Korona näyttää suuntaavan kausi-infektioksi, mutta tämä vuosi on vilauttanut uusia uhkia – virologi toivoo pandemian oppien jääneen mieleen

Tämä on vastedes vakiintunutta todellisuutta: influenssakausi on myös koronakausi. Kotikäyttöön on tullut testi, jonka avulla voi selvittää, ovatko kuume, niiskutus ja yskä SARS-CoV-2:n vai A- tai B-influenssaviruksen syytä.

Alfa, beta, gamma, delta – ja viime vuoden lopulta vähitellen vain omikron. SARS-CoV-2-koronavirusvariantit ovat vuorollaan väistyneet tarttuvamman tieltä.

Omikronin aika on kestänyt nyt yhtä kauan kuin alkuperäistä viruskantaa seuranneiden muiden varianttien yhteensä.

Onko virus siis löytänyt alkuvaiheen jälkeen mukavuusalueensa? Siltä se sekvensoinneissa näyttää, vastaa Helsingin yliopiston uhkaavien infektiotautien apulaisprofessori Tarja Sironen.

– Tällä hetkellä SARS-CoV-2:n evoluutio etenee niin kuin sen niin sanotusti odotettiin etenevän. Yksittäisiä mutaatioita tulee joka puolella erilaisissa alavarianttien alavarianteissa, mutta evolutiivinen maisema on tavallaan jo katsottu. Ja onhan omikron älyttömän tehokas.

Ohi COVID-19-pandemia ei likimainkaan ole. Koronatapauksia on nyt Suomessakin hyvin paljon, sanoo myös Sironen, mutta todellisia määriä on yhä vaikeampi arvioida.

– Liikkeellä on paljon muutakin kuin koronaa. Tämä on hengitystieinfektioiden sesonkiaikaa. Kun testaus ja sekvensointi ovat vähentyneet, niin ei meillä ole todellista käsitystä siitä, kuinka suuri osa infektioista on koronaa.

Omikronin alavariantin BA.5:n, joka on nyt vallalla Suomessakin, syrjäyttänevät Euroopassa sen alavariantit BQ.1 ja BQ.1.1 jo joulukuuhun mennessä, arvioi Euroopan tartuntatautivirasto.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan maailmassa kiertelee yli 300 omikronin jälkeläistä. 95 prosenttia on kehittynyt BA.5:stä.

Ranskassa BQ.1 on jyllännyt jo tovin, ja sieltä saadun näytön perusteella omikron näyttää jatkavan entisellä linjallaan: jälleen hieman ovelampana immuunijärjestelmän kiertämisessä mutta ennallaan oireiden voimakkuudessa.

Tarja Sironen mittaisi alkavan talven koronatilannetta sairaanhoitoa tarvitsevien määrällä.

– Sairaaloita pitäisi minun mielestäni kuunnella vähän herkemmällä korvalla. Jos sieltä nostetaan punaista lippua, olisi aika pikku juttu ottaa taas maskit käyttöön.

WHO julisti COVID-19:n pandemiaksi maaliskuussa 2020. Yhtä kategorista julistusta pandemian päättymisestä ei ole odotettavissa.

– Se olisi lähinnä tekninen asia ja ilmoitus, joka vaikuttaisi joihinkin toimiin. Voidaanhan sellainen jossakin vaiheessa antaa, mutta ei virus siitä mihinkään häviä, sanoo Tarja Sironen.

Apteekkien hyllylle on jo tullut jotakin sellaista, mikä kertoo "uudesta normaalista": kotitesti, jolla selvitetään samalla kertaa sekä korona- että influenssatartuntaa tutuksi tulleella vanupuikkomenetelmällä.

Se on hyvä esimerkki siitä, miten asiat menevät, sanoo Sironen. Tulevina vuosina ja ties kuinka kauan influenssa ja COVID-19 ovat kaksi tärkeää hengitystieinfektiotamme, ja niin on tästä eteenpäin joka talvi – jonakin vuonna enemmän ja toisena vähemmän.

– Vissi ero on kuitenkin siinä, että koronaa on paljon ympäri vuoden. Sitäkin jo on talvikaudella enemmän kuin kesällä, mutta vielä se ei ole asettunut niin kuin influenssa.

Aika ehkä luo lisää kausivaihtelua, mutta pelkästään oman immuunijärjestelmänsä voimin ihmislaji ei koronatauteja nujerra. Moniin viruksiin ei tule pysyvää immuniteettia, eikä ihminen pysy mukana virusten muuntumisvauhdissa.

