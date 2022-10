Maksamattomat sähkölaskut ovat lisänneet maksuhäiriömerkintöjen määrää – toimi näin, jos sinulla on maksuvaikeuksia

Kallistuvien hintojen aikana sähkölaskun kanssa kipuilevien pitää ensimmäiseksi ottaa yhteyttä laskun lähettäjään ja pyytää maksuaikaan pidennystä tai maksujärjestelyä, neuvoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Sähköyhtiöiden mukaan heihin päin kannattaa olla yhteydessä ennen laskun erääntymistä.

– Jos tilanne on jo kriisiytynyt eli ei ole varaa ruokaan, lämpöön ja lääkkeisiin, silloin on heti otettava yhteyttä sosiaalipäivystykseen eikä ruvettava ottamaan esimerkiksi pikavippejä, hän sanoo.

Jos taas kyse on isommasta ylivelkaantumisesta, Beurling-Pomoell kehottaa kääntymään valtion talous- ja velkaneuvontaan.

– Siellä on mahdollista päästä velkajärjestelyyn, hän sanoo.

Ennen eräpäivää yhteys yhtiöön

Vattenfallilta korostetaan sitä, että asiakkaan on hyvä olla yhtiöön yhteydessä ennen laskun erääntymistä, koska silloin on helpompi sopia jatkotoimista.

– Voimme antaa lisämaksuaikaa laskulle eli tehdä niin sanotun eräpäivänsiirron. Silloin se on maksimissaan 21 päivää, kertoo liiketoimintajohtaja Taija Sjöblom.

Sähkölaskun voi maksaa myös kolmessa erässä.

– Tällä hetkellä korko juoksee normaalin korkolain mukaisesti. Eräpäivän siirrolla ja laskun jakamisella vältytään mahdollisilta muistutus- ja perintäkululta, Sjöblom sanoo.

Fortumilla sähkölaskun eräpäivää voidaan siirtää 30 päivällä.

– Tai voidaan myös tehdä lyhytaikainen maksusuunnitelma, sanoo yhtiön Suomen kuluttajaliiketoiminnan johtaja Tomi Hänninen.

Palveluina eränpäivän siirto ja lyhytaikainen maksusuunnitelma ovat maksuttomia.

Seitsemän prosentin viivästyskoron laskenta alkaa kuluttaja-asiakkailla korkolain mukaisesti 30 päivää laskun päivästä eli 16 päivää eräpäivän jälkeen. Korko lasketaan myös laskuille, joille on annettu maksuaikaa tai tehty maksusuunnitelma.

Maksusuunnitelma tarkoittaa kuukautta pitemmälle ajalle räätälöityä suunnitelmaa, jolla sähkölasku saadaan hoidettua.

Helenillä maksuajan jousto voi olla pisimmillään 35 päivää, kunhan toimii ennen eräpäivää eikä maksuja ole rästissä, kertoo myynti- ja asiakaspalvelun johtaja Anu-Elina Hintsa sähköpostitse.

Laskun maksupäivää voi siirtää veloituksetta kerran vuoden aikana. Seuraavilla kerroilla yli 14 päivän maksupäivän siirrosta veloitetaan. Palvelumaksu veloitetaan seuraavassa laskussa.

Jos maksupäivää siirretään alkuperäistä tuonnemmaksi, ylimääräinen maksuaika on korollista.

Maksamattomat sähkölaskut kasvattaneet maksuhäiriömerkintöjen määrää

Tänä vuonna tammi–syyskuun aikana maksuhäiriömerkintöjä on tallennettu 4 000 henkilölle siitä syystä, että joku sähkölasku on jäänyt maksamatta, kertoo viestintäpäällikkö Ville Kauppi Asiakastiedosta.

– Luku on kasvanut yhdeksällä prosentilla viime vuodesta, hän sanoo.

Kauppi muistuttaa, että luottotietolaki on muuttumassa joulukuun alussa. Kun lasku on maksettu ja tieto siitä on tallennettu Asiakastiedon rekisteriin, niin koko maksuhäiriömerkintä poistuu rekisteristä 30 päivän kuluttua.

– Tähän hetkeen ero on se, että toistaiseksi merkintä ei ole maksamalla poistunut. Siihen on saanut kyllä niin sanotun ref-lisämerkinnän, joka kertoo, että maksuhäiriön aiheuttanut velka on maksettu. Mutta maksuhäiriömerkintä näkyy edelleen tallennusajan, joka tapauksesta riippuen tyypillisesti vaihtelee kahdesta kolmeen vuoteen, Kauppi sanoo.

Muutos motivoi hänen mukaansa velallista maksamaan laskunsa, vaikka ongelmat olisivat menneet niin pitkälle, että maksuhäiriömerkintäkin olisi tullut.

