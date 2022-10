Kushtrim Ibishi huoltaa työkseen sähköpotkulautoja – kun perjantaina tyhjää hallin, se on maanantaina taas täynnä: "Alkoholi näkyy kaikessa"

Sähköpotkulautojen huoltaminen on jatkuvaa. Mekaanikko tietää, että kuluvien osien lisäksi huollossa työllistää kesällä ilkivalta, syksyllä potkulautoihin taas tulee enemmän sähkövikoja.

Tierin mekaanikko Kushtrim Ibishi ei osaa nimetä sellaista osaa, jota hän ei olisi vaihtanut sähköpotkulautaan uransa aikana.

– Lauta on ongittu merestäkin. Siihen on ihan kaikki pistetty uusiksi, mutta se on lähtenyt päälle, eikä ole ruostunut.

Ibishi aloittaa työpäivänsä Vaasan varikolla diagnosoimalla tallille tuodut vialliset laudat. Hän korjaa pienivikaisimmat laudat ensin ja siirtyy sitten isompitöisiin lautoihin.

– Syksyllä on enemmän sähkövikoja. Kesällä, kun ihmiset juhlivat, ilkivaltaa on aika paljon, hän kertoo.

Juhlinta näkyy varikolla siten, että viikonlopun käytön jäljiltä korjattavaa on enemmän kuin arkiviikon lopulla.

– Perjantaina hoidetaan halli tyhjäksi. Kun tulee maanantaina töihin, se on taas täynnä. Alkoholi näkyy kaikessa.

Sähköpotkulautojen kuluvia osia ovat muun muassa renkaat, laakerit, jarrut ja jouset.

– Kyllä ne kestävät ihan hyvin ajossa, jos niillä ajaa nätisti.

Yhdellä umpikumisella rengassetillä ajaa Ibishin arvion mukaan satoja tai peräti tuhat kilometriä...

– Jos ei polta kumia päin seinää.

Tier-sähköpotkulautojen vilkut kokevat toisinaan ilkivaltaa. Kuva: Juuso Kääriäinen / Yle

Pohjalaisyrittäjä on tyytyväinen lautojen käyttöaktiivisuuteen

Tierin kanssa yhteistyötä tekevän Sisäsataman Terassi Oy:n toimitusjohtaja Tommi Mäki kertoo olevansa tyytyväinen nyt päättymäisillään olevaan Tier-kauteen.

Tarkkoja käyttöastelukuja hän ei paljasta, mutta hyvänä kesäpäivänä pohjalaiskaupunkien yli 2 000 Tier-kulkuneuvolla on tehty yli 10 000 matkaa.

– Se tarkoittaa, että jokaisella pyörällä ja sähköpotkulaudalla on kolmesta kuuteen käyttäjää päivässä. Se on aika paljon.

Sisäsataman Terassi Oy:n toimitusjohtaja Tommi Mäki kertoo, että lautojen avulla on luotu pohjalaiskaupunkeihin uutta liikkumisen kulttuuria. Kuva: Juuso Kääriäinen / Yle

Tier-sähköpotkulaudat olivat tänä kesänä ensimmäistä kertaa vuokrattavissa Seinäjoella ja Kokkolassa. Vaasassa puolestaan on takana ensimmäinen kesä sähköavusteisilla polkupyörillä.

– Hienoa, että pohjalaiset ovat ottaneet omakseen uudenlaisen liikkumismuodon. Voisi sanoa, että olemme jopa itsekin positiivisesti yllättyneitä käyttöasteesta, Mäki iloitsee.

Sähköpyörillä ajetaan hänen mukaansa pitkiä, useiden kilometrien pituisia, matkoja. Ne ovat myös tavoittaneet uusia asiakaskuntia.

– Eli sellaisia, jotka eivät ole uskaltaneet tai halunneet näitä sähköpotkulautoja käyttää.

Ilkivalta työllistää

Tierin mekaanikko Ibishin mukaan lautojen kohtaaman ilkivallan määrä vaihtelee, mutta se on ollut luonteeltaan pientä.

Lautoja kaadetaan ja potkitaan, jolloin rytäkässä hajoaa muun muassa vilkkuja.

– Tuntuu, että tänä vuonna ilkivaltaa on ollut enemmän kuin viime vuonna. Ihan selvästi.

Mäki puolestaan toteaa, että muista kaupungeista saatavan datan perusteella pohjalaismaakuntien sähköpotkulaudat ovat päässeet vähemmällä.

– Pohjalaiset ovat selkeästi hyväkäytöksisiä kuljettajia.

Sähköpotkulaudan astinlaudan sisällä on potkulaudan niin sanottu keskushermosto. Kuva: Juuso Kääriäinen / Yle

Toisinaan lautoja on kuitenkin nostettu merestä tai lammista kaikissa kolmessa kaupungissa.

– Nämä ovat ihan yksittäistapauksia. Ei tällaisia vesistönoutoja mitenkään isoissa määrin ole tehty, Mäki sanoo.

Vaasassa ensimmäistä kesää käytössä olevat Tierin sähköavusteiset polkupyörät eivät mekaanikko Ibishiä vielä paljoa työllistäneet, sillä niiden viat ovat olleet pieniä.

Eräs osa tosin korostuu vandalismin takia.

– Penkki. Se on ollut niiden yleisin vika, mutta muuten olen yllättynyt siitä kuinka kestävää tekoa ne ovat.

Tier-kulkuneuvoihin kohdistuvat ilkivaltatapaukset ovat poliisiasioita. Mäki kertoo, että tapausten selvittelyssä auttavat muun muassa lautojen käyttämisestä syntyvä data, valvontakamerat sekä silminnäkijähavainnot.

– Lähestulkoon aina tekijä löydetään.

Tierin sähköavusteiset polkupyörät olivat vuokrattavissa Vaasassa tänä kesänä ensimmäistä kertaa. Kuva: Juuso Kääriäinen / Yle

Kausi jatkuu pysyvän lumen tuloon saakka

Tommi Mäki kertoo, että vuokrattavien sähköpotkulautojen kausi jatkuu niin kauan kuin pysyvä lumi ei haittaa ajamista.

– Vuosi sitten Vaasassa jatkettiin ajoja muistaakseni joulukuulle asti, eli keli sen ratkaisee.

Uusien sähköavusteisten polkupyörien kauden jatkamista läpi talven harkitaan. Pyörät pysyvät liikenteessä, mikäli se on turvallisuuden ja käytännön asioiden puolesta mahdollista.

Sisäsataman Terassi Oy:llä on yhteistyössä Tierin kanssa yli 2 000 sähköpotkulautaa Vaasassa, Seinäjoella ja Kokkolassa. Vaasassa niitä on noin 700, polkupyöriä noin 200.

Tierin sähköavusteisia polkupyöriä ja sähköpotkulautoja huolletaan Vaasassa Sisäsataman Terassi Oy:n tallissa. Kuva: Juuso Kääriäinen / Yle

Kauden loputtua Tierin mekaanikko Kushtrim Ibishi käy läpi kaikki talteenotettavat sähköpotkulaudat.

– Siinä on iso homma. Pitää seuloa ne, mitkä ovat ehjiä ja mitkä ovat rikki.

Hänellä on yksinkertainen vastaus siihen, kuinka tuleva talvi menee töitä tehdessä.

– Kuinka se menee? Ruuvatessa.

