Joensuussa opiskeleva venäläismies jäi jumiin Venäjälle liikekannallepanon takia – sai rajalla 200 vuoden maastapoistumiskiellon

Viktorin saama ilmoitus 200 vuoden maastapoistumiskiellosta. Kaikki henkilötiedot on sumennettu.

Riveria-ammattioppilaitoksen opiskelija Viktor lähti syyslomalla Valko-Venäjän pääkaupunkiin Minskiin tapaamaan Venäjällä asuvaa vaimoaan Valentinaa.

– Meillä oli ikävä toisiamme. Päätimme kuitenkin, ettemme ota turhia riskejä tapaamalla Venäjällä, vaan näemme toisemme Valko-Venäjällä, perusteli Valentina epätavallisen tapaamispaikan valintaa.

Hän kertoi, ettei voinut tulla Suomeen, sillä hänellä ei ollut tarvittavia matkustusasiakirjoja. Sen sijaan Valko-Venäjälle hänen oli helppo lähteä, koska Venäjän kansalaiset voivat matkustaa maahan vapaasti. Viktor saapui tapaamiseen Viron, Latvian ja Liettuan kautta. Hänen mukaansa rajoilla ei ollut mitään ongelmia.

Viktorin ja Valentinan nimet on muutettu turvallisuussyistä. Heidän henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.

"Emme voi päästää teitä pois maasta"

Paluumatkalla joensuulaisopiskelijaa odotti ikävä yllätys. Valko-Venäjän rajavartijat eivät päästäneet häntä pois maasta.

Viktor yritti lähteä pois maasta kolme kertaa: kerran Latviaan, kaksi kertaa Liettuaan, mutta joka kerta keskustelu rajavartioiden kanssa oli samanlainen. Yhden tällaisen keskustelun hän nauhoitti kännykällä. Nauhoitus on Yle Novostin toimituksen hallussa.

Valko-Venäjän ja Liettuan raja. Viktor yritti ylittää sen kahdesti. Kuvituskuva. Kuva: Antti Kuronen / Yle

– Minulla ei ole mitään estettä poistua maasta, sanoi Viktor.

– Kääntykää Venäjän viranomaisten puoleen. Me emme voi päästää teitä pois maasta, sanoi rajavartija.

– Miksi?

– Perusteena on..., toisti naisvirkailija ulkoaopitun fraasin.

– Minuun ei kohdistu mitään rajoituksia, sanoi Viktor jo toisen kerran, keskeyttäen rajavartijan.

– Kääntykää kompetenttien viranomaisten puoleen.

Keskustelu palasi siihen mistä alkoikin.

Millä perusteella Valko-Venäjä voi rajoittaa maastapoistumista?

Venäläisten ja valkovenäläisten lehtien palstoilla (siirryt toiseen palveluun), nettifoorumeilla (siirryt toiseen palveluun) ja somekanavilla (siirryt toiseen palveluun) on jo aikaisemmin kerrottu samanlaisista tapauksista, joissa Valko-Venäjä on rajoittanut liikekannallepanoikäisten miesten maastapoistumista.

Viktor vakuuttaa, ettei hänen osoitteeseensa Venäjällä ole tullut palvelukseenastumismääräystä, eikä kutsuntatoimistosta ole oltu häneen yhteydessä.

Joskus kauan sitten hän oli käynyt sotilaskoulutuksessa yliopistossa (venäläisissä korkeakouluissa on ns. sotalaitoksia "vojennaja kafedra", jonka miespuoliset opiskelijat voivat halutessaan suorittaa, näin voi välttää armeijan ja saada koulutuksen päätteeksi reserviupseerin arvon), ja sotilaspassissa hänen kelpoisuusluokkansa on A. Yle Novostin hallussa on kopio sotilaspassista.

Tältä näyttää venäläinen sotilaspassi. Se on asevelvollisuutta koskeva perusasiakirja Venäjällä. Kuvituskuva. Kuva: Pasi Peiponen / Yle

Keskustelun aikana rajavartija vetosi Venäjän ja Valko-Venäjän väliseen sopimukseen (siirryt toiseen palveluun), joka käsittelee kansalaisten liikkumisvapauksia. Siinä sanotaan muun muassa, että sopimusvaltiot estävät sellaisten kansalaisten siirtymisen kolmansiin maihin, joille on asetettu maastapoistumisrajoituksia.

Venäläinen asianajaja Aleksandr Peredruk, joka hoitaa tällä hetkellä myös liikekannallepanoon liittyviä tapauksia, selventää, mitä tämä sopimus tarkoittaa käytännössä.

– Sopimuksessa mainitut maastapoistumisrajoitusten perusteet sisältyvät kansalliseen lainsäädäntöön, mutta henkilöitä, joita ei ole vielä kutsuttu palvelukseen, ei voida estää poistumasta maasta.

Peredruk korostaa, ettei hän ole vielä törmännyt Viktorin kaltaisiin tapauksiin.

Valko-Venäjän rajavartijat kehottavat osoittamaan kaikki kysymykset liikekannallepanosta Venäjän viranomaisille

Valko-Venäjän rajavartiolaitos ilmoitti paikallisissa tiedotusvälineissä (siirryt toiseen palveluun), että Venäjän kansalaiset voivat vapaasti poistua maasta, jos Venäjä ei rajoita heidän maastapoistumistaan.

Yle Novostin toimittaja soitti rajavartiolaitoksen päivystysnumeroon ja kysyi, rajoitetaanko liikekannallepanoikäisten Venäjän kansalaisten maastapoistumista. Virkailija ei antanut selvää vastausta.

