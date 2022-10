Saamelaismuseo Siida palauttaa loput säilyttämänsä vainajat – Ruotsiin palaa 23 vainajan jäännökset

Saamelaismuseo Siidan vastaava museonjohtaja Eija Ojanlatva on mukana palauttamassa Siidan viimeisiä vainajia Ruotsiin Pajalan seurakuntaan.

Tornionjokilaakson asukkaiden esi-isien luut palaavat tänään perjantaina takaisin Pajalan seurakuntaan. Saamelaismuseo Siida palauttaa yhteensä 23 pääkalloa Muodoslompoloon Ruotsin puolelle.

Nyt palautettavat pääkallot on kaivettu Akamellan hautausmaalta rotubiologisia tutkimuksia varten. Luita on säilytetty vuodesta 2001 lähtien Saamelaismuseo Siidassa Inarissa. Museo on päättänyt palauttaa kaikki säilyttämänsä jäännökset alkuperäisille kotiseuduilleen.

Saamelaismuseo Siidan museonjohtajan viransijainen Eija Ojanlatva on mukana palauttamassa vainajia Muodoslompoloon.

– On tärkeää, että palautettavien vainajien jälkeläiset saavat olla mukana uudelleenhautauksessa. He saavat varmistuksen, että esi-isät pääsevät vihdoinkin rauhaan ja saavat ihmisarvonsa takaisin, toteaa Ojanlatva.

Paikalliset pääsevät suunnittelemaan uudelleenhautaamista

Akamellan hautausmaa oli käytössä 1600-luvun puolivälistä alkaen noin 150 vuotta. Akamellassa on historiallisesti asunut meänkieltä puhuvia, Tornionjokilaakson asukkaita, kveenejä, lantalaisia ja saamelaisia. Eija Ojanlatva kuitenkin huomauttaa, että palautettavien vainajien henkilöllisyydestä ei ole tarkkaa tietoa.

Jäännösten palauttamisen jälkeen paikalliset pääsevät suunnittelemaan uudelleenhautausta. Vainajat siunataan haudan lepoon uudelleen ehkä jo ensi kesänä. Pajalan seurakunta säilyttää vainajia siihen asti.

– On todella tärkeää, että synkkä totuus historiastamme tulee esiin. Yhtä tärkeää on työskennellä sovinnon eteen ja antaa näiden ihmisten palata pyhään maahan, sanoo Tornionlaaksolaisten liiton puheenjohtaja Inger Junkka tiedotteessa.

Saamelaismuseo Siidan kaikki vainajat on nyt palautettu

Saamelaismuseo Siidalle tämä on historiallinen päivä, kuvailee Eija Ojanlatva.

– Tänään palautettavat vainajat ovat viimeiset, jotka Saamelaismuseo Siida palauttaa.

Saamelaismuseo Siidassa on ollut säilytettävänä 172 vainajaa, jotka Helsingin yliopiston anatomian laitos luovutti Siidalle vuonna 2001.

Suomen puolella Siidassa säilytettyjä saamelaisvainajia on aiemmin tänä vuonna uudelleenhaudattu Inarin vanhalle hautausmaalle, Utsjoen Pyhän Ulriikan hautausmaalle ja Nellimin ortodoksiselle hautausmaalle.