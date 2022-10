Vieläkö kirjoille riittää ostajia? Kustantajat odottavat jännityksellä Helsingin kirjamessuja

Suomen suurin kirja-alan tapahtuma, Helsingin kirjamessut, alkaa tänään torstaina Messukeskuksessa. Monipuolisen ohjelmatarjonnan lisäksi messuille tullaan myös ostoksille. Viime vuoden kävijätutkimuksen mukaan Helsingin kirjamessuilta ostettiin keskimäärin viisi kirjaa. Myös kustantamot ovat tasaisesti kasvattaneet myyntejään messuilla.

Vuoden aikana moni asia on kuitenkin muuttunut ja tämän vuoden messutapahtumaan liittyy paljon kysymysmerkkejä.

Helsingin kirjamessujen kävijöiden ostosinto ennakoi kirjojen joulumyyntiä, joka on ehdottomasti vuoden tärkeintä aikaa kustantamoille ja kirjakaupoille. Silloin tehdään merkittävä osa vuoden tuloksesta.

Joululahjojen hankinta alkaa usein jo kirjamessuilla, sillä lähes kaikilla myyjillä on messutarjouksia.

Maailmantilanne vaikuttaa kirjamyyntiinkin

Tämän vuoden kuluessa inflaatio on kuitenkin heikentänyt ihmisten ostoshaluja. Ruoan, energian ja muiden perustarpeiden kallistuminen saattaa näkyä myös loppuvuoden kirjamyynnissä.

Kustantamoissa ollaan varpaillaan tilanteen takia, myöntää Timo Julkunen, joka on Suomen suurimpiin kustantamoihin kuuluvan Werner Söderströmin toimitusjohtaja.

– Kirja-alalla eletään nyt pienessä jännityksessä. Ennustaminen ei ole koskaan helppoa, mutta nyt se on lähes mahdotonta. Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan takia, ilmassa on niin paljon muuttujia, jotka vaikuttavat meidän kaikkien elämään. Muutokset ovat nopeita ja voivat yllättää.

Werner Söderströmin toimitusjohtaja Timo Julkunen myöntää, että kustannusalalla eletään tällä hetkellä pienessä jännityksessä. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Kirjan hintaan asioiden kallistuminen ei ole vielä suuremmin vaikuttanut, vaikka viime vuoteen verrattuna pelkästään paperin hinta on noussut noin 40 prosenttia.

– Sitä ei voi tietenkään laittaa suoraan kirjan hintaan. Se olisi kuluttajille liikaa. Luulen, että monissa kustantamoissa varaudutaan tuloksen laskuun tämän vuoden osalta.

Kirjoista haetaan lohtua ja tietoa

Kirjakauppaliiton puheenjohtaja Laura Karlsson kertoo, että kuluttajien harkinta kirjaostoksilla alkaa näkyä.

– Syyskuun myynneissä näkyy pudotusta. Se on kohdistunut etenkin tietokirjoihin.

Kirjamyynnin sesonki alkaa perinteisesti syksyn kirjamessuilta. Kuva: Paula Collin / Yle

Painettujen kirjojen hinnat ovat yleisimmin 20–30 euron välillä. Se on paljon rahaa, mutta verrattuna moneen muuhun vapaa-ajan kulutushyödykkeeseen, kirjan kanssa voi viettää aikaa useita tunteja. Lisäksi samaa kirjaa voi lukea useampi henkilö.

– Täytyy muistaa, että näinä vaikeina aikoina kirjoilla on paljon annettavaa. Usein kriisien hetkillä, ihmiset suorastaan hakeutuvat kirjojen pariin, sanoo Laura Karlsson.

Tämä näkyy myös Kirjakauppaliiton kokoamilla myydyimpien kirjojen listoilla. Viihdekirjallisuus ja niin sanottu feel good -kirjallisuus ovat vahvistaneet asemiaan. Ne tarjoavat keinon paeta arkisia huolia. Myös historiaa ja maailman tilaa pohtivat teokset ovat suosittuja, kun ihmiset haluavat yrittää ymmärtää nykyistä sekasortoa.

