuusamon suurpetokeskuksen karhujen, koirasusien, ilveksien, porojen ja ketun tulevaisuus ratkeaa myöhemmin. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus päätti tänään, että eläimiä ei siirretä eikä lopeteta.

Hallinto-oikeus pyysi kiireelliseen käsittelyyn Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta (avi) erillistä lausuntoa asiasta. Kuusamon suurpetokeskuksen tuore toimitusjohtaja Pasi Jäntin mukaan lausunnossa oli virheitä.

– Siitä löytyy asiavirheitä ja tulkintavirheitä. Lausunnosta löytyy epäkohtia, jotka eivät perustu faktoihin, Jäntti toteaa.

Kuusamon suurpetokeskuksen toimitusjohtaja Pasi Jäntti näkee avin lausunnossa paljon puutteita. Kuva on vuodelta 2020. Kuva: Antti Eintola / Yle

Pasi Jäntti viittaa virheillä muun muassa aluehallintoviraston lausunnon kohtaan, jossa mainitaan nimeltä eläinlääkäri, joka olisi lopettanut sokeutuneen koirasuden suurpetokeskuksessa. Avin mukaan kyseinen eläinlääkäri oli sitä mieltä, että "eläin on kärsinyt kivuista lopetushetkellä."

– Kyllä sen koirasuden lopetti aivan toinen eläinlääkäri kuin hän, jonka avi mainitsee, Jäntti sanoo.

Aluehallintoviraston lausunnon esittelijä, läänineläinlääkäri Laura Karvonen ei kerro sähköpostilla lähettämässään vastauksessaan, onko lausunnossa tässä kohtaa virhe.

– Kokonaisuuden kannalta ei ole merkitystä, kuka terveystarkastuksia tehneistä eläinlääkäreistä koirasuden on lopulta lopettanut. Oleellista on se, että avin lausunnossaan mainitsema eläinlääkäri on kirjoittanut hoitokertomukseen, että "eläin on lopetettu enempien kärsimysten välttämiseksi". Asian ydin on se, että eläin on kärsinyt kivuista pitkään ennen kuolemaansa, Laura Karvonen sanoo.

Karvonen toteaa aluehallintoviraston katsovan, että luvan peruuttamista koskeva päätös sekä vastine hallinto-oikeudelle perustuvat eläinlääketieteelliseen faktatietoon ja kokonaisuuden arviointiin.

– Lopullisesti asian ratkaisee hallinto-oikeus, Karvonen muistuttaa.

Suurpetokeskus on myös vaatinut, että sen eläintarhalupa pysyisi voimassa. Sen valituksen hallinto-oikeus ratkaisee myöhemmin.

Hampaiden hoidossa Suurpetokeskus vetoaa kiireiseen aikatauluun

Avi vaati jo heinäkuussa, että eläinten hampaat ja terveys pitää tarkastaa. Pasi Jäntti sanoo, että avin antama kahden kuukauden aika hoitaa esimerkiksi eläinten hampaiden ja terveyden tarkastukset kuntoon ei ollut mahdollista asiantuntijalääkäreiden kesälomakauden vuoksi.

– Soittelin pitkin kesää esimerkiksi hammasalan spesialisteille, jotka voisivat tulla käymään suurpetokeskuksella. Heillä ei ollut kuin kahtena päivänä mahdollisuus tulla tarkastuskäynnille elokuussa, Jäntti sanoo.

Avi kertoi lausunnossa huomioineensa kesälomakauden, sillä alun perin määräaika tarkastuksille olisi ollut asian kiireellisyyden takia yksi kuukausi.

Jäntin mukaan eläinten hampaat hoidetaan kuntoon, kuten aluehallintovirasto on vaatinut. Nyt hoito on lähes mahdotonta toteuttaa Jäntin mukaan, sillä karhut ovat asettuneet jo talvipesilleen.

– Kaikkien eläinten hampaat voimme hoitaa kuntoon, hammashoito päivitetään. Eläimiä ei jätetä hoitamatta, Jäntti sanoo.

Kuusamossa paljastettiin vuonna 2018 "Ystävyys" patsas, joka kuvaa Sulo Karjalaisen ja Juuso-karhun ystävyyttä. Kuva: Ensio Karjalainen / Yle

Suurpetokeskuksen toimitusjohtaja Pasi Jäntti on aiemmin muistuttanut julkisesti, että suurpetokeskuksen karhut ovat vanhoja, 20–30-vuotiaita, jonka vuoksi niiden hampaat ovat vanhuuden vuoksi huonossa kunnossa.

Avi taas muistuttaa lausunnossaan, että tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun), jossa otanta oli 204 karhua, kolmasosalla luonnossa eläneistä karhuista todettiin eriasteisia hammasmurtumia. Kuusamon suurpetokeskuksessa murtumia on todettu viidellä kuudesta karhusta, eikä se ole avin mukaan millään tavalla eläintarhaeläimille asiallinen luku.

Osalla eläimistä on hampaissa pahoja hampaiden ytimiin asti johtavia kulumia.

Vyöti liikkui Jäntin mukaan jäykästi aamuisin

Kesällä lopetettu 30-vuotias Vyöti-karhu kärsi avin mukaan hammasvaivojen lisäksi vakavista nivelvaivoista, tämä on käynyt ilmi myös patologin lausunnosta.

Avin eläinlääkärit tarkastivat Pasi Jäntin mukaan Vyötin varhain aamulla, jolloin vanhuskarhun liikkuminen on yleensä jäykkää. Karhun aamujäykkyys johtuu avin lausunnon mukaan sairaudesta tai kipuilusta.

– Vyötillä oli tapana nukkua jopa kello 11:een aamupäivällä. Kuka tahansa, joka menee herättelemään aamuvarhain mummoa tai pappaa, niin varmasti heissä on aamujäykkyyttä havaittavissa. Ei 30-vuotias Vyöti lähtenyt liikkeelle samalla tavalla kuin varusmies aamuisin, Jäntti vertaa.

Avin lausunnosta ilmenee, että Vyöti on liikkunut huonosti sekä toukokuussa että kesäkuussa tehdyissä tarkastuksissa. Suurpetokeskus ei valittanut avin tekemästä Vyötin lopetuspäätöksestä.

Eläinsuojeluyhdistys tarjosi apua, Suurpetokeskus kieltäytyi

Aluehallintovirasto muistuttaa lausunnossaan, että viraston saamien tietojen mukaan suurpetokeskukselle on tarjottu apua eläinten uudelleen sijoittelussa eli eläinten siirtämisessä pois Kuusamon suurpetokeskuksesta, mutta suurpetokeskus on kieltäytynyt avusta.

Ansa ja Tara karhut Kuusamon suurpetokeskuksessa 2018. Kuva: Ensio Karjalainen / Yle

Suomen eläinsuojeluyhdistyksen toiminnanjohtaja Kati White vahvistaa yhdistyksen kysyneen Kuusamon suurpetokeskukselta tarvitseeko keskus apua eläinten siirtelyssä, ei siten suoranaisesti tarjonneen apua. Whiten mukaan suurpetokeskuksen vastaus oli ollut kielteinen.

– Miksi eläimet pitäisi siirtää pois Kuusamosta, vaikka niillä on hyvät tilat täällä. Eläimet voivat hyvin ja lisäksi meillä on apuna täällä eläinlääkärit. Eläimet valmistautuvat talviunille ja sitä prosessia on nyt vaikea alkaa keskeyttämään, Pasi Jäntti sanoo.

