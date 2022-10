Finnair yrittää katkaista kolmen vuoden tappiokierteen – toimitusjohtaja: "Liikevoittoa luvassa kesällä 2024"

Lentoyhtiö Finnair teki heinä-syyskuussa voittoa ensimmäisen kerran sitten koronapandemian alun. Yhtiön mukaan koko vuodesta on silti tulossa edelleen vahvasti tappiollinen.

Finnairin vertailukelpoinen liiketulos oli heinä-syyskuussa 35,2 miljoonaa euroa voitollinen, ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019. Tämä oli selkeä positiivinen yllätys markkinoille.

– Puhutaan virstanpylväästä yhtiölle. Etenkin liikevaihdon kehitys, lipputuotot ja lippujen hinnat kasvoivat odotuksia paremmin, mikä sitten valui hyvällä hyötysuhteella kannattavuuteen, sanoo Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen.

Nettotuloksen painoivat 37 miljoonaa euroa tappiolle raskaat pääomakulut eikä taseessakaan ole kehumista.

– Finnair on velkaantunut tosi rajusti. Ensin koronapandemian aikana ja nyt sitten kun Venäjän ilmatilan sulku astui voimaan. Omavaraisuusaste on hyvin alhaisella tasolla, vaikka tasetta on tänä vuonna paikattu muun muassa valtion myöntämällä pääomalainalla.

Vuoden vaihteeseen asti Finnairilla riittää hyvin varauksia, mutta inflaatio saattaa tehdä lopun kesällä palautuneelle kysynnälle. Finnairin toimitusjohtajan Topi Mannerin mukaan koko vuoden tulos tulee olemaan huomattavan tappiollinen.

Käänne on luvassa vasta vuonna 2024.

– Strateginen tavoite on päästä viiden prosentin liikevoittotasolle vuoden 2024 puolivälissä. Viimeisen vuosineljänneksen tulos on askel oikeaan suuntaan, sanoo Topi Manner.

Mannerin mukaan Finnairilla on edessä pitkä tie yhtiön tervehdyttämisessä. Yksi osa sitä ovat parhaillaan käynnissä olevat muutosneuvottelut, jossa Finnairin tavoittena on vähentää 200 työpaikkaa.

Suomi on syrjässä Euroopan matkustusvirroista – katse Lähi-itään

Eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat raportoineet Finnairia merkittävästi vahvemmista tuloksista. Esimerkiksi IAG kertoi kolmannen vuosineljänneksen liikevoiton olevan 1,2 miljardia euroa, kun vuosi sitten se teki vielä 452 miljoonan liiketappion. Yhtiö omistaa British Airwaysin, Air Linguksen sekä espanjalaiset Iberian ja Vuelingin.

Myös Lufthansa on kertonut oikaistun liiketuloksen olevan noin 1,1 miljardia euroa.

– Finnair on kärsinyt Venäjän ilmatilan sulusta huomattavasti enemmän kuin monet länsimaiset kilpailijat. Takamatkaa Finnairilla on kuljettavanaan tämän tuplakriisin takia, pohtii Antti Viljakainen.

Helsinki-Vantaan sijainti on syrjäinen Pohjois-Amerikan ja Euroopan välisessä liikenteessä. Myös Atlantin ylittävä liikenne on erittäin kilpailua. Finnair tavoittelee parempia yksikkötuottoja lisäämällä lentoja Qatarin Dohaan, jonka kautta avautuu runsaasti jatkoyhteyksiä.

– Tässä tilanteessa, kun Venäjän ilmatilanne on kiinni, niin globaalit lentoliikenteen hubit idän ja lännen välillä siirtyvät Lähi-Itään ja Qatar Airways on meidän vahva oneworld-allianssikumppani, sanoo Topi Manner.

Lentoreitin avaamista Dohaan Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen pitää tarpeellisena avauksena.

– Tämäntyyppisiä avauksia Finnair tarvitsee, jotta Venäjän ilmatilan sulun takia käyttämättömäksi jäänyttä kapasiteettia saadaan ilmaan.

Mutta uudet avaukset eivät riitä korvaamaan menetettyjä Aasian-reittejä, eikä Finnairissa uskota Venäjän ylilentokiellon poistuvan vuosikausiin. Niinpä yhtiö pienenee pysyvästi, ja Finnairin odotetaan talven aikana ilmoittavan laajarunkolaivaston supistamisesta.

– Yhtiö tulee osana uutta strategiaa harkitsemaan laivastonsa kokoa, se on sanottu hyvin suoraan. Käytännössä se tarkoittaa, että laivastoa tullaan jossain määrin pienentämään, sanoo Antti Viljakainen.

Finnairin velka kasvoi 2,7 miljardiin euroon

Syyskuun lopussa Finnairin oikaistu korollinen velka oli 2 755,9 miljoonaa euroa. Yhtiö on tehnyt tappiota pandemian aikana yli kaksi miljardia euroa. Mannerin mukaan lisää lainarahaa ei tarvita, mikäli käynnissä oleva säästöohjelma onnistuu.

– Venäjän ilmatilan sulku vei pohjan pois meidän Aasian-strategiastamme. Meidän pitää muuttaa strategiaa ja palata kannattavaksi markkinoilla, jotka ovat meille avoimia. Meidän on löydettävä uusia tuottolähteitä ja uusia kustannussäästökohteita, joilla palautetaan kilpailukyky ja kannattavuus, sanoo Manner.

Mutta millainen on todennäköisyys, että valtio saa tukiaan jossain vaiheessa takaisin?

– Paljolti riippuu siitä, miten Finnair onnistuu kannattavuutensa parantamisessa ja miten markkinadynamiikka alalla kehittyy. Finnair tarvitsee valtion kaltaista vahvaa pääomistajaa edelleen, jotta liiketoiminta saadaan palautettua kestävälle pohjalle sekä tuloksen että taseen osalta, sanoo Antti Viljakainen.

