Yli 20 miljoonaa euroa maksaneen Turun Logomon sillan käyttö on ollut vähäistä – käyttäjämäärät lasketaan nyt ensi kertaa

Logomon silta ylittää Turun ratapihan. Se on vajaa 140 metriä pitkä ja 6 metriä leveä.

Logomon silta on neliöhinnaltaan todennäköisesti Suomen kallein, mutta sillä ei juuri käyttäjiä näy. Nyt Turku aikoo selvittää ensimmäistä kertaa, kuinka monta kulkijaa vuoden käytössä olleella sillalla on.

Turun ratapihan ylittävä Logomon silta otettiin käyttöön vuosi sitten, marraskuun 3. päivä. Kevyelle liikenteelle tarkoitetun sillan käyttäjien määrää ei ole seurattu, joten Turun kaupungilla ei ole käsitystä, kuinka moni ihminen siltaa pitkin kulkee päivässä.

– Voisin kuvitella, että satoja on joka tapauksessa, sanoo rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää.

Luulisi, että käyttäjämäärät kiinnostaisivat Turkua, sillä silta maksoi 21,6 miljoonaa euroa, ja on todennäköisesti neliöhinnaltaan Suomen kallein silta.

Mäenpään mukaan kaupungilla ei ole ollut sillalle käyttäjätavoitteita, sillä silta on rakennettu enemmänkin tulevaisuutta ajatellen. Alueelle on tulossa lisää asuntoja, matkakeskus ja mahdollisesti elämyskeskus jäähalleineen.

– Emme oikeastaan ole koskaan olettaneet mitään, että paljonko käyttäjiä tulee. Tämä aluehan kehittyy koko ajan, joten sillalle tulee lisää käyttäjiä myöhemmin.

Logomon sillalle rakennetaan asemalaitureille johtavat hissit ja portaat syksyyn 2024 mennessä, jolloin Helsingin junat alkavat taas kulkea päärautatieasemalle. Kuva: Johanna Manu / Yle

Käyttäjämäärät lasketaan videolta

Turun keskustassa on kolme muuta siltaa – Aurasilta, Kirjastosilta ja Teatterisilta – joilla on liikenteen automaattiset laskentalaitteet. Ne rekisteröivät erikseen jalankulkijat, polkupyörät ja autot kumpaankin suuntaan. Laitteiden tilastot ovat avointa dataa, johon kuka tahansa voi tutustua (siirryt toiseen palveluun).

Ylen tiedusteltua, miksi vastaanvanlaista laskuria ei voitaisi järjestää Logomon sillalle, kaupunkirakentamisjohtaja Kimmo Suonpää vastaa, että laskennan toteuttaminen laskurilla olisi Logomon sillalla vaikeaa.

Rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpään mielestä Logomon silta kannatti rakentaa: "Kyllä silta paikkansa lunastaa, kunhan käyttäjämäärät kasvavat." Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Muutamaa päivää myöhemmin rakennuttamispäällikkö Jukka Mäenpää kertoo, että kaupungissa on päädytty ratkaisuun, jossa sillan käyttäjät lasketaan manuaalisesti.

– Meillä on sillalla tallentava videovalvonta ja ajatuksena on, että nauhoitamme videon vuorokauden ajalta ja laskemme sieltä kävijämäärät.

Mäenpää sanoo, että Logomon sillan laskenta toteutetaan lähiaikoina.

– Meidän liikennesuunnittelumme katsoo sopivan päivän, jotta saisimme keskimääräisiä kävijämääriä ylös.

Hiljainen silta

Yle Turku kysyi Logomon sillan 1-vuotispäivän kunniaksi, mitä mieltä turkulaiset ja Turun päättäjät ovat kaupungin puhuttavimmasta siltahankkeesta.

Eetu Pitkäsen työmatka Turun keskustaan lyheni satoja metrejä Logomon sillan ansiosta. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Logomon silta on jakanut kaupunkilaisten mielipiteet heti alusta lähtien, sillä sillan kustannukset karkasivat käsistä ja rakentaminen viivästyi vuosilla.

Siitä kaikki haastatellut ovat yhtä mieltä, että sillan käyttö on todella vähäistä. Esimerkiksi Ylen haastattelujen aikaan, keskellä päivää, sillan ylitse käveli tunnin aikana parikymmentä ihmistä.

Turkulainen Eetu Pitkänen käyttää Logomon siltaa päivittäin työmatkallaan. Hän on siihen tyyväinen.

– Käyttömielessä kiva, budjettimielessä ei ehkä niinkään. Käyttäminen on tosi jees, ei tarvitse autoa enää ollenkaan.

