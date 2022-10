Suuret vaihtelut sähkön hinnoissa jatkuvat – Ylen sivuilta voi nyt seurata jatkuvasti päivittyvää tietoa sähkön hinnasta ja kulutuksesta

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Moni on viime kuukausina saanut tottua sähkön hinnan nopeisiin vaihteluihin ja koviin korotuksiin, jos esimerkiksi määräaikainen sähkösopimus on päättynyt.

Energiayhtiö Vattenfall ennakoi tuoreessa katsauksessaan (siirryt toiseen palveluun), että vanhoihin hintoihin ei ole heti luvassa paluuta.

– Ensi talven osalta on paljon epävarmuuksia; onko talvi kylmä vai lauha, kuinka paljon tuulee ja onko Olkiluoto 3 toiminnassa. Se pitää talvikuukausien hinnat korkealla. Ensi keväänä ja kesänä mennään jo maltillisempaan suuntaan, kommentoi Vattenfallin vanhempi sähkösalkunhoitaja Juho Kinni yhtiön katsauksessa.

Yle kertoi aiemmin lokakuussa, että sähköyhtiöiden asiakaspalvelut ovat ruuhkautuneet yhteydenotoista, ja yhä useampi sähkösopimuksensa uusimaan joutuva on vaihtanut pörssisähköön. Sen hinta vaihtelee tunneittain sen mukaan, paljonko tuotantoa on saatavilla ja paljonko sähköä kulutetaan.

Jos kulutus on korkealla ja tuotannosta niukkuutta, hinta voi nousta korkealle. Viime viikkoina hinnat tosin ovat olleet paikoin varsin edullisia.

Yle alkaa julkaista päivittyvää tietoa sähkön hinnasta ja kulutuksesta

Koska kiinnostus sähkön hintoihin on suurta ja pörssisähkön hinnat koskevat entistä useampia kuluttajia, Yle alkaa julkaista sivuillaan jatkuvasti päivittyvää grafiikkaa, joka näyttää sähkön hinnan ja kulutuksen.

Päivittyvä grafiikka näkyy Yle.fi-etusivun selainversiossa ja eri uutisjutuissa, jotka käsittelevät sähkön hintaa ja sähkömarkkinoita. Grafiikka näyttää saman päivän sähkön hinnat tunneittain. lltapäivällä grafiikkaan tulevat myös seuraavan päivän hinnat, kun ne ovat määräytyneet Nord Pool -sähköpörssissä.

Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Grafiikan välilehdeltä on myös nähtävillä sähkön kulutus saman päivän aikana. Tuleville tunneille näkyy ennustettu kulutus. Grafiikkaan on merkattu taso, joka on ollut huippukulutus aiempana talvena. Grafiikka on pelkistetty, tarkat tiedot tämän hetken sähköntuotannosta ja -kulutuksesta voi nähdä Fingridin verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun).

Juuri huippukulutuksen kattaminen voi tulla talvella olemaan vaikeaa, jos useat riskit sähköntuotannossa toteutuvat.

Vaikein tilanne tulisi olemaan, jos Olkiluoto 3:n uusi ydinreaktori ei ole toiminnassa, on vähätuulinen ja erittäin kylmä sää, ja samat olosuhteet ovat muuallakin Pohjolassa pitkän aikaa.

Pahimmillaan tilanne voisi johtaa kiertäviin sähkökatkoihin kulutuksen leikkaamiseksi. Sähkön kulutus vaihtelee merkittävästi vuodenaikojen ja lämpötilojen mukaan.

Kiinnostus oman energiankäytön seurantaan on suurta

Suurista sähkönmyyjistä niin Helen kuin Fortum kertovat, että pörssisähkösopimuksen ottaa nyt yhä useampi. Johtaja Antti Paananen Energiavirastosta kommentoi aiemmin lokakuussa, että osa kuluttajista joutuu siirtymään pörssisähköön, koska muita sopimustyyppejä ei ole enää tarjolla.

Helsingin energiayhtiö Helenissä on huomattu, että kiinnostus oman energiankulutuksen hallintaan on kasvanut paljon.

– Meillä on tehty data-analyysiä ja huomattu, että pörssisähköä käyttävät asiakkaat ovat vähentäneet kulutusta viimeisen vuoden aikana 15 prosenttia. He ovat samalla pystyneet saavuttamaan markkinahinnan keskiarvoa alempia kustannuksia, eli ovat pystyneet hienosti aikatauluttamaan sähkön kulutustaan alemmille tuntihinnoille, sanoo Helenin myynti- ja asiakaspalvelun johtaja Anu-Elina Hintsa.

Fortumilla on huomattu, että asiakkaat ovat ryhtyneet säästämään sähköä, olipa heillä voimassa minkälainen sähkösopimus tahansa.

– Se on nyt huomattu, että asiakkaat ovat todella alkaneet säästää energiaa. Tämä huomataan kaikentyyppisten sopimusten kohdalla, että nyt vähennetään energiankulutusta, kertoo Suomen kuluttajaliiketoiminnan johtaja Tomi Hänninen Fortumilta.

Fortum kertoo tarjoavansa edelleen myös määräaikaisia, kiinteähintaisia sopimuksia. Hänninen mainitsee Fortumin tarjontaan kuuluvan myös 24 kuukauden määräaikaisen sopimuksen, jossa hinta on kiinteä, mutta keskittämällä sähkön käyttöään edullisemmille tunneille, voi vaikuttaa sähkölaskun loppusummaan kulutusvaikutusmekanismin avulla.

– Mekanismilla voi tulla laskuun vähennys tai toki myös lisämaksua riippuen sähkön käytön ajoituksesta. Näin kuluttaja voi kuitenkin hyötyä pörssisähkömekanismista ja kulutuksen ajoittamisesta, Hänninen sanoo.

Lue myös

Kaasun hinta laskee nyt jyrkästi – se tekee myös sähköstä halvempaa Suomessa ja Euroopassa

Kiista sähköyhtiö Lumo Energian ympärillä mutkistuu: Asiakkaat saattavat jäädä puille paljaille, viranomainen haluaa selvittää 40 miljoonan dollarin kohtalon

EU:n kaasuvarastojen riittävyys punnitaan ensi vuonna, arvioi professori – Vaihtoehtoisiin energialähteisiin siirtymisestä tulossa pitkä prosessi

Tässä on Olkiluodon vaurioitunut osa, joka voi aiheuttaa suomalaisten sähkölaskuun nousupaineita ja murheita sähkön saatavuuteen