Ruokajono kasvaa, mutta tarjottavaa on entistä vähemmän: "Monesta keskituloisesta on tullut pienituloinen", sanoo auttaja

Mikkeliläinen Esko Vepsäläinen kurvaa Mikkelin Moision vanhan sairaala-alueen takapihalle yhteiskyydillä kahden kohtalotoverin kanssa.

– Köyhän on pakko yrittää. Kaikki kustannukset nousevat nyt älytöntä vauhtia. Vuokrankorotusilmoitus tuli tänä aamuna.

Väkeä valuu hyväntekeväisyysjärjestö ViaDian ruoan jakelupisteeseen tasaisesti jo reilua tuntia ennen jakelun alkamista. Puoli tuntia ennen koittaa jännittävä hetki, kun jokainen vuorollaan nostaa vapaaehtoisen työntekijän hatusta arvan.

Esko Vepsäläisellä käy tällä kertaa hyvä tuuri. Mies nostaa numeron 13.

Sisällä, sairaalan vanhassa työpajassa on käynyt kuhina jo parisen tuntia.

Vapaaehtoiset ja työkuntoutuksessa olevat ovat hakeneet kauppojen lastaussilloilta ylijäämäruokia aamukahdeksasta lähtien.

Ruoat lajitellaan pöytätasoille tuoteryhmittäin. Maitotuotteita, leipää ja kahvileipiä on tällä kertaa kohtuullisen paljon, mutta löytyy joukosta myös isoja, savustettuja lohifilepaloja.

Kierros tapahtuu reippaasti, vaikka kukaan ei ole hoputtamassa. Jokaisen tuoteryhmän pöydän takana seisoo vapaaehtoinen, joka kertoo minkä verran mitäkin tuotetta voi ottaa.

Veli-Pekka Mäkelä, Pirjo Haapanen ja Klaus Lindeman lajittelevat ruoka-avussa jaettavia leipiä tarjolle ViaDian tiloissa Mikkelissä. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Tarve kasvanut ja apu vähentynyt kolmasosalla

ViaDia on tehnyt Mikkelissä ruokajakelua vuodesta 2005 alkaen. Yhteisön perustaja ja nykyinen erikoisasiantunija Sami Järvinen on huolestunut.

– Tarvitsijoiden määrä on kasvanut keväästä kolmannekselle. Hävikkiruoan tarjonta on notkahtanut myös kolmannekselle.

Järvisen mukaan ruokajakelun piirin on tullut perheitä, työssäkäyviä tavallisia kaupunkilaisia.

– Monesta keskituloisesta on tullut pienituloinen. Korkojen ja sähkön hintojen nousu voivat molemmat nostaa perheen menoja sadoilla euroilla kuukaudessa, Järvinen sanoo.

Samaa sanoo valtakunnallisen ruoka-aputoiminnan kehittämisen parissa työskentelevä Ruoka-apu.fi-palvelun Jenni Passoja.

Suomessa ruoka-aputoimintaa on yhteensä lähes tuhannella järjestöllä, seurakunnalla ja kunnalla. Ruoka-apua toteutetaan pääosin vapaaehtoisvoimin, ja vapaaehtoisiakin on tuhansia.

– Teimme syyskuussa kyselyn eduskunnan köyhyyspäivää varten. Noin sata toimijaa vastasi ja yli puolet heistä kertoi, että tarve kasvaa. Sama viesti on tullut jo kolmena vuotena peräkkäin.

Kurja taloustilanne tuo nälän lisäksi paljon sosiaalisia ongelmia.

– Selvästi on entistä enemmän tarvetta myös mielenterveyspalveluilla, velkaneuvonnalle ja digineuvonnalle. Digisyrjäytyminen on iso huoli.

