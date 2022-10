"Kompensointi on roskaa", sanoo professori ja väittää, ettei lentopäästöjä saada kuriin, koska poliitikot ovat varovaisia ja yhtiöt haluttomia

Kuva: Alamy/All Over Press

Lentopäästöjen vähentäminen on lähivuosien isoja ilmastotavoitteita.

Lentoliikenteen lähivuosien päästövähennykset ovat riittämättömiä ja perustuvat toiveajatteluun.

Näin sanoo Ylelle professori Stefan Gössling ruotsalaisesta Lundin yliopistosta.

– Puuttuu kunnianhimoa. Poliitikot tuntuvat ajattelevan, että tulee jokin maaginen tekninen läpimurto, ja ovat haluttomia velvoittamaan lentoyhtiöitä toimiin, Gössling sanoo puhelinhaastattelussa.

Gössling tutkii lentoliikenteen murrosta monitieteisesti talouden, ilmastonmuutoksen ja psykologian näkökulmasta. Hän on tunnettu alan tutkija, jolla on myös toinen professuuri Linnaeuksen yliopistossa.

Yle kertoi tiistaina YK:n alaisen ilmailujärjestön ICAO:n päätöksestä, jonka mukaan lentoliikenne pyritään saamaan hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.

"Kompensointi on roskaa" – ja muut toimet riittämättömiä

ICAO laskee teknisen kehityksen, uusiutuvan polttoaineen yleistymisen ja päästöjen kompensoinnin varaan. Konkreettiset suunnitelmat kuitenkin puuttuvat.

Riittämätöntä, sanoo Gössling.

– Jos suoraan sanon, niin kompensointi on roskaa. Siinä keskitytään hiilipisteisiin ja metsänkasvatukseen, mikä ei ole ollenkaan järkevää kun maailma on tulessa jo nyt, Gössling sanoo Ylelle.

– Ilmaston lämpenemisen ylärajana pidetään kahta astetta vuoteen 2030 mennessä.

Kompensoinnin kääntöpuolia käsitteli tällä viikolla myös Ylen MOT-toimituksen juttu.

Sähkölentokoneiden tai synteettisten polttoaineiden yleistymistä pitää odotella vielä pitkään. Pohjoismaissa sähkölentokoneita aiotaan ottaa käyttöön lähivuosina, mutta koneet ovat vielä pieniä ja kantamat lyhyitä.

Ainoa 2020-luvun realistinen päästövähennyskeino on korvata fossiilista polttoainetta uusiutuvalla.

Se on hidasta, sillä uusiutuvan lentopolttoaineen tuottaminen on vielä vähäistä ja kallista. Myyntihinta lentoyhtiöille on kolme–viisi kertaa tavallista polttoainetta enemmän.

Niinpä jäsenmaat kaavailevat parhaillaan hierottavissa ensimmäisissä EU-velvotteissa, että vuonna 2025 kaksi prosenttia lentopolttoaineesta olisi uusiutuvaa ja vuonna 2030 viisi tai kuusi prosenttia.

– Se on todella vähän. Kuusi prosenttia voisi nostaa polttoainekustannusta 30 prosenttia, mikä voisi nostaa pakettimatkan hintaa noin kymmenen prosenttia. Se on liian vähän, jotta sillä olisi todella merkitystä, Gössling laskee.

Jos kansalta kysytään, päästöt tulisi saada alas

Isot toimet ovat jäämässä vasta vuosikymmenen päähän.

Uusiutuvien polttoaineiden tavoitteessa kaavaillaan harppausta vasta vuosille 2030–2035, jona aikana velvoitetta nostettaisiin nopeasti 20 prosenttiin.

Kansa tahtoisi toisin, Gössling sanoo. Kyselytutkimusten mukaan tavalliset ihmiset kannattavat päästövähennyksiä. Lentämisen osuus maailman ilmastopäästöistä on arviolta 2,5–3,5 prosenttia (siirryt toiseen palveluun).

– Kuluttajina emme halua muuttaa käyttäytymistämme, mutta kansalaisina haluamme muutosta. Monissa maissa kaksi kolmasosaa ihmisistä haluaa lentoliikenteen päästöjen vähenevän, Gössling sanoo.

Tällainen tulos tuli muun muassa McKinseyn tuoreessa kyselyssä (siirryt toiseen palveluun) lentomatkustajille.

– Mutta elleivät hallitukset painosta yhtiöitä ottamaan uutta teknologiaa käyttöön, mikään ei muutu, Gössling jatkaa.

"Jos veroa kutsutaan maksuksi, ihmiset kannattavat sitä enemmän"

Käsillä on pattitilanne, Gössling sanoo.

Politiikan kahtiajako ja muutosvastarinta on hänen mielestään voimistunut. Sellaisiakin ehdotuksia joista ollaan pitkälti yhtä mieltä vastustetaan, jos ne tulevat väärältä taholta.

Gössling keskittäisi hinnankorotukset paljon lentäviin bisnesluokan matkustajiin, ottaisi käyttöön lentoliikenteen hiiliveron ja kiristäisi uusiutuvan polttoaineen velvotteita.

– Mutta hiiliveroja ei suosita. Osittain kyse on sanamuodoista. Jos veroa kutsutaan ympäristömaksuksi, ihmiset kannattavat sitä enemmän.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit keskustella aiheesta 30.10. kello 23:een saakka.

Lue lisää:

Maailman maat sopuun lentoliikenteen ilmastopäästöjen leikkauksista – “Ilmaista tämä ei ole”, sanoo asiantuntija

Lentoliput alkavat nyt kallistua, Ylelle arvioidaan – lennot ulkomaille voivat olla lähivuosina muutaman kympin kalliimpia

MOT:n selvitys paljastaa, että kompensointien ilmastohyödyn mittaaminen on vähintäänkin epäselvää