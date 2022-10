Analyysi: Venäjä lipuu poikkeustilan aikaan – liikekannallepano rikkoi Putinin järjestelmän yhteiskuntasopimuksen

MOSKOVA Pääkaupungin katukuvaan Ukrainassa käytävä sota ei ole tehnyt vielä suurta jälkeä.

“Sotilaallista erikoisoperaatiota” juhlistavia Z-merkkejä ei juuri näy. Mainostauluissa bussipysäkeillä ja katujen varsilla esitellään venäläisiä sotilaita sotasankareina ja kävelykatu Arbatilla on valokuvanäyttely Donbasin lapsista.

Venäjän johto perusteli ”sotilaallista erikoisoperaatiotaan” kontrolloimiensa alueiden siviiliväestön kärsimyksillä.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin on pyrkinyt pitämään sodan kaukana kaupunkilaisten arjesta. Hän jopa ilmoitti paljon muita Venäjän alueita aiemmin, että Moskovassa osittaisen liikekannallepanon tavoitteet on täytetty ja kutsuntapisteet suljetaan.

Osittainen liikekannallepano murensi yhteiskuntasopimusta, joka presidentti Vladimir Putinin kaudella on vallinnut: jos kansalaiset eivät yritä sekaantua politiikkaan, vallanpitäjät antavat heidän elää elämäänsä.

– Ensimmäistä kertaa venäläinen yhteiskunta tiedosti, että se on sodassa, sanoo sosiologi ja vasemmistolainen yhteiskuntakriitikko Boris Kagarlitski videohaastattelussa Pietarista.

Kagarlitski sanoo, että retoriikka sotilaallisesta erikoisoperaatiosta oli siihen asti toiminut: enemmistö venäläisistä ei kokenut maan olevan sodassa eikä ollut siitä kiinnostunut.

Pormestari Sobjanin on yksi niistä Putinin järjestelmän teknokraateista, jotka ovat sodan aikana keskittyneet järjestelmän pyörien pitämiseen liikkeessä. Hän ei ole pyrkinyt profiloitumaan jyrkän linjan sotahaukaksi kuten entinen presidentti Dmitri Medvedev tai Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov.

Mutta nyky-Venäjällä eliitillä ei ole tilaa jäädä sivuun. Presidentti Vladimir Putin nimesi Sobjaninin yhdessä pääministeri Mihail Mišustinin kanssa johtamaan komiteaa, jonka tehtävänä on valjastaa talouselämä Venäjän asevoimien tueksi.

Sota tunkeutuu yhä enemmän tavallisten venäläisten arkeen. Suuri järkytys oli Putinin syyskuussa julistama osittainen liikekannallepano.

Perjantaina puolustusministeri Sergei Šoigu ilmoitti, että liikekannallepanon tavoitteet on täytetty. Kagarlitski epäilee ilmoitusta ja sanoo, että hyvin suuri osa väestöstä uskoo viranomaisten valehtelevan.

– Mutta liikekannallepano itse asiassa pysäytetään, jotta kutsuntalautakunnat voivat aloittaa varusmiesten kutsunnat, Kagarlitski arvelee.

Kun varusmiehiä ei saada kokoon riittävästi, väenotot alkavat jälleen.

Epäpoliittinen yhteiskunta vältteli tietoa sodasta

Mielipidekyselyissä enemmistö venäläisistä on ilmoittanut tukevansa niin sanottua sotilaallista erikoisoperaatiota Ukrainassa. Kagarlitski arvioi, että monilla venäläisillä ei ole oikeasti vahvaa kantaa.

Kagarlitski sanoo väestön enemmistön olleen varsin tietämättömiä sodasta, vaikka siitä puhutaan televisiossa joka päivä.

– Suuri enemmistö venäläisistä ei katso poliittisia ohjelmia televisiosta, Kagarlitski huomauttaa.

Opposition edustajissa tämä voi herättää toivoa, että ihmiset sitten katsoisivat heidän ohjelmiaan internetissä. Kagarlitski lyttää sen toivon.

– Ihmiset katsovat televisiosta jännäreitä, musiikkiohjelmia ja niin edelleen. Sitten he menevät internetiin ja katsovat ohjelmia muodista, jännäreitä ja musiikkiohjelmia, hän naurahtaa.