– Kysykää asiaa Venäjän rajaviranomaisilta, kommentoi laitoksen edustaja.

Hän ei myöskään vastannut liikekannallepanoa koskeviin lisäkysymyksiin ja kehotti myös niiden osalta olemaan yhteydessä Venäjän viranomaisiin.

Sen jälkeen, kun Venäjällä aloitettiin liikekannallepano, monet venäläismiehet ovat pyrkineet pois maasta. Osa heistä on yrittänyt ylittää rajan Georgiaan tai Valko-Venäjälle. Kuva: STELLA Pictures/abaca press

Onko Viktorin tilanne toivoton?

Viktor kertoi, että hänen ainoa tavoitteensa on palata Joensuuhun ja jatkaa opintoja. Hän on ilmoittanut ongelmistaan oppilaitokselle.

Riverian viestintä-, markkinointi- ja myyntipäällikkö Anne Karppinen sanoo, että oppilaitos ei voi kommentoida tai ottaa kantaa yksittäisen henkilön tilanteeseen.

Samalla hän kuitenkin korostaa, että Riveriassa pyritään aina edistämään jokaisen opiskelijan etenemistä opinnoissa parhaalla mahdollisella tavalla.

Viktor koki tilanteensa toivottomaksi. Lopulta hän päätti yrittää palata Suomeen Venäjän kautta.

– Minulla ei ole Valko-Venäjällä mitään. Ei mitään siteitä siihen maahan, olin siellä ensimmäistä kertaa.

Paluu Suomeen tyssäsi Venäjän rajalle

Viktor saapui tällä viikolla junalla Valko-Venäjältä Moskovaan ja sitten Moskovasta Pietariin. Sen jälkeen hän matkusti henkilöauton kyydissä Värtsilän raja-asemalle. Rajan yli hän ei kuitenkaan päässyt.

– Tilanne Venäjän rajalla oli sama kuin Valko-Venäjän rajalla, lukuun ottamatta sitä, että nyt minulle annettiin myös ilmoitus maastapoistumiskiellosta, kertoi Viktor puhelimessa.

Hän sai käteensä paperin, jonka mukaan hän ei saa poistua Venäjältä 200 vuoteen, eli vuoteen 2222 saakka. Asiakirjassa sanotaan, että hänen oikeuttaan poistua maasta on rajoitettu armeijan rekisteröinti- ja kutsuntatoimiston päätöksellä. Yle Novostin haastatteleman juristin Aleksandr Peredrukin mukaan näin pitkä maastapoistumiskielto ei ole tavallinen käytäntö.

Rajavartijat kehottivat häntä olemaan yhteydessä kutsuntaviranomaisiin tilanteen selventämiseksi.

Tämän jälkeen Viktorilla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin poistua paikalta ohiajaneen auton kyydissä. Auto vei hänet Sortavalaan.

Tällä hetkellä Viktor ei tiedä, mitä hänen pitäisi tehdä. Hän miettii, pitäisikö hänen kääntyä asianajajan puoleen.

– Tilanne on vaikea. Toistaiseksi en tiedä, mitä pitäisi tehdä. Mutta kutsuntatoimistoon en mene. Enkä yritän selvittää asiaa jonkun toisen henkilön avulla.

Myönteisiä ennakkotapauksiakin on ollut. Asianajaja Pavel Tšikov, joka myös hoitaa liikekannallepanoon liittyviä tapauksia, kertoo (siirryt toiseen palveluun), että moskovalaismies päätti viedä maastapoistumiskiellon oikeuteen ja pääsi lentämään Turkkiin. Tšikovin kollega Aleksanrd Peredruk arvelee, että Viktor voisi toimia samalla tavalla.

Asiantuntija: Suomessa asuvien venäläismiesten olisi parasta välttää matkoja Venäjälle

Aleksanteri-instituutin oikeustieteen professori Marianna Muravyeva sanoi liikekannallepanon alettua, että Suomessa asuvien venäläismiesten kannattaisi välttää matkoja Venäjälle. Hän kuitenkin arveli, että Suomessa opiskelevat venäläismiehet eivät kuuluisi mobilisoitaviin, sillä moni heistä ei ole käynyt armeijaa Venäjällä.

Muravyeva sanoo, että edes Suomen passi ei estä joutumasta rintamalle, sillä Venäjä tunnustaa vain Venäjän kansalaisuuden.

Liikekannallepanon jälkeen Venäjällä järjestettiin protesteja. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Suomen Pietarin-pääkonsulaatin konsuli Anneli Nummelin tarkensi Yle Novostille, että Venäjällä kaksoiskansalaisiin sovelletaan vain Venäjän kansallista lainsäädäntöä.

– Tästä syystä ulkoministeriön mahdollisuudet antaa tarvittaessa Suomen konsulipalvelulain mukaisia konsulipalveluja saattavat olla rajoitetut.

Suomalaiset tiedotusvälineet, kuten Lapin Kansa (siirryt toiseen palveluun), Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) ja MTV Uutiset (siirryt toiseen palveluun), ovat aiemmin kertoneet, että Suomessa opiskelevat venäläiset olisivat joutuneet mobilisaation kohteeksi. Konkreettisia tapauksia ei kuitenkaan ole ollut tiedossa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti syyskuun lopussa "osittaisesta liikekannallepanosta". Sen jälkeen monet venäläismiehet pyrkivät pois maasta. Osa heistä saapui Suomeen. Viranomaisten tietojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan 21.10. mennessä Venäjällä on kutsuttu palvelukseen noin 260 tuhatta miestä.

Yle Novostin venäjänkielisen artikkelin on kääntänyt Heli Jormanainen.

Artikkeli on julkaistu myös venäjäksi.