Päivittäisten työmatkojensa aikana Pitkänen on pannut merkille, että sillan käyttö on vähäistä.

– Aika hiljaiselta sillan liikenne näyttää. Silloin kun junat tulevat Tampereelta, niin silloin muutama ihminen tulee vastaan. Muuten saa mennä rauhassa.

Kolme kertaa viikossa siltaa käyttävä Pekka Nummelin kertoo myös, että harvoin sillalla kehenkään törmää.

Hänen mukaansa kaupunkilaiset eivät ole saaneet rahoilleen vastinetta.

– Ei se varmaan ikinä maksa itseään henkisestikään takaisin. Hinta on ihan käsittämätön. Se tulee aina mieleen, kun tuosta kävelee.

Pekka Nummelin toivoo, että Logomon sillasta on enemmän iloa turkulaisille, mikäli elämyskeskus rakennetaan ratapiha-alueelle. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Linda Pukari käyttää Logomon siltaa aina matkatessaan junalla. Hänen mukaansa sen kautta pääsee paremmin asemalle.

– Kyllä se on helpottanut, kun tuo vanha silta on niin epäkäytännöllinen. Tämä on toiminut.

Pukari sanoo samaa kuin kaikki muutkin siltaa säännöllisesti käyttävät, että hiljaista on.

– En ole kauhean usein nähnyt muita ihmisiä. Aika yksin siellä saa kävellä.

Linda Pukari on tyytyväinen Logomon siltaan, sillä se on helpottanut kulkua Tampereen juniin. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Tuliko rahalle vastinetta?

Yle kysyi myös Turun valtuustoryhmien puheenjohtajilta, mitä ajatuksia Logomon sillan ensimmäinen vuosi herättää.

Keskustan Jarmo Laivoranta sanoo, että siltaan käytetyille rahoille ei ole saatu nykyisillä käyttäjämäärillä vastinetta.

– Nykyisellä käytöllä siltaan sijoitetulle rahalle saatava vastike on olematon. Nykykäytön takia siltaa ei olisi kannattanut rakentaa.

SDP:n Taru Pätärin mukaan koko Logomon siltaprojekti on ollut epäonninen ja erittäin kallis.

– Se on jättänyt leimansa koko siltaan, joten kovin tyytyväinen hankkeeseen ei voi vielä tässä vaiheessa olla.

Pätäri arvelee myös sillan käytön olevan luultua vähäisempää.

– Luulen käyttäjämäärän olevan todella paljon alhaisempia kuin odotettiin ja tähän vaikuttaa sillan sijainti.

Valtuustoryhmien puheenjohtajien mielipiteet sillalle asennettavasta käyttäjälaskurista jakaantuvat. Toiset kaipaisivat laskuria, jotta kuva sillan todellisesta käytöstä selkeytyisi. Osan mukaan se vain pahentaisi tilannetta.

– Laskuria sinne ei tarvitse laittaa. Se vain lisäisi ja pitkittäisi keskustelua sillan tarpeesta tai turhuudesta, sanoo RKP:n Nicke Wulff.

Wulff kuuluu myös niihin valtuutettuihin, joka ei ole itse koskaan edes käynyt koko sillalla. Hän mielestään kaupunkilaiset eivät ole saaneet Logomon siltaan sijoitetuille rahoille vastinetta.

– Emme todellakaan ole saaneet rahalle vastinetta, kun samalla rahalla olisi rakentanut 4 pientä koulua tai päiväkotia.

Kaupunki on saanut palautetta siitä, että Logomon sillan lasit häikäisevät autoilijoita auringonpaisteella ja että sillan kansi on kävelijöiden mielestä talvella liukas. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Osa valtuutetuista muistuttaa, että Logomon sillan todellinen käyttö tulee selviämään vasta myöhemmin. Vihreiden Sofia Engblom sanoo, että siltaan on latautunut paljon odotuksia, joista toistaiseksi vain harva on lunastettu.

– Silta täyttää jotkin sille asetut odotukset, mutta käytetyille rahoille tullaan varmaankin saamaan lisää vastinetta, kun ratapihaa kehitetään kokonaisuudessaan tulevaisuudessa.

Vasemmistoliiton Mirka Muukkosen mielestä Logomon silta itsessään on hieno, mutta rakentamista olisi pitänyt myöhentää.

– Se täydentää ratapihan parhaillaan rakentuvaa kokonaisuutta. Silta on vain rakennettu väärään aikaan eli liian aikaisin muuhun kokonaisuuteen nähden.

Voit keskutella aiheesta maanantaihin 31.10. kello 23:een asti.

