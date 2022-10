Ykkösaamussa Sanna Marin – mitä haluat kysyä pääministeriltä?

Kotimaan politiikassa vaalien lähestyminen alkaa näkyä, kun puolueet tekevät irtiottoja ja terävöittävät näkökantojaan. Euroopassa puolestaan on lähestyvän talven edellä tormätty erimielisyyksiin energiakriisin hoidossa.

Kotimaan politiikka ja EU-politiikka kytkeytyvät tiiviisti yhteen syksyn suurissa kysymyksissä. Niitä ovat energian riittävyys ja sen hinta sekä nousevan inflaation ja toisaalta uhkaavan taantuman torjunta. Vaalit lähestyvät ja talouden korjausliike vaatii suunnitelmaa, kun lainojen korot nousevat niin valtiolla - kuin myös yksityisillä ihmisillä.

Suomessa on väännetty kättä myös siitä, mitä EU:n luonnon ennallistamissäännökset tarkoittaisivat Suomen kannalta. Pääministerin haastattelutunnilla Sanna Marin, sd. antoi ymmärtää, että Suomi saattaisi äänestää komission asetusesitystä vastaan, jos se olisi kansallisen edun kannalta järkevää. Arvostelua on tullut vihreiltä ja Vasemmistoliitolta.

Kiistaa on noussut myös uusista veroista. Erityisesti kohteena on ollut ns. arvonnousuvero, tai kuten sitä myös kutsutaan, maastapoistumisvero. Erityisesti Keskusta on verokysymyksissä eri linjoilla vasemmiston kanssa.

TV1:n ja Yle Radio 1:n Ykkösaamun suorassa lähetyksessä on lauantaina 29.10. kello 10.05 vieraana pääministeri Sanna Marin, sd. Marjo Näkki haastattelee.

Sanna Marinille voit lähettää kysymyksiä sähköpostitse osoitteella TV1.ykkosaamu@yle.fi tai alla olevalla lomakkeella.