Meillä on kuitenkin konstimme: rokotukset, lääkkeet ja muu hoito.

– Sitähän ovat muutkin asiat kuin täsmällinen viruslääke. Mutta jos lääkkeitä toisaalta käytetään sielläkin, missä ne eivät ole erityisesti tarpeen, sekin ajaa viruksen evoluutiota. Virus oppii väistämään myös niitä.

Influenssan suhteen on käynyt niin. Ensimmäiset influenssalääkkeet eivät ole enää tehokkaita, Tarja Sironen kertoo.

Nyt kun COVID-19:ää rohkenee ehkä vilkuilla jo hieman peruutuspeilistä, tekee mieli kysyä, miksi pandemian aiheutti juuri SARS-CoV-2. Pitäisikö peräti huokaista helpotuksesta, ettei kiertämään lähtenyt jokin ehkä vielä äkeämpi sukulainen?

– Yrityksiähän oli koko ajan. Kun on tutkittu esimerkiksi ihmisryhmiä, jotka asuvat maaseudulla, käyttävät erikoisia eläinlajeja ruuaksi tai joiden talossa on lepakkoja, niin kyllähän monilla on erilaisten koronavirusten vasta-aineita, vastaa Tarja Sironen.

COVID-19 oli vielä edessäpäin, kun Lounais-Kiinassa Yunnanissa testattiin 400 ihmisen verinäyte. Kuudelta löytyi muisto jostakin tuntemattomasta koronaviruksesta. Kuolonuhrejakin niillä oli saattanut olla, mutta kuolinsyyt olivat hävinneet muiden hengitystieinfektioiden joukkoon.

"Haluamme painottaa, etteivät tulokset välttämättä tarkoita täällä muhivaa epidemiaa, mutta ne osoittavat selvästi, miten tärkeää näiden ydinalueiden bioseuranta olisi", sanoi tutkimuksen tehneen ympäristöterveysjärjestö EcoHealth Alliencen (siirryt toiseen palveluun) johtaja Peter Daszak enteellisesti keväällä 2018.

– Ei siis mikään ihme, että sieltä tuollainen tuli. Luonto on ihan täynnä SARS-CoV-2:n kaltaisia koronaviruksia, vaikka toki hyvin erilaisiakin, Sironen sanoo.

Yksi koronapandemia ei myöskään tarkoita sitä, että muiden uhka olisi sillä kuitattu.

Koronaa ja myyräkuumetta Virologit ovat vanhastaan tutkineet metsämyyriä niiden Puumala-virusten takia. Ihmiseen päätyessään ne aiheuttavat myyräkuumetta. Kuva: Zoonar / AOP Koronaviruksia on myös jyrsijöissä, mitä ei ollut ajateltu oikeastaan ollenkaan; se huomattiin vasta muutamia vuosia sitten, vähän ennen COVID-19-pandemiaa, kertoo apulaisprofessori Tarja Sironen. Helsingin yliopistossa tutkitaan nyt metsämyyrien koronaviruksia. Aiempien myyräkuumetutkimusten takia käytettävissä on paljon jyrsijänäytteitä. – Iso osa myyräkuumetapauksista lienee sellaisia, ettei tartunnan saanut tiedä myyrää nähneensäkään, Sironen sanoo. Ruotsin maanviljelysyliopiston tutkimuksessa puolestaan jäljitetään parhaillaan myyräkuumeen ja muiden jyrsijöiden yhteyksiä. Mus i hus -sovelluksen (siirryt toiseen palveluun) avulla ihmiset voivat ilmoittaa taloonsa livahtaneista jyrsijöistä. – Alustava tutkimusdata osoittaa, että myyräkuumetapausten määrä on suorassa suhteessa samalta alueelta ilmoitettujen jyrsijähavaintojen kanssa. Jos ihmiset näkevät paljon jyrsijöitä talojen sisällä, alueella on paljon myös myyräkuumetta, Sironen kertoo.

COVID-19:n ja influenssan lisäksi voimiaan on tänä vuonna vilauttanut kaksi muuta virustautia, joilla olisi pahimmillaan ollut pandemiapotentiaalia. Keväällä yllättäneen apinarokon lisäksi Tarja Sironen nimeää Kiinassa havaitun Langya-paramyksoviruksen.

– Se oli pysäyttävä tieto. Paramyksoviruksiin kuuluu sellaisia, jotka aiheuttavat erittäin vakavaa tautia. Osa taas on kovia leviämään, etenkin tuhkarokko.