Laura Karlsson uskoo, että kirja säilyttää asemansa myös joululahjana.

– Kirja on perinteisesti ollut taantuman kestävä hyödyke. Kirja on hinnaltaan aika sopiva joululahjaksi, ja se on yhä arvostettu ja toivuttu lahja.

Kirjakauppaliiton toimitusjohtaja Laura Karlsson uskoo kirjan säilyttävän asemansa joululahjana. Kuva: Kirjakauppaliitto

Miten kirjamyynti sujuu messuilla, riippuu paljon kävijämäärästä. Myös siihen liittyy paljon kysymysmerkkejä. Korona on yhä voimissaan, joten se saattaa vaikuttaa vieläkin yleisömäärään.

Viime vuonna Helsingin kirjamessujen yleisömäärä romahti noin 50 000 kävijään. Koronan takia etenkin ikäihmiset jäivät kotiin. Ennen pandemiaa, vuonna 2019 messut tekivät kävijäennätyksen. Silloin kävijöitä oli noin 90 000. Vuoden 2020 messut järjestettiin etänä striimien välityksellä.

Kirjamessut jatkuvat Helsingin messukeskuksessa sunnuntai-iltaan saakka.

Tärppejä Helsingin kirjamessuille

Torstai 27.10.

Torstaina on kiinnostava poikkitaiteellinen ohjelmanumero, kun kirjailijat keskustelevat elokuvista, jotka ovat vaikuttaneet heidän tuotantoonsa. Mukana keskustelussa ovat muun muassa Saara Turunen, Sisko Savonlahti ja Juhani Karila. Keskustelun jälkeen yleisö saa äänestää, mitkä kirjailjoiden suosikkielokuvista nähdään talven mittaan elokuvateatteri Rivierassa Helsingissä. Keskustelua voi seurata Esplanadi-lavalla klo 17.30.

Perjantai 28.10.

Kirjamessujen tämän vuoden painopiste on rakentava keskustelu. Uusi ohjelmajohtaja Ville Blåfield on halunnut koota jokaiselle päivälle yhteiskunnallisia keskusteluja. Perjantaina on kiinnostava Suomen PEN:in järjestämä keskustelu sodasta ja sananvapaudesta. Keskustelijoina ovat kirjailija Sofi Oksanen, venäläinen näytelmäkirjailija Mikhail Durnenkov ja Suomen PEN:in varapuheenjohtaja Iida Siimes. Keskustelu käydään Senaatintori-lavalla klo 16.30.

Lauantai 29.10.

Kirjamessuille saapuu Australiasta holokaustikirjallisuuden supernimi Heather Morris. Hänen tositapahtumiin perustuvia romaanejaan on myyty pelkästään painettuina 15 miljoonaa kappaletta. Morris saavutti suosion heti ensimmäisellä romaanillaan _Auschwitzin tatuoij_a. Viime keväänä ilmestyi suomeksi Kolme sisarta - romaani, joka myös perustuu tositapahtumiin. Heather Morris esiintyy Hakaniemi-lavalla klo 13.30.

Sunnuntai 30.10.

Kirjamessujen suuri kansainvälinen tähti Mohamed Mbougar Sarr esiintyy Senaatintori-lavalla sunnuntaina klo 14.30. Senegalilaiskirjailijan menestysteos Miesten syvimmät salaisuudet voitti Ranskassa arvostetun Gouncourt-palkinnon. 32-vuotiasta kirjailijaa pidetään yhtenä nykykirjallisuuden kiinnostavimmista nimistä. Nykyään Mbougar Sarr asuu Pariisissa. Voit kuunnella alla olevasta linkistä Miesten syvimmät salaisuudet -teoksen suomentajien Marja Luoman ja Sampsa Peltosen haastattelun.