Kagarlitski sanoo, että nyky-Venäjän yhteiskunta on atomisoitunut ja hajaantunut. Perheen ja lähipiirin sisällä vallitsee vahva solidaarisuus, mutta tämä solidaarisuus ei ylety perhepiirin ulkopuolelle.

Kagarlitskin mielestä Venäjän markkinatalousuudistukset loivat maasta äärikapitalistisen yhteiskunnan, mutta kapitalismi tarvitsisi vakauttajikseen ulkopuolisia rakenteita ja instituutioita kuten kulttuuria, ideologiaa, uskontoa, taidetta ja työväenluokan kamppailua.

Venäjällä tällaisia vakauttavia instituutioita ei syntynyt lukuun ottamatta valtion väkivaltakoneistoa, joka täytti tyhjiön.

– Seurauksena syntyi totaalisen epäpolitisoitunut yhteiskunta, Kagarlitski sanoo.

Osa väestöstä tosin on äärimmäisen politisoitunutta, mutta se on vähemmistö. Kagarlitski arvioi, että tässä joukossa sodan vastustajia on enemmän kuin kannattajia. Mutta kannattajilla on vallanpitäjien tuki, joten he saavat helpommin näkyvyyttä.

Epämääräisyys lietsoo pelkoa

Boris Kagarlitski sanoo, että täysi liikekannallepano olisi ehkä herättänyt jopa vähemmän pelkoa ja paniikkia kuin osittainen.

– Osittainen liikekannallepano merkitsee epämääräisyyttä, ja epämääräisyys merkitsee uhkaa.

Ilmapiirissä on hämmennystä, tunnetta suuntatajun menetyksestä, Kagarlitski kuvailee. Yhteiskunnallinen ilmapiiri muuttuu nopeasti.

Kagarlitski arvioi, että venäläinen yhteiskunta saattaa politisoitua nopeastikin. Varmaa se ei ole. Varmuutta ei ole siitäkään, millaisia muotoja mahdollinen vastarintamieliala saisi. Tähän asti vastarinta on ollut passiivista: ihmiset piiloutuvat tai pakenevat.

Epämääräisyyttä lisää myös julistus sotatilasta. Presidentti Putin julisti varsinaiset sotatilalait voimaan vain niillä Ukrainan alueilla, jotka Venäjä äskettäin ilmoitti liittävänsä itseensä.

Muualle maahan luotiin moniportainen valmiustilojen asteikko. Se delegoi ratkaisuja aluejohtajille, kuvernööreille, samalla tavoin kuin koronapandemian torjunnassa.

Esimerkiksi Moskovassa pormestari Sobjanin ilmoitti heti, että kohotetun valmiuden tila ei vaikuta asukkaiden arkeen.

Kaikista vakuutuksista huolimatta poikkeusolot saattavat olla hiljalleen leviämässä koko maahan.

Perinteiset arvot apuun

Epävarmuuden keskellä vallanpitäjät ovat hakeneet kansan tukea julistautumalla ”perinteisten arvojen” puolustajaksi.

Presidentti Putin on maalaillut kuvaa rappeutuneesta Euroopasta, joka tuputtaa kaikkialle maailmaan omia yltiöliberaaleja arvojaan.

Kagarlitski katsoo, että vallanpitäjät eivät ymmärrä eivätkä haluakaan ymmärtää yhteiskuntaa, jossa he elävät. He puhuvat kuvitellulle yleisölle.

– Se on kuviteltu venäläinen yhteiskunta, kansan syvät rivit, jonka he ovat itse keksineet ja johon he itse uskovat.

Kagarlitskin mukaan nyky-Venäjällä vallitsee epäpoliittinen poroporvarillinen kulutusyhteiskunta mutta se ei ole uuskonservatiivinen. Vain pieni osa väestöstä on oikeasti aktiivisesti uskoaan harjoittavia ortodokseja.

– Lännessä on varsin vahva uuskonservatiivinen tendenssi reaktiona liberaaleihin arvoihin. Venäjällä sitä ei ole lainkaan. Venäläisessä yhteiskunnassa ei ole vallinnut liberaaleja arvoja, joten ei ole myös vastareaktiota niille, Boris Kagarlitski sanoo.