Paramyksovirukset ikään kuin kokeilevat hyppäystä eläimistä ihmisiin vähän siellä ja täällä; Langya-paramyksovirus lähti Kiinassa ilmeisesti päästäisistä mutta ei onneksi kyennyt tarttumaan ihmisestä ihmiseen, Sironen kertoo.

Hänen mukaansa on vaikea sanoa, millainen pandemia meitä olisi uhannut, ellei näin olisi käynyt.

– Sellaisia pandemioita ei ole ollut. Hendralla ja Nipahilla on hyvin iso kuolleisuus, mutta onneksi ne eivät ole lähteneet leviämään. Viruksen yltymisessä pandemiaksi on paljon tekijöitä, joita ei vielä tunneta, ja hirveän iso sattuman elementti.

Yksi uhkakuva on juuri nyt yli muiden.

– Ensin huomattiin, että lintuinfluenssa on jäänyt Eurooppaan kiertämään. Sitten viruksessa havaittiin joitakin mutaatioita, jotka istuvat aiempaa paremmin nisäkkäisiin, ja sitä kautta se voi tietysti päätyä ihmiseen, toteaa Tarja Sironen.

Vastikään kerrottiin, että lintuinfluenssaa oli todettu villieläinten lisäksi Espanjassa tarhaminkeissä.

– Se on jo askeleen lähempänä ihmistä. Vielä isompi askel olisi, jos virus sopeutuisi lisääntymään sioissa. Silloin soisivat hälytyskellot jo kovaa.

Influenssarokotteitahan meillä on, mutta nyt influenssa-asiantuntijoiden on pohdittava, milloin olisi tarve valmistaa lintuinfluenssarokotteita, Sironen kertoo.

– Ollaanko vielä ajoissa vai onko liian aikaista? Pitäisikö rokottaa eläimiä? Vai ihmisiä? Ratkaistavina on isoja kysymyksiä.

Lintuinfluenssa leviää ennennäkemättömästi Lintuinfluenssaan kuolleita kurkia kerättiin tammikuussa kumiveneisiin Hulajärvellä Israelissa. Alueella talvehtineista kurjista neljännes kuoli. Kuva: Abir Sultan / EPA Erittäin patogeenisen H5N1-viruksen aiheuttama lintuinfluenssa on koetellut 2000-luvun mittaan Euroopan ja Aasian lintuja, mutta nyt se on yltynyt Euroopan luonnonvaraisissa linnuissa pahemmaksi kuin koskaan ennen. Epidemioita todettiin vuosien 2021–2022 kaudella yli 3 500 villilintupopulaatiossa ja lähes 2 500 siipikarjatilalla. Virusta on alettu havaita myös nisäkkäillä. Tauti on koetellut Eurooppaa myös maantieteellisesti laajemmin kuin koskaan, Huippuvuorilta Etelä-Portugaliin, Irlannista Ukrainaan. Suomessa lintuinfluenssaa on todettu parina viime vuonna noin sadalla villilinnulla ja muutamalla nisäkkäällä. Lintututkijat arvioivat, että todellisuudessa tautia liikkuu Suomessakin paljon enemmän. Virus on nyt levinnyt myös Pohjois-Amerikassa luonnonvaraisiin lintuihin niin, ettei sitä asiantuntijoiden mukaan saada enää kitketyksi. Lintuinfluenssaan sairastunut ketunpoikanen eläinsuojelijoiden hoidossa Danen piirikunnassa Wisconsinissa Yhdysvalloissa. Kuva: Dane County Humane Society Lintujen kevät- ja syysmuutot ovat omiaan levittämään virusta, mutta tällä hetkellä ei näytä siltä, että epidemiat hiipuisivat muuttoaikojen välilläkään. Syy on epäselvä. Mutaatiot ovat saattaneet tehdä viruksesta entistä tarttuvamman tai sellaisen, että se kykenee leviämään uusiin lajeihin. Vuodesta 2003 tämän vuoden lokakuun alkuun Maailman terveysjärjestön tietoon tuli 865 ihmisten saamaa tartuntaa 20 maassa. Sairastuneista 53 prosenttia kuoli. Tartunnat olivat peräisin valtaosin siipikarjalta. Tänä vuonna tilanne on ihmisillä ollut rauhallinen.

COVID-19 ravisteli maailman huomaamaan virusten voiman. Tiedeyhteisö oli varoittanut lintuinfluenssapandemian vaarasta – koronaa ei osattu pelätä yhtä lailla – mutta silti taidettiin ajatella, että tilanne olisi hallittavissa.

– Niin. Varauduttiin ehkä liikaa vain uuteen influenssapandemiaan ja ajateltiin, että "on rokotteita, on lääkkeitä, ja kyllähän me tiedämme, miten virukset leviävät”. No ei tiedetty! Herätyssignaali oli voimakas, sanoo Tarja Sironen.

Virusten seuranta oli vähän epämuodikasta, mutta nyt siitä täytyy pitää kiinni, hän sanoo.

– Kun nyt on opittu tekemään seurantaa tehokkaasti, sitä ei saisi hukata. Toki pitää miettiä, missä se on fiksuinta, kaikkea ei tarvitse testata ja tutkia, mutta kyllä seurantaan pitää pistää paukkuja niin, että havaitsemme nopeasti, jos jossakin alkaa levitä jokin virus.

Entä jos leviäjä on niin uusi, ettei sitä tunneta? Miten sitä silloin voi seuratakaan? Sitä varten eri puolilla maailmaa on kehitteillä paljon viromityökaluja, vastaa Sironen.

Viromityökaluilla eläin-, potilas- tai ympäristönäyte käsitellään niin, että kaikki virukset saadaan sekvensoitua. Perimästä pyritään tunnistamaan tuttujen virusten kaukaisimmatkin sukulaiset. Menetelmät maksavat, mutta tutkijalle ne ovat rikas ja tarpeellinen työkalu.

– Mehän hukumme uusiin viruksiin! Otetaanpa mikä tahansa näyte, vaikka lepakko, niin siinä on kymmenen tai kaksikymmentä uutta virusta, ja niistä pitäisi päätellä, ovatko ne merkityksellisiä.

"Sitä on tarkoitus jatkaa. Meillä Suomessa ja maailmalla on paljon projekteja siitä, mitä kaikkea enemmän jätevedestä voitaisiinkaan seurata", kertoo Tarja Sironen.

Helsingin yliopistossa pyritään tekemään viromianalyyseistä mahdollisimman nopea, halpa ja tehokas tapa, jolla seuraava pandemiavaara tunnistettaisiin ajoissa.

– Tällä hetkellä keskitymme paljolti lepakoihin. Meillä on niitä monista maista, ja osa niiden viruksista muistuttaa ihmisen aikaisempia koronaviruksia. Tutkimme, kuinka moni on sellaisia, että ne voisivat ehkä tarttua ihmiseen, Sironen kertoo.

Influenssaakin ilman muuta seurataan, ja tutkitaan myös sen leviämistä, hän lisää.

– Virusten leviämistä ilmateitse ei minun mielestäni edelleenkään ihan hyväksytä. Tai ei ymmärretä, miten merkittävää se viruksille on.

SARS-CoV-2:stakin sanottiin pandemian alussa, että virus on liian painavissa pisaroissa levitäkseen helposti. Siksi maskejakaan ei ryhdytty heti suosittelemaan.

– Monet tutkimukset ovat näyttäneet, että virus on niissä pienenpienissä partikkeleissa, jotka leviävät helposti monien metrien päähän. Omissa projekteissamme olemme myös osoittaneet ilmahygienian tehokkuuden koronaviruksen torjunnassa, ja tutkimustyömme jatkuu, kertoo Sironen.

Jos päättäjät eivät ottaneet pandemiauhkaa ennen COVID-19:ää aivan tosissaan, niin virologitkin olivat hieman liian itsevarmoja, Tarja Sironen myöntää. Pandemia on saanut heidät palaamaan perusvirologiaan: Miten virus tarttuu? Miten se erittyy? Miten se leviää?

– Ajateltiin ehkä, että ne asiat oli tutkittu ja tiedetään. No eivät ne itse asiassa olleetkaan kauhean hyvin tiedossa.

Sironen kertoo menneensä itsekin tavallaan ihan perusasioiden äärelle, tutkimaan kokeellisesti muun muassa juuri sitä, tarttuvatko virukset pinnalta vai isossa tai pienessä pisarassa ja vaikuttaako se taudinkuvaan.

– Olemme kaikki varmasti oppineet hyvin paljon tästä pandemiasta. Oppeja ei vain pidä unohtaa saman tien.

Ei pelotella mutta ollaan valppaina? Juuri niin, vastaa Tarja Sironen.

