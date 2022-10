Yli sata pikkuhirviötä pimpottaa Lehtojen ovikelloa viikonloppuna – Halloweenin juhlatarvikkeita myydään jo enemmän kuin pääsiäiskoristeita

Amerikasta tuttu trick or treat, eli karkki vai kepponen -kiertely tekee myös tuloaan Suomeen. Jyväskyläläinen Nea Lehto on käynyt karkkikierroksilla jo vuosia ja aikoo tänäkin halloweenina kerätä kunnon herkkusaaliin.

Halloweenia juhlivat erityisesti nuoret ja lapsiperheet. Sen kaupallinen merkitys on kasvanut vauhdilla viime vuosina.

Jyväskyläläinen Katriina Lehto on koristellut kotinsa hämähäkinseiteillä, luurangoilla ja kurpitsoilla. Suuri kori keittiön pöydällä on täynnä karkkeja odottamassa pieniä keppostelijoita. Kaikki vaikuttaisi olevan valmista halloweenin viettoon.

Lehdon perheessä juhla on jo perinne. Erityisesti viime vuosina sitä on vietetty näyttävästi, sillä Halloween on perheen 10-vuotiaan tyttären lempijuhla.

– Mun mielestä se on tosi kiva, koska saa pukeutua jännästi ja kun menee kiertelemään, saa karkkia, Nea Lehto sanoo.

Lehtojen asuinalueella Jyväskylän Mannisenmäessä halloweenia vietetään melkein joka talossa. Alueella on paljon lapsiperheitä ja lokakuun viimeisenä viikonloppuna ovikellot soivat tiuhaan, kun naamiaisasuihin pukeutuneet lapset kiertävät karkkikerjuulla.

Katriina Lehto on varautunut tarjoamaan herkkuja lähes 150:lle viikatemiehelle, noita-akalle, luurangolle ja muille pikkuhirviölle.

– Moni ei edes usko, kuinka paljon lapsia meillä käy. Viime vuonna pidin tukkimiehen kirjanpitoa ja meillä kävi yhden päivän aikana 140 lasta, Lehto kertoo.

Hän arvioi, että halloween-keppostelijoita saattoi viime vuonna käydä jopa enemmän kuin virpojia pääsiäisenä.

Katriina ja Nea Lehto tykkäävät halloweenista, koska silloin voi pukeutua, koristella ja sisustaa hurjemmin kuin muissa juhlissa. Kuva: Minna Matintupa / Yle

Nea valmistautuu omaan karkkikierrokseensa pukeutumalla mustaksi kissaksi. Asun valinta on tärkeä vaihe juhlaa ja ideoita etsitään mm. kuvasovellus Pinterestistä pitkin vuotta.

Perjantai-illan tavoitteena on kerätä mittava herkkusaalis.

– Herkkusanko on ehkä mun pään kokoinen ja aion kerätä sen enemmän kuin täyteen. Siitä riittää ehkä pariksi kolmeksi tunniksi, Nea hihittää.

Juhlatarvikekaupassa Halloween on ohittanut jo pääsiäisen

Halloweenin suosion kasvu ei ole jäänyt kauppiailta huomaamatta.

Koristellut kurpitsat, kummitukset ja kaikenlaiset karmeudet ovat vuosi vuodelta näyttävämmin esillä ja tuotevalikoima laajenee jatkuvasti. Kaupallisena sesonkina halloweenin merkitys on lisääntynyt erityisesti viime vuosina.

Lidlin Suomen liikkeissä halloween on ollut esillä erillisenä teemana viitisen vuotta ja myynti sen ympärillä on kasvanut jatkuvasti, kerrotaan Lidlin viestinnästä.

Jyväskylässä K-Citymarket Seppälässä halloween-tuotteiden myynti on kasvanut jopa kolmanneksella vuosittain viimeisen viiden vuoden ajan.

– Korona toi vähän alaspäin erityisesti koriste- ja naamiaisasujen myyntiä, mutta nyt sekin on lähtenyt kasvuun, kertoo myymäläpäällikkö Anja Ylivainio.

Kauppojen halloween-tuotteiden valikoima on laajentunut vuosi vuodelta. Anja Ylivainio asettelee karkkeja tarjolle. Kuva: Minna Matintupa / Yle

Ruokakaupassa joulu, pääsiäinen ja kesä ovat edelleen tärkeimpiä sesonkeja, mutta esimerkiksi halloween-teemaisia juhlatarvikkeita ostetaan S-ryhmän liikkeistä jo enemmän kuin vaikkapa pääsiäiskoristeita.

– Vappu ja joulu on ehdottomasti suurimmat juhlatarvikesesongit. Sen jälkeen tulee halloween, jossa myyntiä on kehitetty ja sen osuus on kasvanut, sanoo SOK:n marketkaupan myyntipäällikkö Matti Viitanen.

S-ryhmä myy vuosittain erilaisia juhlatarvikkeita, kuten koristeita ja ilmapalloja, yli 7 miljoonalla eurolla. Niistä halloween-tuotteita on noin 10 prosenttia. Kiivaimmat myyntipäivät ovat juuri nyt käsillä ja halloween näyttää tänäkin vuonna kasvattavan suosiotaan.

Mutta kuka tätä kaikkea ostaa?

– Nuoret tästä on ensimmäisenä innostuneet ja sitä mukaa myös lapsiperheet, kun nuoriso aikuistuu, Ylivainio sanoo.

Halloweenia vietetään useana päivänä

Halloween on vakiinnuttamassa asemaansa suomalaisessa juhlakalenterissa, mutta almanakasta sitä ei vielä löydy.

Yhdysvalloissa halloweenia juhlitaan lokakuun viimeisenä päivänä eli 31.10. Tänä vuonna virallinen päivä osuisi maanantaille, joten suurin osa halloween-juhlista sijoittunee tälle viikonlopulle. Suomessa halloween saattaa sekoittua myös pyhäinpäivän viettoon, jota juhlitaan 31.10.–6.11. välille osuvana lauantaina.

Nea Lehto lähtee karkki tai kepponen kierrokselle perjantaina 28.10. Sitä ennen koristellaan koti juhlavaksi. Kuva: Minna Matintupa / Yle

Jyväskylän Mannisenmäessä lapset käyvät karkki tai kepponen -kierroksellaan tänään perjantaina tai huomenna lauantaina. Sopivasta päivästä ja yhteisistä pelisäännöistä on keskusteltu alueen whatsapp-ryhmässä.

– On sovittu, että voi laittaa lyhdyn ovelle merkiksi, että lapset on tervetulleita. Mutta kyllä lapsia varmasti käy muillakin ovilla, Katriina Lehto sanoo.

Tuleeko kepponen, jos karkkia ei ole tarjolla? Nea Lehdolla kavereidensa kanssa on suunnitelma valmiina:

– Jos tulee kepponen, niin me pimpotetaan ovikelloa uudelleen ja lähdetään karkuun.