Hupparista tuli kangas nykytaiteelle – myös vaate voi tehdä taiteilijan tunnetuksi

T-paidat ja hupparit roikkuvat siistissä järjestyksessä piskuisen tamperelaisen putiikin rekillä. Seinät on maalattu täyteen taidetta. Onni Ikonen, Lauri Järvinen ja Leena Haldin pyörittävät Pispala Clothing -nimistä vaatemerkkiä, ja putiikki on myös yrityksen pääkonttori.

Vaatemerkin liikeidea perustuu yhteistyöhön kuvataiteilijoiden kanssa. Mallisto koostuu unisex-vaatteista.

– Teemme yhteistyössä taiteilijoiden kanssa muotivaatteita. Vaatemerkin tarkoituksena on nostaa näkyville mielenkiintoisia taiteen tekijöitä ja tuottaa heille taloudellista hyötyä, toimitusjohtaja Onni Ikonen sanoo.

Rekillä on esimerkiksi t-paita, jossa on tamperelaisen Teemu Mäenpään uniikkiteos.

Pispala Clothingin liikeidea perustuu kuitenkin sarjatuotantoon, ja Mäenpään uniikki t-paita on enemmänkin kuriositeetti yrityksen toiminnassa.

Ikonen kuvailee liiketilaa taiteen alustaksi ja “uudenlaiseksi ympäristöksi”, jossa voi myös nauttia taiteesta. Liikkeessä pidetään pienimuotoisia livekeikkoja, ja nykyisten tilojen alakerrassa toimii myös galleria.

Elsa Schiaparellin suunnittelema iltapuku syntyi surrealismin hengessä 1930-luvulla. Schiaparelli teki kunniaa Salvador Dalílle. Kuva: Philadelphia Museum of Art, Library and Archive: Elsa Schiaparelli ja Salvador Dalí, 1969-232-52

Kuvataiteella on pitkät perinteet muodissa.

Yksi merkittävimmistä käännekohdista tapahtui 1930-luvulla, kun italialainen muotisuunnittelija Elsa Schiaparelli teki yhteistyötä Salvador Dalín kanssa, ja Dalín hummeri päätyi Schiaparellin iltapukuun surrealismin hengessä.

Toinen tapaus liittyy Yves Saint Laureniin. Hän teki kunniaa hollantilaissyntyisen Piet Mondrianin taiteelle. Mondrianin puhtaisiin pääväreihin ja suorakulmaisiin sommitelmiin perustuvat kompositiot ilmestyivät YSL:n haute couture -mallistoon 1960-luvulla.

– Molemmassa esimerkissä on tärkeää se, että suunnittelijat inspiroituivat taiteilijan teoksesta, mutta toivat sen omalle kielelleen, tekstiilisuunnittelun professori Maarit Salolainen Aalto-yliopistosta sanoo.

Hän nostaa Suomesta esimerkiksi tekstiilisuunnittelija Maija Isolan ja muotisuunnittelija Vuokko Nurmesniemen.

– Sekä Nurmesniemi että Isola käyttivät kangasta kanvaksenaan. Vaatteet perustuivat todella paljon maalaukselle ja pensselin jäljelle, Salolainen sanoo.

Muodin, taiteen ja kuvataiteen rajapinnat ovat häilyviä. Tekstiilisuunnittelun professori Maarit Salolainen kuvattiin Aalto-yliopiston työpajassa lokakuussa 2022. Kuva: Jaani Lampinen / Yle

EGS päätyy vaatteeseen

Nuoresta iästä huolimatta Pispala Clothing on saanut jo nyt jalansijaa nykytaidekentän ytimessä. Ikonen perusti vaatemerkin viime vuonna, ja ensi keväänä Pispala Clothing lanseeraa uuden malliston nykytaiteen museo Kiasmalle.

Vaatteet tehdään yhteistyössä museon kahden kokoelmataiteilijan kanssa. He ovat Suomen tunnetuin graffititaiteilija EGS sekä nykytaiteilija Ninni Luhtasaari.

