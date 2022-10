Viihdyttäjäksikin itseään tituleeraava Roope Salminen lopetti juomisen runsaat tuhat päivää sitten

Roope Salmisella on monta rautaa tulessa. Hän on juontaja, näyttelijä, sosiaalisen median vaikuttaja, tekee podcastia ja myös managerinkin töitä.

Puoli seitsemän -ohjelman vieraaksi tullut Salminen kuitenkin totesi, että häntä voi sanoa myös viihdyttäjäksi.

Ja onhan hän toki myös artisti ja Roope Salminen & Koirat -yhtyeen jäsen. Se on erityisen mieluinen rooli nyt, kun yhtyeeltä on julkaistu uutta musiikkia.

– Me ei ole kolmeen vuoteen julkaistu mitään ja vähän pelkäsin, että ketään ei enää kiinnostaisi. Vähän pelottikin. Joten voin rehellisesti sanoa, että olen aika liikuttunut siitä, miten hyvin tuo on otettu vastaan.

Salminen sanoo, ettei istuisi nyt haastateltavana ellei olisi kolmisen vuotta sitten tehnyt päätöstä laittaa korkki kiinni lopullisesti ja kokonaan.

Raittiiden päivien laskeminen on ollut päätöksen pitämisessä tärkeää – niitä on nyt yli tuhat. Salmisella on kännykässä sovellus, josta päivät näkisi tarkasti, mutta enää laskeminen ei ole jokapäiväistä.

– Ensimmäiset sata päivää meni aika lailla niin, että en seurannut vain päiviä vaan saatoin seurata tunteja. Ja ensimmäiset 6-7 päivää seurasin ihan minuutteja.

Salminen kertoo, että hänen teki aluksi mieli juoda koko ajan. Silloin jokainen raitis sekuntikin oli kotiin päin.

– Myöhemmin sekunnit muuttuivat minuuteiksi ja minuutit päiviksi. Ja sitten, kun mulla tuli tuhat päivää täyteen, niin huomasin sen vasta kun oli mennyt 1006 päivää. Eli melkein viikkoon en ollut katsonut sitä. Että kyllä se helpottaa ajan kanssa.

Katso koko Puoli seitsemän -lähetys tästä: