Bensan hinta ja ilmastopolitiikka puhuttavat eduskunnan kyselytunnilla – katso suorana

EU:n kaavailut luonnon ennallistamisesta jakavat hallitusta. Politiikassa on käyty viime aikoina keskustelua myös katujengeistä.

Kansanedustajat pääsevät tuttuun tapaan kysymään ministereiltä ajankohtaisista aiheista eduskunnan kyselytunnilla tänään torstaina kello 16.

Tällä viikolla on puhuttanut ennen kaikkea metsäpolitiikka, josta hallituksessa on erimielisyyttä.

Yle näyttää kyselytunnin suorana. Voit seurata sitä jutun pääkuvan paikalla olevalta videolta.

Seuraamme kyselytunnin keskeisen annin myös tähän juttuun.

Ministereistä vastaamassa ovat muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd.), valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) ja ympäristöministeri Maria Ohisalo (vihr.).

Taustalla on EU:n ennallistamisasetus, jonka tavoitteena on, että vähintään 20 prosenttia EU:n maa- ja merialueista olisi ennallistamisen kohteena vuoteen 2030 mennessä.

Puolueissa on erilaisia käsityksiä siitä, kuinka paljon Suomelle jäisi kansallista päätäntävaltaa asiassa. Myös esityksen kustannukset Suomelle ovat herättäneet keskustelua.

Kokoomus on jättämässä asiasta välikysymystä. Siinä on mukana ainakin myös kristillisdemokraatit. Kokoomuksen mielestä hallitus on laiminlyönyt Suomen kansallisten etujen ajamisen metsäpolitiikassa.

Myös niin sanottu maastapoistumisvero on puhuttanut tällä viikolla, samoin katujengit. Syksyn tärkeimpiin puheenaiheisiin kuuluvat toki myös inflaatio ja sähkön hinta.

* Voit keskustella aiheesta perjantaihin 28. lokakuuta 2022 klo 23:een saakka.

Lue myös:

Vaikeat asiat kasautuvat hallituksen pöydälle ja repivät rivejä eduskunnassa – Andersson: Joillakin on huolta kannatuskäyristä

Analyysi: Hallituskauden lopusta on tulossa riitaisa, etenkin keskustan ja vihreiden kehno kannatus repii jo sovitut asiat rikki

Vuosia valmisteltu saamelaiskäräjälaki jumahti taas – Ylen tiedot: keskusta pysäyttää saamelaisten oikeuksiin liittyvän lain