Pispala Clothingin vaatesuunnittelija Lauri Järvinen työskentelee parhaillaan kokoelman parissa. Luova johtaja Leena Haldin on mukana suunnittelutyössä. Tekeillä oleva mallisto on pienen vaatemerkin merkittävin työ juuri nyt. Omat arvot ohjaavat Järvisen suunnittelutyötä.

– Haluan tehdä aina mahdollisimman eettistä ja ekologista muotia katsomatta sukupuoleen, ikään tai yhteiskunnalliseen asemaan,Järvinen sanoo.

Hän käy taiteilijoiden kanssa keskusteluja siitä, miten kaksiulotteisen taideteoksen saisi mahdollisimman hienosti näkyviin kankaalle.

Kiasman mallistossa Järvisen täytyy ottaa huomioon myös mahdollinen ostajakunta.

– Totta kai minun täytyy miettiä myös sitä mallia sen suhteen mikä on vaikka EGS:n kuluttajakunta. Että miten saamme kaupallisen tuotteen ja vaatteen tehtyä, mutta aina se lähtee siitä itse taiteilijasta ja hänen teoksestaan, Järvinen toteaa.

Pispala Clothing on taiteen alusta. Toimitusjohtaja Onni Ikonen (oik.) ja vaatesuunnittelija Lauri Järvinen kuvattiin Tampereella lokakuusssa 2022.

Vaikka Pispala Clothing on saanut näkyvyyttä, kaupallinen ympäristö on haastava nuorelle firmalle. Kilpailu on kovaa vaatemerkkien kesken, ja Pispala Clothingin edustavat premium-hintaluokkaa.

Särestöniemi ilmestyi kuosiin

Kuvataiteilijoiden ja muotisuunnittelijoiden yhteistyö on jatkunut Suomessa myös Isolan ja Nurmesniemen jälkeen, ja ilmiö on näkynyt yhä vahvemmin muodissa viime vuosina. Asialla ovat olleet muun muassa Samuji ja Makia.

Yksi esimerkki on Aallon kasvatin, muotisuunnittelija Ervin Latimerin Howard Knit -neule. Se on kunnianosoitus Suomessa työskennelleelle afroamerikkalaiselle muotoilijalle Howard Smithille (1928–2021). Neuleeseen on sommiteltu kolme Smithin piirrosta parinkymmenen vuoden takaa.

Ervin Latimer tekee neuleella kunniaa Howard Smithille. Kuva: Latimmier Studio

Lappia brändäyksessään käyttävä vaatemerkki Haló on nostanut puolestaan Reidar Särestöniemen esille kuoseissaan.

– Kyse on siitä, että digipainaminen on mahdollistanut tällaisen yksi yhteen -painamisen, tekstiilisuunnittelun professori Salolainen toteaa.

Hän muistuttaa, että digipaino on mullistanut koko kankaanpainannan 10–15 viime vuoden aikana.

Aiemmin pienien kangaserien valmistus oli mahdotonta rotaatio- tai silkkipainotekniikalla.

– Nyt kangasta voidaan painaa muutama metri kerrallaan eikä valtavia investointeja tarvita. Kyse on samasta asiasta kun printataan kuvia paperille. Erät eivät voi olla suuria pienillä vaatemerkeillä, joilla pitää olla joustava tuotanto, Salolainen sanoo.

Hän uskoo, että kuvataiteilijoiden ja muotisuunnittelijoiden välinen yhteistyö kertoo hyvin siitä, mistä muodissa on kyse.

– Ilmiö kertoo siitä, missä muodin, taiteen ja kuvataiteen rajapinnat alkavat ja loppuvat. Se on lopulta veteen piirretty viiva.

Vaatemerkki Haló toi Reidar Särestöniemen taiteen kuoseihinsa. Kuva: Haló

Millaisia taidekuoseja haluaisit vaatteisiisi? Innostaako muodin ja taiteen yhdistäminen? Voit keskustella aiheesta 1.11. 2022 kello 23:een saakka.