Jenni Passojan vetämä ruoka-apu.fi koordinoi noin tuhannen ruoka-jakelussa olevan yhteisön toimintaa. Kuva: Jenni Passoja

EU-rahoitus kreivin aikaan

Mikkelissä ViaDia on vastaamassa pahenevaan tilanteeseen tehostamalla sekä ruoan keräilyä, jakelua että sosiaalisten palveluiden tarjontaa.

– Saimme juuri oikealla hetkellä ely-keskukselta hankerahaa puoli miljoonaa. Se on iso apu tähän tilanteeseen ja meillä on pitkälti valmiit verkostot, joita voimme nopeasti laajentaa, Sami Järvinen sanoo.

Nykyisin lähinnä maakunnan kaupungeissa Mikkelissä, Pieksämäellä ja Savonlinnassa toimiva ruokajakelu on tarkoitus ulottaa myös pienempiiin kuntiin.

– Samassa yhteydessä on luontevaa viedä tarjolla myös velkaneuvontaa ja digineuvontaa.

Myös yhteisiä ruokailuhetkiä on tarkoitus järjestää maakunnan pienemmillä paikkakunnilla, itse tai yhteistyössä toimivien yhteisöjen kanssa.

– Teemme tiivistä yhteistyötä muiden järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Digineuvontaa ja mielenterveyspalveluita ostamme ulkoa.

Hankkeen tarkoitus on, että sen päätyttyä paikkakunnille jäisi pysyviä toimintamalleja.

Sami Järvinen toimii vapaaehtoisena perustamassaan ViaDia Mikkelissä. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Teollisuuden hävikkiä voisi hyödyntää

Kaupat ovat onnistuneet vähentämään omaa ruokahävikkiään tehostamalla alennuslapuilla varustettujen tuotteiden myyntiä. Viimeisen myyntipäivän alennusmyyntiä on aikaistettu esimerkiksi S-ryhmässä muutamalla tunnilla.

– Se on tietysti hyvä asia, mutta se näkyy meillä. Me pyrimme saamaan lisää jaettavaa kouluruokaloista ja elintarviketeollisuudesta. Meillä Mikkelissä paikallinen lihatalo on jo todella iso apu.

– Hiljattain saimme heiltä useamman pakettiautollisen savukinkkua, jossa oli värivirhe. Se ei mennyt kauppoihin, mutta meillä se kävi oikein hyvin.

Ruokajakelun tarjontaa on vähentänyt myös EU:n ruokakassien jakelun päättyminen keväällä. Niiden tilalle on kaavailtu maksukortteja.

EU:n ruokakasseja on jaettu kaksi miljoonaa kappaletta vuodessa.

– Se on ollut tärkeä lisä hävikkiruoan rinnalla. Säilyvää kuivatavaraa. Maksukortit on ilmeisesti tulossa vasta ensi vuoden puolella, Jenni Passoja harmittelee.

Avustusjärjestöt ovat laskeneet, että EU:n ruokakassien jakelun piirissä (siirryt toiseen palveluun) on ollut noin 300 000 suomalaista.

Jenni Passojan mukaan muun ruoka-avun piirissä on arvioitu olevan säännöllisesti noin 200 000 suomalaista.

Arpaonni on suosinut tällä kertaa. Kuva: Esa Huuhko / Yle

"Tänään oli mukava päivä"

Esko Vepsäläinen on kierroksensa tehnyt. Kassin pohjalle on kertynyt mukavasti kotiinviemisiä.

– Jos on iso numero, on huonoa, mutta jos saa pikkunumeron, saattaa saada paremminkin. Ylimääräistä ei saa paitsi leipää ja se on hyvä juttu.

Kotiinviemisiksi lähtee myös muun muassa kananuggetteja, porkkanoita, limpparia ja kookkaita vadelmia.

– Ai mitä herkkuja. Tänään oli mukava päivä. Näillä pärjää keskiviikkoon asti ihan hyvin. Nuggetit syödään heti. Kun porkkanat raastaa ja sekoittaa viilin kanssa niin sillä pärjää pari päivää.

